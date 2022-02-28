Turkcell憑藉Mavenir的雲端原生IMS解決方案將語音服務數位化

伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於利用可以在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構適用於未來需求的網路。該公司已在歐洲、中東和非洲成功部署超大型完全雲端原生IMS系統。憑藉部署Mavenir的雲端原生IMS，Turkcell在土耳其發展5G 時代的語音服務，並已順利將1,100萬使用VoLTE的客戶的語音通話流量全部移轉。額外的容量還為Turkcell留出助力持續成長的空間。該公司計畫擴大容量，以便向3,800萬總用戶數中的2,400萬4G用戶提供支援。

Mavenir的雲端原生IMS解決方案是一種採用微服務的架構，專為完全自動化的雲端環境而建置，並已在Turkcell開創性的統一化電信雲中部署。微服務架構使營運商能利用相同的IMS Core支援VoLTE和5G語音服務，並更快、更高效率地部署新服務。這款解決方案還可與Mavenir的進階通訊服務結合使用，為客戶提供先進且可互通的訊息傳遞服務，以對抗OTT應用程式的衝擊。Mavenir是VoLTE IMS的全球領導者1，也是每天處理超過110億則訊息的語音和訊息的訊息傳遞服務領軍者。

微服務使營運商能夠更輕鬆地升級和擴充服務，而Turkcell此次部署所支援的VoLTE用戶的快速成長即是力證。快速啟動大量虛擬機器的能力也提高了服務可靠性和恢復力，因為不存在單點故障情況。以軟體為中心的方法還提高了營運商的敏捷性：與採用專有硬體的傳統基礎架構相比，開發、試驗和部署週期明顯更短。

在Turkcell的此次部署期間，Mavenir的雲端原生IMS的擴充性獨特價值得到了充分體現。土耳其的家庭喜歡在該國的Bayram國定假日期間團聚。在這期間，電信流量也會激增，以至於偶爾會發生中斷情況。受疫情影響，土耳其在2021年5月和7月的Bayram長假期之前宣布了封城。據Turkcell預測，假期期間繁忙時段的流量可能因此倍增。不過，歸功於該解決方案的擴充性，Mavenir在政府宣布封城後的幾天內將網路容量增加了一倍，而且流量的確激增，但沒有出現中斷情況。除了已經在其行動網路中成功部署這套解決方案之外，Turkcell正在將Mavenir vIMS整合到其固定網路中。

Turkcell技術長Gediz Sezgin博士表示：「我們的統一化電信雲和虛擬化行動核心網是Turkcell宏大目標的基礎，即率先為我們的客戶推出業界領先的服務。虛擬化IMS一直是我們的網路功能虛擬化(NFV)旅程和5G發展藍圖的關鍵網路轉型里程碑。憑藉其適用於任何雲端、軟體導向的方法，Mavenir一直是我們的重要合作夥伴。」

Mavenir通訊服務業務事業群總裁BG Kumar表示：「透過與Turkcell的合作經驗，我們發現，在通用IMS Core中同時支援VoLTE和新無線語音通話(VoNR)，有望在營運商計畫推出5G服務時簡化其轉型過程。雲端原生虛擬化IMS為語音服務提供了業務連續性，這些服務可能會在急速向5G移轉時被忽視。」

Mavenir和Turkcell Group在多方面展開深入合作。除了在土耳其的現場部署以外，vIMS目前還在Turkcell的Lifecell烏克蘭子公司內部署，同時正在計畫為該集團位於白俄羅斯和賽普勒斯的BeST和KKTCell營運據點進行部署。

Mavenir還在土耳其提供進階通訊服務和RCS業務訊息傳遞，以及動態路由解決方案，並與Turkcell合作在Turkcell電信雲中推出全球首個採用O-RAN Split 7.2架構進行完全容器化的開放式無線電接取網路(Open RAN)呼叫。

在西班牙巴賽隆納Fira Gran Via會展中心舉行的2022世界行動通訊大會上，Mavenir正在2號展廳2H60展臺進行展覽。請點選此處瞭解更多資訊。

關於Turkcell：

Turkcell是總部位於土耳其的數位營運商，透過其行動和固定網路為其客戶提供獨特的數位服務及語音、訊息、數據和IPTV服務組合。Turkcell集團旗下公司在四個國家/地區營運：土耳其、烏克蘭、白俄羅斯和北賽普勒斯。Turkcell於2016年4月1日在其祖國推出LTE服務，此外，在81個城市應用LTE-Advanced和3種載波聚合技術。Turkcell的光纖到府(FTTH)服務可提供高達10 Gbps的光纖網路速度。Turkcell集團報告指出，截至2021年12月31日，其2021會計年度的營收為359億土耳其里拉，總資產為707億土耳其里拉。自2000年7月以來，公司已分別在紐約證券交易所(NYSE)和伊斯坦堡證券交易所(BIST)上市，是土耳其唯一在紐約證券交易所上市的公司。瞭解更多，請造訪：www.turkcell.com.tr

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

____________________

1 資料來源 – Dell’Oro 2020年第四季行動核心網報告

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。