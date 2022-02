Etats-Unis : TotalEnergies remporte une concession maritime pour développer une ferme éolienne de plus de 3 GW sur la côte Est au large de New York et du New Jersey

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a été désigné vainqueur par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) de la concession maritime OCS-A 0538, à l’issue des enchères New York Bight organisées en fin de semaine dernière aux Etats-Unis.

Cet appel d’offres pour le développement d’une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey sur la côte Est des États-Unis a été obtenu pour un montant de 795 millions de dollars (100%) conjointement par TotalEnergies et EnBW.

Située jusqu’à 87 kilomètres des côtes, cette concession s’étend sur une zone de 341 kilomètres carrés qui doit permettre le développement d’au moins 3 GW de capacité de production, soit la fourniture en électricité de l’équivalent d’un million de foyers. Le projet a pour objectif une mise en service d’ici 2028.

De plus, EnBW a fait part à TotalEnergies de sa décision stratégique de recentrer son activité sur l’Europe. Dans ce cadre, TotalEnergies et EnBW ont convenu que TotalEnergies va acquérir la participation d’EnBW dans la concession New York Bight obtenue lors de ces enchères et accueillera l'équipe d'EnBW North America qui a établi des relations solides avec les communautés locales au cours des dernières années et continuera donc de développer ce projet et par ailleurs, TotalEnergies acquerra les travaux de pré-développement entrepris par EnBW pour la prochaine mise aux enchères au large de la Californie (Castle Wind).

« Cette entrée par la grande porte dans l’éolien offshore aux Etats-Unis est un pas de plus vers notre objectif d’atteindre 100 GW de capacité de production d’énergie renouvelable dans le monde d’ici 2030. Ce développement apporte une nouvelle dimension à notre activité renouvelable aux Etats-Unis, où nous développons actuellement 4 GW de fermes photovoltaïques. Il s’agit là du plus grand projet d’énergies renouvelables engagé par TotalEnergies et nous détenons désormais un portefeuille de plus de 10 GW de projets éoliens en mer, technologie dans laquelle nous avons l’ambition d’être un leader mondial compte tenu de nos compétences historiques dans l’offshore », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

Le projet New York Bight s’inscrit dans l’objectif du gouvernement américain de déployer 30 GW d’éolien en mer aux Etats Unis d’ici à 2030, en réponse au défi climatique global. Localement, il apporte une réponse concrète à la demande croissante d’énergie propre de New York et du New Jersey. Enfin, TotalEnergies s’engage à développer ce projet en veillant à la création d’emplois locaux et aux retombées économiques pour le bénéfice des communautés locales.

TotalEnergies et l’éolien offshore

TotalEnergies développe d’ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 10 GW, dont 2/3 d'éolien fixe et 1/3 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, Erebus et ScotWind), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed) et aux Etats-Unis (projet New York Bight). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, ainsi qu’en Norvège.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin 2021, la capacité brute de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de plus de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).