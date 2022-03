Adalvo Partners con SK Pharma crea Arphio, una nuova entità commerciale che si occupa solo di medicinali orfani e per malattie rare

MSIDA (Malta)--(BUSINESS WIRE)--Adalvo, azienda farmaceutica leader globale B2B, annuncia con entusiasmo la recente creazione della nuova entità ArphioTM (www.arphio.com), joint venture stretta in collaborazione con SK Pharma.

Unitamente al nostro nuovo partner stiamo sviluppando un poderoso concentrato di risorse dedicato unicamente ai medicinali orfani, con l’intento di migliorare l’accessibilità a trattamenti vitali, per pazienti che soffrono di malattie rare e di necessità mediche rimaste insoddisfatte.

ArphioTM lavorerà come entità indipendente, concentrandosi sulla scoperta di malattie rare, accesso al mercato e offerta di farmaci orfani, rivolgendosi alla UE e al resto del mondo (Rest of the World, ROW). ArphioTM ha una comprensione unica dei prodotti orfani, dei loro dati epidemiologici e delle loro caratteristiche uniche. Lo scopo di questa joint venture è di espandere l’accesso a trattamenti vitali e continuare a sviluppare capacità tecnologiche e competenze, al contempo mantenendo un approccio incentrato sul paziente con la possibilità di fare affidamento sullo stato più avanzato della tecnologia, tra cui dati globali, intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Arphio è stata fondata da professionisti della farmaceutica con competenze su tutte le principali aree terapeutiche e forme farmaceutiche in varie parti del globo. L’azienda incentra l’attività sulla scoperta di malattie rare, sull’accesso al mercato e sull’offerta di farmaci orfani a livello internazionale.

Arphio riceve l’apporto di DrugsIntel (DI), centro leader nella scienza dei dati che si occupa di aggregazione, enucleazione, elaborazione, unificazione e distribuzione di dati farmaceutici riguardanti più di 75 Paesi e oltre 6.000 sorgenti. Questi strumenti di raccolta informazioni garantiscono il lancio riuscito di farmaci orfani sul mercato attivo, sulla base dell’esclusiva metodologia DI di questi sei fattori e pilastri.

Questo operatore autonomo di mercato coprirà tutti i servizi e le funzioni, dalle attività carattere medico a quelle di accesso al mercato, regolamentari, di vendita diretta e di marketing. ArphioTM è orgogliosa di attenersi strettamente ai canoni dell’etica, del rispetto delle normative, dell’accessibilità e del governo societario.

Vi sono oltre 300 milioni di persone che convivono con una o più delle oltre 7.000 malattie rare riconosciute nel mondo, ciascuna avvalendosi dell’appoggio di parenti, amici e caregiver. Attualmente solo circa il 5% di disturbi orfani è gestibile con un trattamento approvato. Si stima che occorrano circa sette anni e visite presso dieci diversi medici perché un paziente riceva una diagnosi appropriata di una condizione orfana. In ArphioTM, spinti dalla nostra passione di migliorare la vita delle persone, applicheremo tecnologie innovative per fornire trattamenti efficaci a pazienti di malattie orfane.

Anil Okay, direttore generale di Adalvo commenta: “Siamo elettrizzati all’idea di essere partner di SK Pharma in questo nuovo, favoloso viaggio. Accogliamo con piacere questa opportunità di lavorare nell’ambito dei farmaci orfani e siamo desiderosi di prestare validi contributi a pazienti in tutto il mondo, che convivono con malattie rare”.

Il Dr. Shlomo Sadoun, CEO di SK Pharma, commenta: “Sono affascinato all’idea di avere Adalvo come partner nell’importante impresa di aiutare i pazienti di malattie orfane e i loro caregiver dimenticati per le loro esigenze mediche irrisolte. Sono ottimista a fronte della potenza sinergetica che potrebbe scaturire da questa collaborazione a beneficio dei pazienti di malattie rare”.

www.arphio.com

https://www.linkedin.com/company/arphiopr/about/

Informazioni su Adalvo

Adalvo è un’azienda farmaceutica globale e una delle maggiori aziende farmaceutiche B2B in Europa, con sodalizi commerciali in più di 70 Paesi e per oltre 90 partner commerciali a livello globale. Lo scopo dichiarato dell’azienda è di lasciare il segno a vantaggio dei pazienti di tutto il mondo, spinti dalla sua rete di collaborazione intelligente e dall’impegno a fornire ai suoi partner prodotti e servizi differenziati della più alta qualità. Con sede centrale a Malta, l’azienda ha ulteriori uffici in oltre 15 Paesi come Svizzera, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Islanda, Austria, Romania, Ungheria, Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca e India. In Adalvo sappiamo che i nostri partner vogliono essere i più grandi, i migliori e i più smart nel dinamico settore farmaceutico. Per questo il nostro approccio è unico, regolato sulle esigenze dei nostri partner e ideato per ribaltare lo status quo: nel suo complesso, questo aiuta i nostri partner a raggiungere i lor obiettivi commerciali. Siamo orgogliosi della nostra abilità di aiutare i partner a raggiungere i loro obiettivi, che si tratti di aumentare gli utili o di spingersi in nuovi mercati. Se da una parte i partner hanno grande priorità, Adalvo persegue anche lo scopo e la missione di accelerare la crescita e lo sviluppo di dipendenti e comunità locali. Adalvo lotta incessantemente per eccellere in tutte le sue imprese, spinta da una radicata passione di lasciare il segno a beneficio dei partner. La cultura aziendale orientata agli obiettivi è volta a migliorare le vite dei pazienti in tutto il mondo. La nostra équipe di leadership globale reca ad Adalvo un’esperienza e un know-how industriale significativi, che hanno contribuito all’affermazione dell’azienda come partner globale affidabile.

Visitate: www.adalvo.com

Informazioni su SK Pharma

SK-Pharma è un’azienda farmaceutica globale volta a rendere i farmaci accessibili ai pazienti che ne hanno bisogno. La visione dell’azienda consiste nell’usare tecnologie all’avanguardia a sostegno delle decisioni economiche che condurranno a migliori soluzioni di cura della salute. Adottando un approccio incentrato sul paziente, l’azienda ne segue olisticamente l’iter e ne comprende meglio i bisogni insoddisfatti. Copiare l’iter del paziente ci consente di giungere a soluzioni efficaci che cambiano il paradigma di trattamento e lo rendono più adatto allo stile di vita e ai bisogni individuali del paziente. Il gruppo è ripartito in tre divisioni: La prima è finalizzata al lancio e all’introduzione di prodotti generici ibridi complessi. La seconda divisione si concentra sul fornire soluzioni tecnologiche per migliorare decisioni commerciali intelligenti. La terza divisione è specializzata nell’accesso al mercato dei farmaci orfani e nella loro distribuzione mondiale. Visitate: https://sk-pharma.com/.

