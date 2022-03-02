Mavenir和高通合作，憑藉擴充的Open RAN解決方案組合加速下一代5G基礎建設在全球普及

巴賽隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於利用可在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構適用於未來需求的網路。該公司今天宣布與高通技術公司(Qualcomm Technologies, Inc.)合作，擴充其5G射頻單元(RU) OpenBeamTM開放式無線接取網(Open RAN)產品組合，以推動向現代網路轉型。該公司的產品涵蓋毫米波、具有64T64R能力的大規模天線(Massive MIMO)，以及8T8R無線設備等類別。此外，Mavenir還計畫開發採用Qualcomm® X100 5G RAN加速卡的vDU RAN軟體。此次合作旨在利用Mavenir功能強大的軟體解決方案和高通技術公司在5G和連接平臺方面的全球領導地位，提供下一代擴充解決方案。

兩家公司的合作目標是透過變革性解決方案在全球推廣Open RAN，幫助實現靈活的網路部署，以滿足不同公司和營運商在5G方面的需求。在Qualcomm® X100 5G RAN加速卡和高效能大規模MIMO Qualcomm® QRUxxx 5G RAN平臺的支援下，Mavenir的新產品旨在增強Mavenir現有的Open RAN解決方案產品組合，從而能夠大規模部署虛擬化的創新型開放式5G 網路，並幫助營運商滿足在互聯智慧邊緣方面的效能需求。

網路營運商正面臨著推出經濟實惠的5G網路基礎建設的艱巨挑戰，同時為提升消費者的用戶體驗，營運商還要應對下一代網路對高容量和低延遲的需求所帶來的複雜局面。隨著行動數據流量的加速成長，網路營運商正紛紛尋求具有更高容量的平臺，以滿足客戶需求。

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「高通技術公司在為終端裝置和基礎建設產品開發高效能和低功耗專用積體電路(ASIC) 5G解決方案方面處於領先地位。將高通技術公司的領先技術與Mavenir雲端和Open RAN的網路專長相結合，將能夠重新定義行動網路的設計方式和下一代服務的交付方式，為營運商提供在其網路中實現創新的新機會。」

高通技術公司5G、行動寬頻與基礎建設資深副總裁兼總經理Durga Malladi表示：「作為5G領域的全球科技領軍企業，高通技術公司致力於推動產業向前發展並突破創新極限。只有與Mavenir等其他志同道合的產業領導者和創新者攜手合作，我們才能實現這一目標。高通技術公司很高興能與Mavenir合作開發全面的ORAN 解決方案，加速下一代5G行移動基礎建設在全球的普及，並幫助營運商滿足邊緣效能需求，以提升使用者體驗。」

這些解決方案有望於2023年在全球部署。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

關於高通

高通是全球領先的無線技術創新者，也是5G技術開發、發布和擴充背後的推動者。在人們將手機連接到網路之初，行動革命便已誕生。如今，我們的基礎技術不僅支撐著行動生態系統，而且廣泛用於每一部3G、4G和5G智慧手機當中。我們將行動技術的優勢帶入汽車、物聯網和運算等新行業，並正在引領邁向一個所有事物和人都能夠順暢通訊和互動的世界。

高通公司的業務涵蓋了我們的授權業務、高通技術授權(QTL)，以及我們絕大多數的專利組合。高通技術公司是高通公司旗下子公司，與其它子公司一起營運著我們幾乎所有的工程和研發職能，以及我們幾乎所有的產品和服務業務，包括我們的QCT半導體業務。

高通(Qualcomm)是高通公司的商標或註冊商標。

Qualcomm 5G RAN平臺、Qualcomm X100 5G RAN加速卡和Qualcomm QRUxxx 5G RAN平臺是高通技術公司和/或其子公司的產品。

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