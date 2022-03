Mavenir e Qualcomm aceleram infraestrutura 5G de próxima geração com portfólio expandido de soluções Open RAN

BARCELONA--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, fornecedora de software de rede construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem que pode ser executado em qualquer nuvem e transforma o modo como o mundo se conecta, anunciou hoje uma colaboração com a Qualcomm Technologies, Inc. OpenBeamTM portfólio Open RAN de unidades de rádio (Radio Units, RUs) 5G abrangendo categorias que variam de mmWave a MIMO massivo com recursos 64T64R a rádios 8T8R para impulsionar a transição para redes modernas. Além disso, a Mavenir planeja desenvolver o software vDU RAN baseado na placa aceleradora Qualcomm® X100 5G RAN. Essa colaboração visa alavancar o poder das soluções de software da Mavenir e a liderança global da Qualcomm Technologies em plataformas 5G e conectividade, para oferecer soluções expandidas de próxima geração.

Ao trabalharem juntas, o objetivo das duas empresas é disseminar o Open RAN globalmente, com soluções transformadoras, ajudando a permitir implantações de rede flexíveis para atender às necessidades de diversas empresas e operadoras em 5G. Com suporte da placa aceleradora Qualcomm® X100 5G RAN e da plataforma Qualcomm® QRUxxx 5G RAN MIMO massivo de alto desempenho, os novos produtos da Mavenir são projetados para aprimorar o portfólio de produtos Mavenir existente de soluções Open RAN que permitem a implantação de redes 5G inovadoras, virtualizadas e abertas em escala e ajudam as operadoras a atender às demandas de desempenho na borda inteligente conectada.

As operadoras de rede estão enfrentando o difícil desafio de implantar uma infraestrutura de rede 5G econômica, ao mesmo tempo em que abordam as complexidades do suporte às demandas de redes de próxima geração para alta capacidade e baixa latência necessárias para aprimorar as experiências do usuário para os consumidores. Com o crescimento acelerado do tráfego de dados móveis, as operadoras de rede buscam plataformas de maior capacidade para atender às necessidades de seus clientes.

“ A combinação da experiência de rede baseada em nuvem e Open RAN da Mavenir com a liderança em tecnologia da Qualcomm Technologies no desenvolvimento de soluções 5G de circuito integrado específico de aplicação (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) de alto desempenho e baixo consumo para produtos de dispositivos e infraestrutura redefinirá como as redes móveis são projetadas e como os serviços de última geração são entregues, oferecendo às operadoras novas oportunidades para criar inovação em suas redes”, disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir.

“ Como líder global de tecnologia em 5G, a Qualcomm Technologies se dedica a impulsionar o setor e promover a inovação. Só podemos atingir esse objetivo trabalhando com outros líderes e inovadores do setor com ideias semelhantes, como a Mavenir. A Qualcomm Technologies tem o prazer de colaborar com a Mavenir no desenvolvimento de soluções ORAN abrangentes para acelerar a adoção global da infraestrutura móvel 5G da próxima geração e ajudar as operadoras a atender às demandas de desempenho na borda para experiências aprimoradas do usuário”, disse Durga Malladi, vice-presidente sênior e gerente geral de 5G, banda larga móvel e infraestrutura da Qualcomm Technologies, Inc.

Espera-se que as soluções estejam disponíveis para implantação global em 2023.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a Qualcomm

A Qualcomm é líder mundial em inovação em tecnologia sem fio e a força motriz por trás do desenvolvimento, lançamento e expansão do 5G. Quando conectamos o telefone à internet, nasceu a revolução móvel. Hoje, nossas tecnologias fundamentais habilitam o ecossistema móvel e são encontradas em todos os smartphones 3G, 4G e 5G. Trazemos os benefícios da mobilidade para novos setores, incluindo automotivo, internet das coisas e computação, e estamos liderando o caminho para um mundo onde tudo e todos podem se comunicar e interagir perfeitamente.

A Qualcomm Incorporated inclui nosso negócio de licenciamento, QTL, e a grande maioria de nosso portfólio de patentes. A Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, opera, juntamente com suas subsidiárias, substancialmente todas as nossas funções de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e substancialmente todos os nossos negócios de produtos e serviços, incluindo nosso negócio de semicondutores QCT.

Qualcomm é uma marca comercial registrada da Qualcomm Incorporated.

As plataformas Qualcomm 5G RAN, placa aceleradora Qualcomm X100 5G RAN e a plataforma Qualcomm QRUxxx 5G RAN são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias.

