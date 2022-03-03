2022年International Peace Honors表彰个人在建立和平方面的影响力，并紧急呼吁在这个具有历史意义的一周开展行动

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--昨天，屡获殊荣的非盈利机构、由美国和平研究所(United States Institute of Peace)设立的PeaceTech Lab举办了2022年International Peace Honors颁奖典礼。典礼汇聚了一群具有传奇色彩的知名人士，以表彰全球领袖在同理心、创新和变革方面所做的工作，并提醒我们，每个人都有能力通过推动积极的变革来获取和平。如需观看颁奖典礼，请访问bit.ly/internationalpeacehonors。

尽管本周发生了重大历史性事件，但PeaceTech Lab总裁兼首席执行官Sheldon Himelfarb称自己从未想过要取消举办International Peace Honors，原因在于“乌克兰了不起的历史体现了其反抗精神和韧性，而呼吁反对独裁主义，拥抱多元化、公正和包容性的艺术、音乐和写作在这段历史中发挥了至关重要的作用。”他还表示：“这些并非是遥不可及的理念，而是乌克兰以及全世界不同政见者、艺术家和公民活动家用生命换来的具体成果。我们聚集于此，来表达对这些传承的敬意。而且，我们当前正亟需此类事迹，比以往任何时候都更为迫切。”

今年的获奖者包括：演员、导演和活动家Forest Whitaker；万事达卡董事长Ajay Banga；人道主义者、拉美格莱美奖得主唱作音乐人Juanes；前IBM创新与技术副总裁Nicholas Donofrio；“人在纽约”(Humans of New York)创作者Brandon Stanton；原住民活动家和环保主义者Tokata Iron Eyes；以及美国超微半导体公司(AMD)总裁兼首席执行官苏姿丰博士。

此外，特别奖Voices of Peace旨在表彰那些为“和平与服务”(Peace and Service)理念而献身的全球社区领袖。今年的Voices of Peace获奖者包括：Khalida Popal，阿富汗；Israel Gonzalez和Bio Grip，墨西哥；Media Monitoring Africa，南非；Luis Enrique Mejia Godoy，尼加拉瓜；来自美国的Company E、New American Leaders的Ghida Dagher，以及Covington & Burling。

颁奖典礼由演员、活动家Rosario Dawson主持，多位国际明星亦登台进行了表演。知名克罗地亚大提琴手HAUSER优雅地演奏了经典的舒伯特小夜曲；意大利流行歌剧三人组IL VOLO为观众奉上了备受欢迎的Mo Morricone SE（《天堂电影院》）电影原声配乐的不插电版，该节目专为此次活动而编排，令观众心醉神迷；西班牙知名歌手Buika通过富有激情，融合了爵士、弗拉明戈、摇滚、非洲和加勒比黑人的声线向获奖者表达了敬意；而格莱美奖®(GRAMMY)得主、哥伦比亚唱作人Fonseca则献上了一曲《Eres mi Sueño》（你是我的梦想）。

颁奖人包括第42届美国总统比尔·克林顿；诺贝尔和平奖得主Tawakkol Karman；互联网联合教父、2021年International Peace Honors得主Vint Cerf；以及美国芭蕾舞剧院首席舞者Misty Copeland。

International Peace Honors执行制作人MariaEsmeralda Paguaga表示：“对我们而言，推出一个能够充分表彰所有杰出先驱者所取得成就的项目非常重要，因为他们对世界所做出的贡献是无法估量的。而最为重要的是，考虑到本周令人悲痛的新闻，我们希望确保通过这种方式来表达对受乌克兰局势影响的数千万民众的敬意。”

更多信息请关注@internationalpeacehonors。

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