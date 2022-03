Les «International Peace Honors 2022» rendent hommage au pouvoir des personnes de bâtir la paix et lancent un appel urgent à l’action dans un contexte marqué par de graves événements

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hier, les International Peace Honors 2022(Prix d’honneur internationaux de la paix 2022), présentés par PeaceTech Lab, l’organisation à but non lucratif primée fondée par l’Institut des États-Unis pour la paix, ont réuni un groupe de célébrités pour rendre hommage au travail de champions mondiaux de la compassion, de l’innovation et du changement, et ont rappelé à tous que chacun de nous possède le pouvoir de provoquer des changements positifs afin d’instaurer la paix. La cérémonie peut être visionnée à l’adresse: bit.ly/internationalpeacehonors.

À propos des événements dramatiques survenus cette semaine, Sheldon Himelfarb, président et directeur exécutif de PeaceTech Lab, a déclaré qu’il n’avait jamais envisagé d’annuler les International Peace Honors car «la formidable histoire de résistance et de résilience de l’Ukraine a souvent été soutenue par l’art, la musique et des écrits qui appelaient les gens à rejeter l’autoritarisme et à promouvoir la diversité, la justice et l’inclusion.» Il a souligné qu’«en Ukraine ET dans le monde, des artistes et des citoyens militants ont sacrifié leur vie non pour de grands idéaux, mais pour des résultats concrets. Nous nous réunissons pour honorer leur mémoire et parce que c’est de ce genre d’histoires dont nous avons besoin maintenant, plus que jamais.»

Les lauréats des International Peace Honors de cette année étaient l’acteur, réalisateur et activiste social Forest Whitaker; le président de MasterCard, Ajay Banga; l’auteur-compositeur-interprète Juanes, connu pour son travail humanitaire et lauréat d'un Latin Grammy Award; l’ancien vice-président Innovation et Technologie d’IBM, Nicholas Donofrio; le créateur des «Humans of New York, Brandon Stanton; la militante écologiste autochtone Tokata Iron Eyes; et la présidente et directrice exécutive d’Advanced Micro Devices, Lisa Su.

En outre, une récompense spéciale en tant que Voices of Peace (Voix de la paix) a été décernée à des dirigeants de communautés mondiales ayant consacré leur vie à des idéaux de paix et de service. Les lauréats Voices of Peace de cette année étaient: Khalida Popal (Afghanistan); Israel Gonzalez, Bio Grip (Mexique); l’institut de recherche Media Monitoring Africa (Afrique du Sud); Luis Enrique Mejia Godoy (Nicaragua); et, pour les États-Unis: Company E; Ghida Dagher, New American Leaders; et Covington & Burling.

Les participants à la cérémonie, animée par l’actrice et militante Rosario Dawson, ont pu applaudir de grands artistes internationaux: le célèbre violoncelliste croate HAUSER a magnifiquement interprété la classique Sérénade de Schubert; le trio pop lyrique italien IL VOLO a offert au public une puissante version de SE (Nuovo Cinema Paradiso) l’une des bandes-son les plus populaires d’Ennio Morricone, dans un arrangement exclusif pour la soirée. La chanteuse espagnole Buika a offert aux lauréats une sérénade passionnée aux accents de jazz, flamenco, rock, sons africains et afro-caribéens, et l’auteur-compositeur-interprète colombien Fonseca, lauréat d’un GRAMMY®, a interprété «Eres mi Sueño»(Tu es mon rêve).

Les Prix ont été remis par le 42e président des États-Unis, Bill Clinton; la lauréate du prix Nobel de la paix, Tawakkol Karman; le co-inventeur de l’internet et lauréat 2021 des International Peace Honors, Vint Cerf; et par Misty Copeland, première danseuse étoile de l’American Ballet Theatre

.«Il était important pour nous d’offrir un programme célébrant dignement les réalisations de tous les pionniers exceptionnels dont les contributions à la communauté mondiale sont impossibles à quantifier. Mais surtout, eu égard aux nouvelles alarmantes de cette semaine, nous voulions être certains de le faire avec respect et honneur envers les millions de personnes affectées par la destruction de la paix en Ukraine», a déclaré Maria-Esmeralda Paguaga, productrice exécutive des International Peace Honors.

