Intelsat et Microsoft collaborent pour faire la démonstration d'un réseau cellulaire privé utilisant le réseau satellitaire et terrestre mondial d'Intelsat

MCLEAN, Virginie & REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, l'opérateur de l’un des plus grands et des plus avancés réseaux intégrés satellitaires et terrestres au monde annonce aujourd'hui la démonstration réussie d'un tout premier réseau cellulaire privé utilisant la solution Microsoft Azure de périphérie multi-accès privé et FlexEnterprise, le service de connectivité mondiale par satellite d'Intelsat.

La démonstration, qui s'est tenue dans les installations d'Intelsat à McLean, en Virginie, a établi avec succès une architecture de référence pour le déploiement de réseaux LTE et 5G privés, hautement performants et sécurisés et d'autres services cloud sur des réseaux satellites vers des locaux d'entreprise pratiquement partout dans le monde, même dans des environnements éloignés et difficiles.

La démonstration développe un service LTE privé utilisant Azure Private 5G Core sur un appareil Azure Stack Edge. La connectivité à Internet et aux services Azure est rendue possible grâce à FlexEnterprise d'Intelsat. Les utilisateurs peuvent accéder aux ressources d'entreprise sur site via le réseau cellulaire privé à l'aide de connexions authentifiées par carte SIM à Azure Stack Edge, et accéder à des ressources distantes grâce à la connectivité FlexEnterprise, le réseau mondial IntelsatOne et Azure. Le réseau LTE fournit également un point d'accès Wi-Fi et des applications IoT.

« Les entreprises se tournent de plus en plus vers les réseaux cellulaires privés pour améliorer la couverture, la sécurité et la qualité de service sur les réseaux Wi-Fi locaux, et la prise en charge des déploiements en tout lieu est importante pour créer une organisation entièrement connectée », déclare Jean-Philippe Gillet, SVP Global Sales Media & Networks chez Intelsat. « Les applications présentées ici avec Microsoft soulignent l'automatisation et la normalisation croissantes des services informatiques d'entreprise rendues possibles par les réseaux cellulaires privés disponibles dans le monde entier. La prise en charge des réseaux à large bande passante et à faible latence est au cœur de la vision d'Intelsat d'un écosystème transparent pour un réseau mondial 5G défini par logiciel. »

« Chez Microsoft, nous visons un écosystème d'opérateurs satellitaires grâce à des collaborations comme celle-ci avec Intelsat. Alors que le monde se rapproche de la 5G, la plateforme Microsoft Azure Orbital, associée à notre plateforme Azure pour l'informatique à grande échelle, permet aux opérateurs de déployer et de maintenir des solutions plus rapides, plus faciles à utiliser et plus rentables, à tout moment et en tout lieu », déclare Tom Keane, corporate vice president, Mission Engineering.

Selon Mobile Experts Inc. le marché mondial des équipements et services LTE et 5G grand public devrait progresser à un TCAC d'environ 20 % pour atteindre approximativement 10 milliards de dollars d'ici à 2025.

Intelsat est l'un des réseaux satellitaires terrestres et spatiaux intégrés les plus fiables au monde, avec 50 ans d'expérience dans la fourniture d'une couverture transparente et sécurisée dans plus de 200 pays. Nous construisons un réseau 5G mondial unifié qui prend en charge pratiquement toutes les technologies d'accès et permet la prochaine génération de services mondiaux de mobilité, d'IdO et de 5G. Grâce à l'utilisation combinée de la technologie définie par logiciel et des réseaux multi-orbites, nous permettons au monde de se connecter facilement à l’aide d’un moyen unique et plus efficace.

Architecte fondateur de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous déployons notre expertise unique et notre envergure à l'échelle mondiale pour connecter les personnes, les entreprises, et les communautés, quelle que soit la difficulté du défi à relever. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales avec le premier réseau 5G hybride, multi-orbites et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, homogène et sécurisée, précisément au moment et là où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez ici » avec nous à l'adresse suivante : Intelsat.com.

