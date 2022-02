Deenova continua a conquistare il mercato francese del 2022 con le vittorie di UGECAM e Tourcoing

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha confermato oggi di aver recentemente vinto 2 nuovi contratti per 4 dei suoi premiati robot meccatronici, ACCED, prima presso il gruppo UGECAM, la principale azienda ospedaliera privata senza scopo di lucro in Francia, e successivamente presso il Centre Hospitalier de Tourcoing, già cliente di Deenova.

Loïc Bessin, amministratore delegato di Deenova in Francia, ha dichiarato: "Essere in grado di vincere nuovi contratti presso gruppi ospedalieri di primo piano, come UGECAM, e assistere ad ulteriori acquisti di robot meccatronici da parte di precedenti clienti Deenova, come il Centre Hospitalier de Tourcoing, sono prove evidenti del continuo slancio di mercato di Deenova in atto dal 2019, dimostrando chiaramente l’elevato livello di continua soddisfazione per le nostre soluzioni di automazione tra la nostra base clienti esistente."

UGECAM Alsace è un complesso sanitario regionale di 16 ospedali per privati, senza scopo di lucro, rete di istituti sanitari, distribuiti nelle aree del Bas-Rhin e Haut-Rhin. La sua gamma di cure è diversificata e copre principalmente il follow-up e la riabilitazione funzionale. Gli Istituti UGECAM Alsace sono riconosciuti per il trattamento delle patologie neurologiche, cardiovascolari, respiratorie, nutrizionali, endocrine, traumatologiche, ortopediche, psichiatriche e geriatriche. Sono parte del UGECAM GROUP che conta 225 istituti sanitari e medico-sociali con competenze di eccellenza in campi specializzati: ustioni gravi, obesità infantile, lesioni craniche e ortopediche, patologie del midollo spinale, amputazioni. Con più di 1 miliardo di fatturato, è la prima azienda ospedaliera privata senza scopo di lucro in Francia.

Centre Hospitalier de Tourcoing è un ospedale regionale con 780 letti, situato nel nord-est della Metropoli europea di Lille, vicino al confine belga, e membro del gruppo GHT Lille Métropole Flandre Intérieure. Serve un'area di 230 comuni, con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti e più di 2000 professionisti che lavorano insieme per fornire assistenza ai pazienti.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.