Mavenir和高通合作，依托扩展的Open RAN解决方案组合加速下一代5G基础设施在全球普及

巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于利用可在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建面向未来的网络。该公司今天宣布与高通技术公司(Qualcomm Technologies, Inc.)合作，扩展其5G射频单元(RU) OpenBeamTM开放式无线接入网(Open RAN)产品组合，以推动向现代网络转型。该公司的产品涵盖毫米波、具有64T64R能力的大规模天线(Massive MIMO)，以及8T8R无线设备等类别。此外，Mavenir还计划开发基于高通® X100 5G RAN加速卡的vDU RAN软件。此次合作旨在利用Mavenir功能强大的软件解决方案和高通技术公司在5G和连接平台方面的全球领导地位，提供下一代扩展解决方案。

两家公司的合作目标是通过变革性解决方案在全球推广Open RAN，帮助实现灵活的网络部署，以满足不同公司和运营商在5G方面的需求。在高通® X100 5G RAN加速卡和高性能大规模MIMO高通® QRUxxx 5G RAN平台的支持下，Mavenir的新产品旨在增强Mavenir现有的Open RAN解决方案产品组合，从而能够大规模部署虚拟化的创新型开放式5G 网络，并帮助运营商满足在互联智能边缘方面的性能需求。

网络运营商正面临着推出经济实惠的5G网络基础设施的艰巨挑战，同时为提升消费者的用户体验，运营商还要应对下一代网络对高容量和低延迟的需求所带来的复杂局面。随着移动数据流量的加速增长，网络运营商正纷纷寻求具有更高容量的平台，以满足客户需求。

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“ 高通技术公司在为终端和基础设施产品开发高性能和低功耗专用集成电路(ASIC) 5G解决方案方面处于领先地位。将高通技术公司的领先技术与Mavenir基于云和Open RAN的网络专长相结合，将能够重新定义移动网络的设计方式和下一代服务的交付方式，为运营商提供在其网络中实现创新的新机会。”

高通技术公司5G、移动宽带与基础设施高级副总裁兼总经理Durga Malladi表示：“ 作为5G领域的全球科技领军企业，高通技术公司致力于推动行业向前发展并突破创新极限。只有与Mavenir等其他志同道合的行业领导者和创新者携手合作，我们才能实现这一目标。高通技术公司很高兴能与Mavenir合作开发全面的ORAN 解决方案，加速下一代5G移动基础设施在全球的普及，并帮助运营商满足边缘性能需求，以提升用户体验。”

这些解决方案有望于2023年在全球部署。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于高通

高通是全球领先的无线技术创新者，也是5G技术开发、发布和扩展背后的推动者。在人们将手机连接到互联网之初，移动革命便已诞生。如今，我们的基础技术不仅支撑着移动生态系统，而且广泛用于每一部3G、4G和5G智能手机当中。我们将移动技术的优势带入汽车、物联网和计算等新行业，并正在引领迈向一个所有事物和人都能够无缝通信和交互的世界。

高通公司的业务涵盖了我们的许可业务、高通技术许可(QTL)，以及我们绝大多数的专利组合。高通技术公司是高通公司旗下子公司，与其它子公司一起运营着我们几乎所有的工程和研发职能，以及我们几乎所有的产品和服务业务，包括我们的QCT半导体业务。

高通(Qualcomm)是高通公司的商标或注册商标。

高通5G RAN平台、高通X100 5G RAN加速卡和高通QRUxxx 5G RAN平台是高通技术公司和/或其子公司的产品。

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