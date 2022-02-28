Elliptic Labs 与联想合作，在畅销机型ThinkPad T14 上推出首款纯软件人体存在检测传感器AI Virtual Presence Sensor

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI软件公司、AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)宣布，其产品AI虚拟存在传感器将在联想的畅销机型ThinkPad T14笔记本电脑上首次亮相。 Elliptic Labs 的 AI Virtual Smart Sensor Platform™ 为取得巨大商业成功的ThinkPad T14量身打造了首个纯软件的人体存在检测解决方案。 Elliptic Labs的AI Virtual Presence Sensor可以在用户离开或回到屏幕前时自动锁定或解锁设备，在降低功耗的同时使笔记本电脑更加安全。 Elliptic Labs的交互平台将超声波、传感器融合和专有的机器学习(ML)工具相结合，使笔记本电脑和其他设备更智能。联想作为世界上最大的个人电脑制造商，将率先在市场上将这项技术带给用户。

“我们在联想ThinkPad T14笔记本电脑上打造的 AI Virtual Presence Sensor展示了我们基于软件的 AI Virtual Smart Sensor Platform给市场带来的巨大价值，这一价值不仅对于PC市场，更为物联网、智能家居和汽车行业大有裨益。”Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen表示，“生活中围绕我们的设备越来越多，而我们的AI Virtual Smart Sensors™ 可以使这些设备更智能，在降低成本和功耗的同时，给设备打造更高的安全性和易用性。数亿台搭载我们的智能传感平台的智能手机的发布充分证明了平台的可拓展性，此次与联想和英特尔合作是我们的AI Virtual Presence Sensor首次进入PC市场。总之，目前Elliptic Labs 状态正佳，正在积极谋求成为下一代智能设备的市场引领者，使设备变得更加安全、更人性化和更环保。“

“我们对联想与 Elliptic Labs 之间的合作将带来的机遇感到非常激动，”联想商用业务部 PC 和智能解决方案开发副总裁 Luis Hernandez 表示，“联想以成为创新技术的领导者而自豪，这些技术可为用户带来最新、最好的解决方案，以此改善他们的工作流程，提高使用体验。 与 Elliptic Labs 合作并搭载他们的 AI Virtual Smart Sensor Platform 不仅重新定义了我们如何将人体存在检测引入我们的笔记本电脑产品组合中，而且还可为我们的家庭和办公室智能设备中打造激动人心的新功能奠定基础。”

行业思想引领者联想公司推动了Elliptic Labs与英特尔的合作，使得Elliptic Labs的 AI Virtual Smart Sensor Platform 可以直接集成到英特尔的Alder Lake平台上。联想已将其屡获殊荣的ThinkPad系列作为首款搭载了Elliptic Labs的AI Virtual Presence Sensor的笔记本系列产品，其高品质产品与Elliptic Labs平台的性能、价值和潜力相匹配。与英特尔和联想合作，为笔记本电脑市场带来了创新，实现了Elliptic Labs通过超声波、传感器融合和机器学习提供自然直观的用户体验的美好愿景。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。