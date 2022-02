Rathbones choisit InvestCloud pour ses nouvelles solutions numériques

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--InvestCloud, une plateforme technologique mondiale qui transforme l'approche du secteur financier en matière de numérique, a été choisie par Rathbones Group Plc (« Rathbones »), l'un des plus grands gestionnaires de fortune discrétionnaire du Royaume-Uni, pour fournir une gestion du cycle de vie des clients (CVC), concernant notamment les capacités numériques de prospection, l'accueil et le service, ainsi que les solutions de reporting client permettant à Rathbones d'améliorer son efficacité opérationnelle et de soutenir sa stratégie commerciale globale.

Ce partenariat contribuera à accélérer la transformation numérique de Rathbones pour mettre en place un modèle mixte de services numériques et humains et générer ainsi un système plus efficient dans l'ensemble de ses activités. Déjà au service de plus de 65 000 clients et gérant 68,2 milliards de livres (plus de 90 milliards de dollars) d'actifs clients, ce partenariat vise à aider Rathbones à franchir la prochaine étape de sa transformation numérique.

Rathbones voulait faire évoluer sa technologie tout en utilisant au mieux les investissements existants. La société a vu l'opportunité d'améliorer à la fois la croissance et l'efficience opérationnelle en adoptant une solution CLM efficace au lieu des solutions ponctuelles de gestion de la relation client (CRM). En outre, Rathbones voulait améliorer le reporting numérique des clients, ce qui devrait conduire à la satisfaction et la fidélisation des clients.

Paul Stockton, CEO de Rathbones, a déclaré : « Nous sommes déterminés à améliorer nos solutions numériques offertes aux clients et aux conseillers. Ce partenariat permettra à Rathbones de proposer une expérience numérique holistique et flexible répondant aux préférences des clients et aux normes du secteur, celles-ci destinées à évoluer rapidement au cours des prochaines années ».

InvestCloud propose une approche orientée vers la conception et qui soit hyper modulaire par rapport aux fournisseurs traditionnels, permettant ainsi aux solutions de fonctionner avec les systèmes existants, en évitant toute perturbation des activités et continuant d'accélérer la transformation numérique. InvestCloud crée des expériences client merveilleusement conçues sur une plateforme unique, basée sur le cloud, et configurable à l'infini pour répondre aux besoins des clients.

John Wise, CEO d'InvestCloud, a déclaré : « Rathbones est l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni, pays qui représente l'un de nos marchés les plus importants. Ils ont une grande ambition numérique conduite par son CEO, Paul Stockton, ce qui leur permettra certainement de réaliser de grandes choses. Nous sommes très fiers de nous associer à Rathbones pour cet important ensemble de mesures, si cruciales pour réaliser leur mission ».

À propos d'InvestCloud

InvestCloud est une société internationale, spécialisée dans le développement de plateformes numériques qui permettent de créer des solutions financières, pré-intégrées dans le Cloud. La société propose des expériences client à la demande et des solutions opérationnelles intuitives à l'aide d'une bibliothèque d'applications modulaires en constante expansion, qui débouchent sur des produits puissants. InvestCloud, dont le siège social se trouve à Los Angeles, compte plus de 20 bureaux dans le monde, dont New York, Londres, Genève, Singapour, Tokyo et Sydney, et soutient des billions d'actifs auprès de centaines de clients divers - des plus grandes banques mondiales aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires d'actifs et aux sociétés de services d'actifs.

À propos de Rathbones Group Plc

Rathbones Group Plc (Rathbones), par l'entremise de ses filiales, est l'un des principaux fournisseurs britanniques de services de gestion de placements auprès des particuliers, des organismes caritatifs et des conseillers professionnels. Ces services comprennent la gestion discrétionnaire de placements, les fonds communs de placement, la planification fiscale, la gestion de fiducies et de sociétés, le conseil financier et les services bancaires. Rathbones gère 68,2 milliards de livres sterling d'actifs (au 31 décembre 2021) et compte plus de 1 900 employés répartis sur 15 sites au Royaume-Uni et à Jersey.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.