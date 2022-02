Turkcell a numérisé ses services voix grâce à la solution IMS native du cloud de Mavenir

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, un fournisseur de logiciels de réseau qui construit l’avenir des réseaux grâce à des logiciels natifs du cloud fonctionnant sur n’importe quel cloud et transforme la manière dont le monde se connecte, a déployé avec succès l’un des plus grands systèmes IMS entièrement natifs du cloud en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le déploiement pour Turkcell en Turquie fait évoluer les services voix à l’ère de la 5G grâce à la solution IMS native du cloud de Mavenir, ayant migré avec succès l’ensemble du trafic d’appels vocaux des 11 millions de clients VoLTE. Cette capacité additionnelle permet également à Turkcell de soutenir sa croissance continue, et devrait s’accroître pour accompagner 24 millions d’utilisateurs 4G sur une base totale de 38 millions d’abonnés.

La solution IMS native du cloud de Mavenir est une architecture basée sur des microservices, spécialement conçue pour les environnements cloud entièrement automatisés qui ont été déployés sur le cloud de télécommunications unifié futuriste de Turkcell. L’architecture de microservices permet aux opérateurs d’utiliser le même cœur IMS pour la voix VoLTE et 5G et de déployer de nouveaux services avec plus de rapidité et d'efficacité. La solution peut également être combinée avec les services de communications enrichies de Mavenir, afin d’offrir aux clients des services de messagerie avancés et interopérables, pour contrer les applications OTT. Mavenir est le leader mondial de l’IMS VoLTE1et un leader dans le domaine des services voix et messagerie, gérant plus de 11 milliards de messages par jour.

Les microservices permettent à un opérateur d’accroître et de développer facilement un service, comme le démontre la croissance rapide du nombre d’abonnés VoLTE de Turkcell soutenus par le déploiement. La capacité de faire tourner un grand nombre de machines virtuelles améliore également la fiabilité et la résilience grâce à l’absence de point de défaillance unique. L’approche axée sur le logiciel améliore également l’agilité des opérateurs : les cycles de développement, d’essai et de déploiement sont significativement plus rapides par rapport aux anciennes infrastructures basées sur un matériel exclusif.

La valeur unique de la solution IMS native du cloud de Mavenir en termes d’évolutivité a été mise en évidence lors du déploiement de Turkcell. En Turquie, les familles aiment se réunir lors des fêtes nationales Bayram du pays. Le trafic de télécommunications peut également atteindre des pics dans la mesure où des pannes ont parfois été signalées. En raison de la pandémie, un confinement a été annoncé peu avant les fêtes Bayram étendues de mai et juillet 2021. Par conséquent, le trafic aux heures de pointe risquait de doubler pendant les périodes de fêtes, d’après les prévisions de Turkcell. Grâce à l’évolutivité de la solution, Mavenir a pu doubler la capacité de réseau en quelques jours après l’annonce d’un confinement par le gouvernement ; et le trafic a augmenté sans toutefois connaître de pannes. Ayant déployé avec succès la solution sur son réseau mobile, Turkcell intègre également Mavenir vIMS à son réseau fixe.

Dr Gediz Sezgin, directeur de la technologie chez Turkcell, a déclaré : « Notre cloud de télécommunications unifié et un cœur mobile virtualisé sont les piliers de l’ambition de Turkcell consistant à devenir la première à commercialiser des services leaders du secteur pour nos clients. La solution IMS virtualisée a été une étape critique de transformation de notre réseau dans notre parcours de virtualisation des fonctions réseau et notre feuille de route vers la 5G. Grâce à son approche axée sur le logiciel fonctionnant sur n’importe quel cloud, Mavenir est un partenaire précieux. »

BG Kumar, président du groupe commercial Services de communications de Mavenir, a déclaré : « Grâce à notre expérience avec Turkcell, nous découvrons que la compatibilité avec VoLTE et VoNR (Voice over New Radio), sur un cœur IMS commun, promet de faciliter la transition des opérateurs qui prévoient d’introduire la 5G. La solution IMS virtualisée native du cloud fournit une continuité pour les services voix susceptibles d’être négligés dans l'empressement à passer à la 5G. »

Mavenir et le Turkcell Group ont noué un partenariat approfondi aux multiples facettes. Outre le déploiement en temps réel en Turquie, vIMS est également déployé au sein de la filiale Lifecell de Turkcell en Ukraine, tandis que la planification du déploiement est en cours au sein des opérations de BeST et de KKTCell du groupe, respectivement en Biélorussie et à Chypre.

En Turquie, Mavenir fournit également des services de communications enrichies et de messagerie d’affaires RCS, ainsi qu’une solution de routage dynamique, collaborant à la première initiative mondiale en faveur de l’Open RAN entièrement conteneurisé sur une architecture O-RAN Split 7.2, sur le cloud de télécommunications de Turkcell.

Mavenir expose au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2022 de Barcelone, en Espagne, au Fira Gran Via, hall 2, stand 2H60. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de Turkcell :

Turkcell, un opérateur numérique qui a son siège en Turquie, offre à ses clients un portefeuille unique de services numériques ainsi que des services voix, messagerie, données et IPTV sur ses réseaux mobiles et fixes. Les sociétés du Turkcell Group exercent leurs activités dans 4 pays – Turquie, Ukraine, Biélorussie, et Chypre du Nord. Turkcell a lancé des services LTE dans son pays d’origine le 1er avril 2016, en utilisant des technologies d’agrégation à 3 porteuses et LTE-Advanced dans 81 villes. Turkcell offre un débit Internet allant jusqu’à 10 Gbit/s avec ses services FTTH. Le Turkcell Group a déclaré un chiffre d'affaires de 35,9 milliards TRY durant l'exercice 2021, ainsi qu’un actif total de 70,7 milliards TRY au 31 décembre 2021. Cotée au NYSE et au BIST depuis juillet 2000, Turkcell est la seule société turque cotée au NYSE. www.turkcell.com.tr

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

____________________

1 Source – Rapport 20 du T4 sur le réseau central mobile de Dell’Oro

