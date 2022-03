Mavenir et Qualcomm accélèrent l'infrastructure 5G de nouvelle génération, grâce à un portefeuille élargi de solutions Open RAN

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec un logiciel cloud natif qui s'exécute sur n'importe quel cloud et transforme la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc. pour étendre son portefeuille OpenBeamTM Open RAN d'unités radio 5G (RU), couvrant diverses catégories allant de mmWave à Massive MIMO, avec des capacités 64T64R aux radios 8T8R, pour conduire la transition vers les réseaux modernes. En outre, Mavenir prévoit de développer un logiciel vDU RAN basé sur la carte accélératrice Qualcomm® X100 5G RAN. Cette collaboration vise à tirer parti de la puissance des solutions logicielles de Mavenir, et du leadership mondial de Qualcomm Technologies en matière de plateformes 5G et de connectivité, pour fournir des solutions de nouvelle génération, étendues.

En travaillant ensemble, l'objectif des deux sociétés est de faire proliférer l’Open RAN à l'échelle mondiale, avec des solutions transformatrices, contribuant à permettre des déploiements de réseau flexibles, pour répondre aux besoins de diverses entreprises et opérateurs à travers la 5G. Avec le soutien de la carte accélératrice Qualcomm® X100 5G RAN et de la plateforme RAN Massive MIMO Qualcomm® QRUxxx 5G haute performance, les nouveaux produits de Mavenir sont conçus pour améliorer le portefeuille de produits Mavenir existant, de solutions Open RAN, qui permettent le déploiement de solutions innovantes, de réseaux 5G virtualisés, ouverts à grande échelle, et qui aident les opérateurs à répondre aux exigences de performances à l’edge intelligent connecté.

Les opérateurs de réseau sont confrontés au défi ardu de déployer une infrastructure de réseau 5G rentable, tout en répondant aux complexités de la prise en charge des demandes des réseaux de nouvelle génération, d’une capacité élevée et d’une faible latence, nécessaires pour améliorer les expériences utilisateurs pour les consommateurs. Avec la croissance accélérée du trafic de données mobiles, les opérateurs de réseau recherchent des plateformes de plus grande capacité, pour satisfaire les besoins de leurs clients.

« La combinaison du savoir-faire de Mavenir en matière de réseaux basés sur le cloud et Open RAN, avec le leadership technologique de Qualcomm Technologies dans le développement de solutions 5G de circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC), haute performance et basse consommation, pour les produits d'appareils et d'infrastructure, redéfinira la façon dont les réseaux mobiles sont conçus, et dont des services de nouvelle génération sont fournis, offrant aux opérateurs de nouvelles opportunités pour créer de l'innovation au sein de leurs réseaux », a affirmé Pardeep Kohli, président et chef de la direction, de Mavenir.

« En tant que leader mondial de la technologie 5G, Qualcomm Technologies se consacre à faire avancer l'industrie et à repousser les limites de l'innovation. Nous ne pouvons atteindre cet objectif qu'en travaillant avec d'autres leaders et innovateurs de l'industrie partageant les mêmes idées, tels que Mavenir. Qualcomm Technologies est heureux de collaborer avec Mavenir sur le développement de solutions ORAN complètes, pour accélérer l'adoption mondiale de l'infrastructure mobile 5G de nouvelle génération et aider les opérateurs à répondre aux exigences de performances à la périphérie, pour des expériences utilisateur améliorées », a indiqué Durga Malladi, vice-président senior et directeur général, 5G, Haut débit mobile et infrastructure, chez Qualcomm Technologies, Inc.

Les solutions devraient être disponibles pour un déploiement mondial en 2023.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Qualcomm

Qualcomm est le leader mondial de l'innovation en matière de technologie sans fil, et le moteur du développement, du lancement et de l'expansion de la 5G. Lorsque nous avons connecté le téléphone à Internet, la révolution mobile est née. Aujourd'hui, nos technologies fondamentales permettent l'écosystème mobile et se retrouvent dans tous les smartphones 3G, 4G et 5G. Nous apportons les avantages du mobile à de nouvelles industries, notamment l'automobile, l'Internet des objets, et l'informatique ; et ouvrons la voie à un monde où tout et tout le monde peut communiquer et interagir de manière transparente.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licences, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, et la quasi-totalité de nos activités de produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Les plateformes 5G RAN, la carte accélératrice Qualcomm X100 5G RAN, et la plateforme Qualcomm QRUxxx 5G RAN, de Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

