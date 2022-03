Adalvo is een samenwerkingsverband aangegaan met SK Pharma voor het opzetten van Arphio, een nieuwe bedrijfsentiteit die zich uitsluitend inzet voor weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor zeldzame ziekten

MSIDA, Malta--(BUSINESS WIRE)--Adalvo, het toonaangevende B2B farmaceutisch bedrijf maakt met zeer veel enthousiasme de recente oprichting bekend van de nieuwe entiteit ArphioTM (www.arphio.com), een risico-onderneming in nauwe samenwerking met SK Pharma.

Samen met onze nieuwe partner ontwikkelen we een stuwende kracht, uitsluitend gericht op weesgeneesmiddelen, met de intentie van verbeterde toegang van cruciale behandelingen voor patiënten die lijden aan zeldzame ziekten en onbeantwoorde medische behoeften.

ArphioTM zal het bedrijf voeren als onafhankelijke entiteit, waarbij het zich concentreert op ziektedetectie, markttoegang en levering van weesgeneesmiddelen, gericht op de EU-regio's en de rest van de wereld. ArphioTM heeft een uniek begrip van weesgeneesmiddelen en hun epidemiologische gegevens en unieke kenmerken. Het doel van deze onderneming is uitbreiden van de toegang tot cruciale behandelingen en doorgaan met het ontwikkelen van technologische bekwaamheden en expertise, terwijl een patiëntgerichte benadering wordt onderhouden met de mogelijkheid te kunnen vertrouwen op de allernieuwste technologie, waaronder wereldwijde gegevens, kunstmatige intelligentie en machineleren.

Arphio is opgericht door farmaceutische professionals met deskundigheid die alle belangrijke therapeutische gebieden en farmaceutische vormen omvat in verscheidene delen van de wereld. Het bedrijf is gericht op ontdekking van zeldzame ziekten, internationale marktoegang en levering van weesgeneesmiddelen.

Arphio wordt aangestuurd door DrugsIntel (DI), een stuwende kracht als het gaat om datawetenschap, gericht op samenvoeging, vrijmaken, omzetten, gelijkvormig maken en inzetten van farmaceutische gegevens, dat 75 landen en meer dan 6000 bronnen omvat. Deze informatietools zorgen voor de succesvolle lancering van weesgeneesmiddelen in de betreffende markt, gebaseerd op de unieke methodologie van DI van deze zes factoren en pijlers.

Deze autonome speler in de markt zal alle diensten en functies omvatten die reiken van medisch, markttoegang, regelgeving, directe verkoop tot marketingactiviteiten. ArphioTM is trots op het nauwgezet volgen van ethiek, naleving, toegankelijkheid en deugdelijk bestuur.

Er leven over de hele wereld meer dan 300 miljoen mensen met één of meer van de 7000 geïdentificeerde zeldzame ziekten, die ieder voor zich worden ondersteund door familie, vrienden en zorgverleners. Momenteel kan ongeveer 5% van de weesziekten behandeld worden met een goedgekeurde behandeling. Geschat wordt dat het een patiënt ongeveer zeven jaar kost en bezoeken aan 10 verschillende artsen om een goede diagnose van een weesziekte te krijgen. Bij ArphioTM willen we, gesterkt door onze passie om het leven van mensen te verbeteren, innovatieve technologieën toepassen om effectieve behandelingen te bieden voor mensen met een weesziekte.

Anil Okay, algemeen directeur bij Adalvo merkt op: “We vinden het geweldig om met SK Pharma samen te werken aan deze opwindende nieuwe onderneming. We verwelkomen deze kans om in het domein van weesgeneesmiddelen te werken en we kijken er met enthousiasme naar uit om een waardevolle bijdrage te leveren aan patiënten over de hele wereld die een zeldzame ziekte hebben”.

Dr. Shlomo Sadoun, CEO bij SK Pharma voegt eraan toe: “Ik ben er zeer mee ingenomen dat we Adalvo als onze partner hebben bij de belangrijke inspanning om veronachtzaamde weesziektepatiënten en hun zorgverleners te helpen bij hun onbeantwoorde medische behoeften. Ik ben optimistisch over de synergistische kracht die het resultaat kan zijn van deze samenwerking voor de patiënten met zeldzame ziekten”.

Over Adalvo

Adalvo is een mondiaal farmaceutisch bedrijf en één van de toonaangevende B2B farmaceutische bedrijven in Europa, met commerciële samenwerkingsverbanden in meer dan 70 landen en voor meer dan 90 commerciële partners wereldwijd. Het gestelde doel van het bedrijf is om een verschil te maken voor patiënten overal in de wereld die worden gestuurd door ons slimme samenwerkingsnetwerk en onze inzet om zich onderscheidende producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren aan onze partners. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Malta en aanvullende kantoren in meer dan 15 landen zoals Zwitserland, het VK, Nederland, Spanje, IJsland, Oostenrijk, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Portugal, Tsjechië en India. Bij Adalvo weten we dat onze partners groter, beter en slimmer willen zijn in de dynamische farmaceutische sector. Daarom is onze benadering uniek, aangepast aan onze partners en ontwikkeld om de status quo uit te dagen: samen helpt dit onze partners om hun bedrijfsdoelen te behalen. We zijn trots op ons vermogen om hun partners te helpen bij het behalen van hun doelen – die groeiende inkomsten te behalen of vorderingen te maken in nieuwe markten. Omdat partners een hoge prioriteit zijn, zet Adalvo zich ook in voor hun doel en missie om de groei en ontwikkeling van werknemers en lokale gemeenschappen te versnellen. Adalvo streeft onvermoeibaar naar uitmuntendheid bij al hun inspanningen, gedreven door een diepgewortelde passie om een verschil te maken voor partners. De doelgerichte cultuur van het bedrijf is toegewijd aan het verbeteren van het leven van patiënten over de hele wereld. Ons dynamisch leiderschapsteam brengt significante ervaring en know-how van de sector naar Adalvo, wat geholpen heeft bij de vestiging van het bedrijf als een betrouwbare mondiale partner.

Bezoek: www.adalvo.com

Over SK Pharma

SK-Pharma is een mondiaal farmaceutisch bedrijf dat zich richt op het toegankelijk maken van geneesmiddelen voor patiënten die deze nodig hebben. De visie van het bedrijf is gelegen in het gebruiken van de allernieuwste technologieën om slimme bedrijfsbeslissingen te ondersteunen die zullen leiden tot betere gezondheidszorgoplossingen. Door een patiëntgerichte benadering te volgen, volgt het bedrijf holistisch de weg die de patiënt aflegt en krijgt zo een beter begrip van de onbeantwoorde behoeften van de patiënt. Het nabootsen van de weg die de patiënt aflegt, stelt ons in staat met uitvoerbare oplossingen te komen die het patiëntbehandelingsparadigma verandert en het geschikter maakt voor hun levensstijl en unieke behoeften. De groep is onderverdeeld in drie divisies: De eerste om complexe hybride generieke producten te lanceren en introduceren. De tweede divisie richt zich op het bieden van technologische oplossingen om slimme bedrijfsbeslissingen te verbeteren. De derde divisie is gespecialiseerd in de markttoegang en wereldwijde distributie van weesgeneesmiddelen. Bezoek: https://sk-pharma.com/.

