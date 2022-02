Turkcell digitalizou a voz com a solução de IMS nativa de nuvem da Mavenir

ISTAMBUL--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, fornecedora de software de rede construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem que pode ser executado em qualquer nuvem e transforma o modo como o mundo se conecta, instalou com sucesso um dos maiores sistemas IMS totalmente nativo de nuvem na Europa, Oriente Médio e África. A instalação para a Turkcell na Turquia evolui os serviços de voz para a era 5G com o IMS nativa de nuvem da Mavenir tendo migrado com sucesso todo o tráfego de chamada de voz de 11 milhões de clientes com capacidade VoLTE. A capacidade adicional também oferece à Turkcell espaço para lidar com o crescimento contínuo e está planejando expandir para atender 24 milhões de usuários 4G de uma base total de assinantes de 38 milhões.

A solução de IMS nativa de nuvem da Mavenir é uma arquitetura baseada em microsserviço construída de propósito para automatizar totalmente ambientes em nuvem que foram instalados na nuvem Telco unificada pioneira da Turkcell. A arquitetura de microsserviço permite que os operadores usam o mesmo core IMS para VoLTE e voz 5G e para instalar novos serviços de modo mais rápido e eficiente. A solução também pode ser combinada com os Rich Communications Services da Mavenir para oferecer aos clientes serviços de mensagens avançados e interoperáveis para aplicativos de contador OTT. A Mavenir é líder global em VoLTE IMS1 e líder em serviços de mensagens e voz lidando com mais de 11 bilhões de mensagens por ano.

Os microsserviços tornam mais fácil para o operador expandir e escalonar um serviço, conforme demonstrado pelo rápido crescimento no número de assinantes com capacidade VoLTE da Turkcell atendidos pela instalação. A capacidade de ampliar para números grandes de máquinas virtuais também melhora a confiabilidade e a resiliência uma vez que não há ponto único de falha. O enfoque centralizado em software também aumenta a agilidade do operador: desenvolvimento, teste, e ciclos de instalação são significativamente mais rápidos comparados com a infraestrutura legada baseada em hardware proprietário.

O valor único da escalabilidade do IMS nativo em nuvem da Mavenir foi destacado durante a instalação da Turkcell. Na Turquia, famílias gostam de se reunir durante os feriados nacionais de Bayram do país. O tráfego das telecomunicações também aumenta até o ponto onde interrupções ocasionalmente têm ocorrido. Devido à pandemia, um lockdown foi anunciado logo antes dos feriados prolongados de Bayram em maio e julho de 2021. Consequentemente, os horários de tráfego carregado provavelmente iriam dobrar durante os períodos de feriados de acordo com a previsão da Turkcell Graças à escalabilidade da solução, a Mavenir pôde dobrar a capacidade da rede nos dias de anúncio de lockdown pelo governo e o tráfego realmente explodiu, mas sem experimentar interrupções. Tendo instalado com sucesso a solução em sua rede móvel, a Turkcell também está integrando o vIMS da Mavenir à sua rede fixa.

Dr. Gediz Sezgin, diretor de tecnologia da Turkcell, afirmou, “ A nossa nuvem Telco unificada e um core móvel virtualizado são as bases da ambição da Turkcell de sermos os primeiros a comercializar serviços líderes da indústria para os nossos clientes. O IMS virtualizado tem sido um marco na transformação crítica de rede em nossa jornada NFV e nosso mapa em direção ao 5G. Com seu enfoque orientado por software em qualquer nuvem, a Mavenir tem sido um parceiro valioso”.

BG Kumar, presidente do Communication Services Business Group da Mavenir, disse “ Por meio da nossa experiência com a Turkcell estamos aprendendo que suportar VoLTE e Voice over New Radio (VoNR), em um core IMS comum promete facilitar a transição para os operadores enquanto eles planejam a introdução do 5G. O IMS virtualizado em nuvem nativa fornece continuidade para serviços de voz que têm risco de serem sobrecarregados em uma corrida para mudar para 5G”.

A Mavenir e o Turkcell Group têm uma parceria profunda, multifacetada. Além da instalação em tempo real na Turquia, vIMS também está sendo instalado na subsidiária Lifecell da Turkcell na Ucrânia enquanto os planos de instalação estão em andamento com as operações BeST e KKTCell do grupo na Bielorrússia e Chipre, respectivamente.

Na Turquia, a Mavenir também está fornecendo Rich Communication Services e RCS Business Messaging como uma Solução de Roteamento Dinâmica, colaborando com a primeira chamada Open Ran conteinerizada do mundoatravés de uma arquitetura O-RAN Split 7.2 na nuvem Telco da Turkcell.

A Mavenir está exibindo seus produtos no Mobile World Congress de 2022, em Barcelona, Espanha, na Fira Gran Via, no Corredor 2, estande 2H60. Clique aqui para saber mais.

Sobre a Turkcell:

A Turkcell é uma operadora digital com sede na Turquia que atende a seus clientes com o portfólio exclusivo de serviços digitais e serviços de voz, mensagens, dados e IPTV nas suas redes móveis e fixas. As empresas do Turkcell Group operam em 4 países: Turquia, Ucrânia, Bielorrússia e região Norte de Chipre. A Turkcell lançou os serviços LTE no seu país de origem em 1.º de abril de 2016 e emprega tecnologias de agregação de três portadoras e LTE avançado em 81 cidades. A Turkcell oferece velocidade de internet de fibra de até 10 Gbps com os seus serviços FTTH. A Turkcell Group relatou receita de TRY 35,9 bilhões no ano fiscal de 2021 e ativos totais de TRY 70,7 bilhões em 31 de dezembro de 2021. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e BIST desde julho de 2000, sendo a única empresa na Turquia listada na NYSE.www.turkcell.com.tr

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

____________________

1 Fonte – Relatório 20 do 4º trimestre da Dell’Oro Mobile Core Network

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.