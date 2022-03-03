2022年International Peace Honors表揚個人在建立和平方面的影響力，並緊急呼籲在這個具有歷性史意義的一週展開行動

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--昨天，屢獲殊榮的非營利機構、由美國和平研究所(United States Institute of Peace)設立的PeaceTech Lab舉辦了2022年 International Peace Honors頒獎典禮。典禮聚集了一群具有傳奇色彩的知名人士，以表揚全球領袖在同理心、創新和變革方面所做的工作，並提醒我們，每個人都有能力推動積極的變革來獲取和平。如欲觀看頒獎典禮，請造訪bit.ly/internationalpeacehonors。

對於本週發生的重大歷史性事件，PeaceTech Lab總裁兼執行長Sheldon Himelfarb表示從未想過要取消舉辦International Peace Honors，原因在於「烏克蘭具有反抗精神和韌性的光榮歷史，經常仰賴藝術、音樂和寫作來呼籲人民反對獨裁主義並擁抱多元化、公正和包容性。」他還表示：「這些並非是遙不可及的理想，而是烏克蘭以及世界各地的異議人士、藝術家和公民活躍份子用生命換來的具體成果。我們聚集於此，對他們的事蹟表示敬意。而且，此類事蹟正是我們現在所需要的，比以往更為迫切。」

今年的得獎者包括：演員、導演和活動家Forest Whitaker；萬事達卡董事長Ajay Banga；人道主義者、拉美葛萊美獎的得獎歌手和詞曲創作者Juanes；前IBM創新與科技副總裁Nicholas Donofrio；「人在紐約」(Humans of New York)創作者Brandon Stanton；原住民活動家和環保主義者Tokata Iron Eyes；以及美國超微半導體公司(AMD)總裁兼執行長蘇姿丰博士。

此外，特別獎Voices of Peace旨在表揚那些為「和平與服務」(Peace and Service)理想而獻身的全球社區領袖。今年的Voices of Peace得獎者包括：Khalida Popal，阿富汗；Israel Gonzalez和Bio Grip，墨西哥；Media Monitoring Africa，南非；Luis Enrique Mejia Godoy，尼加拉瓜；來自美國的Company E、New American Leaders的Ghida Dagher，以及Covington & Burling。

頒獎典禮由演員、活動家Rosario Dawson主持，多位國際明星亦登臺表演。知名克羅埃西亞大提琴手HAUSER優雅地演奏了經典的舒伯特小夜曲；義大利流行歌劇三人組IL VOLO為觀眾帶來備受歡迎的Mo Morricone SE（《新天堂樂園》）電影原聲配樂的不插電版，該節目專為此次活動而編排，令觀眾心醉神迷；西班牙知名歌手Buika以富有熱情、融合了爵士、佛朗明哥、搖滾、非洲和加勒比海黑人的聲線向得獎者表達敬意；而葛萊美獎®(GRAMMY)得主、哥倫比亞歌手和詞曲創作者Fonseca則表演《Eres mi Sueño》（你是我的夢想）。

頒獎人包括第42屆美國總統比爾·柯林頓；諾貝爾和平獎得主Tawakkol Karman；網際網路聯合教父、2021年International Peace Honors得主Vint Cerf；以及美國芭蕾舞劇院首席舞者Misty Copeland。

International Peace Honors執行製作人MariaEsmeralda Paguaga表示：「對我們而言，舉辦一項能夠充分表揚所有傑出先驅者所取得成就的活動非常重要，因為他們對全世界的貢獻是無法估量的。而最重要的是，考慮到本週令人悲痛的新聞，我們希望確保能以這種方式來對受到烏克蘭局勢影響的數千萬民眾表達敬意。」

更多資訊請關注@internationalpeacehonors。

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