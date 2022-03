WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Gisteren verzamelde de 2022 International Peace Honors, gepresenteerd door PeaceTech Lab, de bekroonde non-profitorganisatie opgericht door het United States Institute of Peace, een legendarische groep persoonlijkheden om het werk van wereldleiders in mededogen, innovatie en het maken van veranderingen, en herinnert ons allemaal aan de kracht die individuen hebben om positieve verandering teweeg te brengen om vrede te bereiken. De ceremonie is te bekijken op: bit.ly/internationalpeacehonors.

Gezien de historische gebeurtenissen die deze week plaatsvonden, verklaarde Sheldon Himelfarb, president en CEO van PeaceTech Lab, dat hij nooit heeft overwogen de Internationale Vredesonderscheidingen te annuleren omdat “de ongelooflijke geschiedenis van verzet en veerkracht in Oekraïne er een is die vaak op kunst, muziek heeft vertrouwd , en schrijven waarin mensen werden opgeroepen autoritarisme te verwerpen en diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te omarmen.” Hij voegt eraan toe: “Dit zijn geen verheven idealen, maar concrete resultaten waarvoor dissidenten, kunstenaars en burgeractivisten met hun leven hebben betaald – in Oekraïne EN over de hele wereld. We komen samen om hun nalatenschap te eren, en omdat we dit soort verhalen nu meer dan ooit nodig hebben.”

