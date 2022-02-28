Turkcell依托Mavenir的云原生IMS解决方案将语音服务数字化

伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于利用可以在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建面向未来的网络。该公司已在欧洲、中东和非洲成功部署超大型完全云原生IMS系统。依托部署Mavenir的云原生IMS，Turkcell在土耳其发展面向5G 时代的语音服务，并已顺利将1,100万使用VoLTE的客户的语音通话流量全部迁移。额外的容量还为Turkcell留出助力持续增长的空间。该公司计划扩大容量，以便向3,800万总用户数中的2,400万4G用户提供支持。

Mavenir的云原生IMS解决方案是一种基于微服务的架构，专为完全自动化的云环境而构建，并已在Turkcell开创性的统一电信云中部署。微服务架构使运营商能利用相同的IMS Core支持VoLTE和5G语音服务，并更快、更高效地部署新服务。这款解决方案还可与Mavenir的富通信服务结合使用，为客户提供先进且可互操作的消息传递服务，以对抗OTT应用的冲击。Mavenir是VoLTE IMS的全球领导者1，也是每天处理超过110亿条消息的语音和消息的消息传递服务领军者。

微服务使运营商能够更轻松地升级和扩展服务，而Turkcell此次部署所支持的VoLTE用户的快速增长即是力证。快速启动大量虚拟机的能力也提高了服务可靠性和恢复力，因为不存在单点故障情况。以软件为中心的方法还提高了运营商的敏捷性：与基于专有硬件的传统基础设施相比，开发、试验和部署周期明显更短。

在Turkcell的此次部署期间，Mavenir的云原生IMS的可扩展性独特价值得到了充分体现。土耳其的家庭喜欢在该国的Bayram法定假日期间团聚。在这期间，电信流量也会激增，以至于偶尔会发生中断情况。受疫情影响，土耳其在2021年5月和7月的Bayram长假期之前宣布了封城。据Turkcell预测，假期期间繁忙时段的流量可能因此翻倍。不过，得益于该解决方案的可扩展性，Mavenir在政府宣布封城后的几天内将网络容量增加了一倍，而且流量的确激增，但没有出现中断情况。除了已经在其移动网络中成功部署这套解决方案之外，Turkcell正在将Mavenir vIMS整合到其固定网络中。

Turkcell首席技术官Gediz Sezgin博士表示：“ 我们的统一电信云和虚拟化移动核心网是Turkcell宏大目标的基础，即率先为我们的客户推出业界领先的服务。虚拟化IMS一直是我们的网络功能虚拟化(NFV)旅程和5G发展路线图的关键网络转型里程碑。凭借其适用于任何云、面向软件的方法，Mavenir一直是我们的重要合作伙伴。”

Mavenir通信服务业务事业群总裁BG Kumar表示：“ 通过与Turkcell的合作经验，我们发现，在通用IMS Core中同时支持VoLTE和新无线语音通话(VoNR)，有望在运营商计划推出5G服务时简化其转型过程。云原生虚拟化IMS为语音服务提供了业务连续性，这些服务可能会在急速向5G迁移时被忽视。”

Mavenir和Turkcell Group在多方面开展深入合作。除了在土耳其的现场部署以外，vIMS目前还在Turkcell的Lifecell乌克兰子公司内部署，同时正在计划为该集团位于白俄罗斯和塞浦路斯的BeST和KKTCell运营点进行部署。

Mavenir还在土耳其提供富通信服务和RCS业务消息传递，以及动态路由解决方案，并与Turkcell合作在Turkcell电信云中推出全球首个采用O-RAN Split 7.2架构进行完全容器化的开放式无线电接入网(Open RAN)呼叫。

在西班牙巴塞罗那Fira Gran Via会展中心举行的2022世界移动通信大会上，Mavenir正在2号展厅2H60展台进行展览。请点击此处了解更多信息。

关于Turkcell：

Turkcell是总部位于土耳其的数字运营商，通过其移动和固定网络为其客户提供独特的数字服务及语音、消息、数据和IPTV服务组合。Turkcell集团旗下公司在四个国家/地区运营：土耳其、乌克兰、白俄罗斯和北塞浦路斯。Turkcell于2016年4月1日在其祖国推出LTE服务，此外，在81个城市应用LTE-Advanced和3种载波聚合技术。Turkcell的光纤到户(FTTH)服务可提供高达10 Gbps的光纤互联网速度。Turkcell集团报告称，截至2021年12月31日，其2021财年的收入为359亿土耳其里拉，总资产为707亿土耳其里拉。自2000年7月以来，公司已分别在纽约证券交易所(NYSE)和伊斯坦布尔证券交易所(BIST)上市，是土耳其唯一在纽约证券交易所上市的公司。了解更多，请访问：www.turkcell.com.tr

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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1 资料来源 – Dell’Oro 2020年第四季度移动核心网报告

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