Adalvo s’associe à SK Pharma pour créer Arphio, une nouvelle entité commerciale dédiée uniquement aux médicaments contre les maladies rares et orphelines

MSIDA, Malte--(BUSINESS WIRE)--Adalvo, le leader mondial de l’industrie pharmaceutique B2B, est ravie d’annoncer la création récente d’une nouvelle entité baptisée ArphioTM (www.arphio.com), une initiative lancée en étroite collaboration avec SK Pharma.

Avec notre nouveau partenaire, nous sommes en train de développer un acteur majeur uniquement dédié aux médicaments orphelins, dans le but de permettre aux patients souffrant de maladies rares et dont les besoins médicaux sont non satisfaits de bénéficier d’un meilleur accès à des traitements vitaux.

ArphioTM fonctionnera comme une entité indépendante, focalisé sur la détection des maladies rares, l’accès au marché et la fourniture de médicaments orphelins, ciblant les régions de l’UE ainsi que le reste du monde. ArphioTM a une compréhension inégalée des produits orphelins, de leurs données épidémiologiques et de leurs caractéristiques uniques. L’objectif de cette initiative est d’élargir l’accès aux traitements vitaux et de poursuive le développement des capacités et de l’expertise technologiques, tout en maintenant une approche centrée sur le patient, avec la possibilité de s’appuyer sur de nouvelles technologies de pointe, y compris des données mondiales, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Arphio est fondée par des professionnels de l’industrie pharmaceutique dont l’expertise couvre tous les principaux domaines et formes thérapeutiques dans les diverses parties du globe. La société est axée sur la détection des maladies rares, l’accès au marché et la fourniture de médicaments orphelins à l’échelle internationale.

Arphio est propulsée par DrugsIntel (DI), une centrale de science des données focalisée sur l’agrégation, la libération, le traitement, l’unification et le déploiement de données pharmaceutiques couvrant plus de 75 pays et provenant de plus de 6 000 sources. Ces outils de veille garantissent le succès du lancement de médicaments orphelins sur le marché des opérations, sur la base de la méthodologie unique de DI axée sur ces six facteurs et piliers.

Cet acteur autonome du marché couvrira tous les services et toutes les fonctions couvrant les activités médicales, l’accès aux marchés, les réglementations, les ventes directes et le marketing. ArphioTM est fière de respecter strictement l’éthique, la conformité, l’accessibilité et la gouvernance d’entreprise.

On compte plus de 300 millions de personnes dans le monde vivant avec une ou plusieurs des plus de 7 000 maladies rares identifiées, et qui bénéficient du soutien de leur famille, de leurs amis et de leurs soignants. Actuellement, seulement 5 % environ des troubles orphelins peuvent être pris en charge avec un traitement approuvé. On estime qu’il faut en moyenne sept ans et des visites chez 10 médecins différents pour qu’un patient reçoive un diagnostic correct de maladie orpheline. Chez ArphioTM, alimentés par notre passion d’améliorer la vie des personnes, nous appliquerons des technologies innovantes pour fournir des traitements efficaces aux personnes atteintes de maladies orphelines.

Anil Okay, directeur général d’Adalvo a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à SK Pharma dans cette nouvelle aventure passionnante. Nous nous félicitons de cette opportunité de travailler dans le domaine des médicaments orphelins, et nous sommes impatients d’apporter une contribution précieuse aux patients du monde entier souffrant de maladies rares. ».

Le Dr Shlomo Sadoun, PDG de SK Pharma, a confié pour sa part : « Je suis ravi d’avoir Adalvo comme partenaire dans notre importante tâche qui consiste à aider les patients orphelins, souvent négligés, et dont les besoins médicaux sont insatisfaits, ainsi que leurs soignants. Je suis optimiste quant à la synergie qui pourrait résulter de cette collaboration au profit des patients atteints de maladies rares. »

www.arphio.com

https://www.linkedin.com/company/arphiopr/about/

À propos d’Adalvo

Adalvo est une société pharmaceutique mondiale et l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques B2B d'Europe, avec des partenariats commerciaux dans plus de 70 pays et plus de 90 partenaires commerciaux à travers le monde. L’objectif déclaré de l’entreprise est de faire la différence pour les patients du monde entier, grâce à son réseau de collaboration intelligent et son engagement à fournir des produits et des services différenciés de la plus haute qualité à ses partenaires. Avec son siège social à Malte, la société possède des bureaux supplémentaires dans plus de 15 pays dont la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Islande, l’Autriche, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, le Portugal, la République tchèque et l’Inde. Chez Adalvo, nous savons que nos partenaires du secteur dynamique des produits pharmaceutiques aiment être plus grands, meilleurs et plus intelligents. C’est pourquoi notre approche est unique, adaptée à nos partenaires et conçue pour remettre en question ensemble le statu quo, le but étant d’aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs commerciaux. Nous sommes fiers de notre capacité à aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs, qu’ils s'agisse d'augmenter leurs revenus ou de pénétrer de nouveaux marchés. Tandis que les partenaires représentent une grande priorité, Adalvo est également attachée à son objectif et à sa mission d’accélérer la croissance et le développement de ses employés et des communautés locales. Adalvo s’efforce inlassablement d’atteindre l’excellence dans toutes ses initiatives, animée par une passion profondément ancrée à faire la différence pour ses partenaires. Avec sa culture axée sur les objectifs, l’entreprise est déterminée à améliorer la vie des patients du monde entier. Notre équipe de direction dynamique apporte à Adalvo une expérience significative et un grand savoir-faire industriel qui ont fait de l’entreprise un partenaire mondial de confiance.

Visitez : www.adalvo.com

À propos de SK Pharma

SK-Pharma est une société pharmaceutique mondiale dont la mission est de rendre les médicaments accessibles aux patients dans le besoin. La vision de la société consiste à utiliser des technologies de pointe pour soutenir des décisions commerciales intelligentes susceptibles de conduire à de meilleures solutions en matière de soins de santé. Adoptant une approche centrée sur le patient, la société suit de manière holistique le parcours des patients pour mieux comprendre leurs besoins non satisfaits. En imitant le parcours du patient, nous sommes en mesure de proposer des solutions viables qui transforment son paradigme de soins et rendent ce dernier plus adapté à son mode de vie et à ses besoins uniques. Le groupe est constitué de trois divisions : Une première division axée sur le lancement et l’introduction de produits génériques hybrides complexes. Une seconde division qui se concentre sur la fourniture de solutions technologiques pour améliorer les décisions commerciales intelligentes. Et enfin une troisième division spécialisée dans l’accès au marché des médicaments orphelins et leur distribution dans le monde entier. Visitez : https://sk-pharma.com/.

