Turkcell digitalisiert Sprache mit der Cloud-nativen IMS-Lösung von Mavenir

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeglicher Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt miteinander vernetzt, verändert, hat erfolgreich eines der größten komplett Cloud-nativen IMS-Systeme in Europa, dem Nahen Osten und Afrika implementiert. Die Implementierung für Turkcell in der Türkei macht Sprachdienste mit dem Cloud-nativen IMS von Mavenir für das 5G-Zeitalter fit und hat den gesamten Sprachverkehr von 11 Millionen VoLTE-kompatiblen Kunden erfolgreich migriert. Durch die zusätzliche Kapazität kann Turkcell auch das weitere Wachstum vorantreiben. Geplant ist ein Ausbau auf 24 Millionen 4G-Nutzer bei einer Gesamtkundenzahl von 38 Millionen.

Mavenirs Cloud-native IMS-Lösung besteht aus einer Microservice-basierten Architektur, die speziell für vollständig automatisierte Cloud-Umgebungen entwickelt wurde und in der zukunftsweisenden Unified Telco Cloud von Turkcell eingesetzt wird. Dank der Microservices-Architektur können Betreiber denselben IMS-Kern für VoLTE und 5G-Sprachdienste nutzen und neue Dienste schneller und effizienter bereitstellen. Die Lösung kann darüber hinaus mit den Rich Communications Services von Mavenir kombiniert werden, um Kunden fortschrittliche und kompatible Messaging-Dienste anzubieten, die OTT-Apps entgegentreten. Mavenir ist der weltweit führende Anbieter im Bereich VoLTE IMS1 und ein führender Anbieter von Sprach- und Messaging-Diensten mit über 11 Milliarden übertragenen Nachrichten pro Tag.

Mithilfe von Microservices kann ein Betreiber einen Dienst einfacher erweitern und skalieren, wie das schnelle Wachstum der Anzahl der von Turkcell unterstützten VoLTE-fähigen Abonnenten zeigt. Die Möglichkeit, eine große Anzahl virtueller Maschinen zu betreiben, verbessert außerdem die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, da es keinen zentralen Schwachpunkt gibt. Der Software-zentrierte Ansatz erhöht zudem die Agilität der Betreiber: Die Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungszyklen sind im Vergleich zu älteren, auf proprietärer Hardware basierenden Infrastrukturen deutlich kürzer.

Der besondere Nutzen der Skalierbarkeit des Cloud-nativen IMS von Mavenir wurde bei der Bereitstellung durch Turkcell deutlich. In der Türkei versammeln sich die Familien gerne während der nationalen Bayram-Feiertage. Auch der telekommunikationsbezogene Datenverkehr kann so stark ansteigen, dass es gelegentlich zu Ausfällen kommt. Aufgrund der Pandemie wurde kurz vor den verlängerten Bayram-Ferien im Mai und Juli 2021 ein Lockdown angekündigt. Infolgedessen wird sich der Datenverkehr zu den Stoßzeiten während der Ferienzeiten laut Turkcell-Prognose verdoppeln. Dank der Skalierbarkeit der Lösung konnte Mavenir die Netzwerkkapazität innerhalb weniger Tage nach der Ankündigung des Lockdowns durch die Regierung verdoppeln. Der Datenverkehr stieg zwar sprunghaft an, aber es gab keine Ausfälle. Nachdem Turkcell die Lösung erfolgreich in seinem Mobilfunknetz eingesetzt hat, integriert das Unternehmen Mavenir vIMS jetzt auch in sein Festnetz.

Dr. Gediz Sezgin, Chief Technology Officer von Turkcell, erklärte: „ Unsere vereinheitlichte Telco-Cloud und ein virtualisierter mobiler Kern sind die Grundlagen für den Anspruch von Turkcell, unseren Kunden als Erster branchenführende Dienste anzubieten. Das virtualisierte IMS war ein entscheidender Meilenstein bei der Transformation des Netzwerks auf unserem Weg zu NFV und unserer Roadmap in Richtung 5G. Mit seinem softwareorientierten Ansatz für jede Cloud ist Mavenir ein wertvoller Partner.“

BG Kumar, Präsident der Communication Services Business Group von Mavenir, sagte: „ Aufgrund unserer Erfahrungen mit Turkcell wissen wir, dass die Unterstützung sowohl von VoLTE als auch von Voice over New Radio (VoNR) auf einem gemeinsamen IMS-Kern den Betreibern bei der Planung der Einführung von 5G den Übergang erleichtern wird. Das Cloud-native virtualisierte IMS sorgt für Kontinuität bei Sprachdiensten, die im Zuge der schnellen Umstellung auf 5G vernachlässigt werden könnten.“

Mavenir und die Turkcell Group verbindet eine tiefe und vielschichtige Partnerschaft. Neben dem Live-Einsatz in der Türkei wird vIMS auch bei der Turkcell-Tochtergesellschaft Lifecell in der Ukraine eingesetzt, während die Planung des Einsatzes bei den Konzernunternehmen BeST und KKTCell in Weißrussland bzw. Zypern im Gange ist.

In der Türkei stellt Mavenir zudem Rich Communication Services und RCS Business Messaging sowie eine Dynamic Routing Solution bereit und arbeitet am weltweit ersten vollständig containerisierten Open-RAN-Anruf über eine O-RAN Split 7.2-Architektur in der Telekommunikations-Cloud von Turkcell mit.

Mavenir wird auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona, Spanien in der Fira Gran Via in Halle 2, Stand 2H60 ausstellen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Über Turkcell:

Turkcell ist ein Digitalnetz-Betreiber mit Sitz in der Türkei und bietet seinen Kunden ein einzigartiges Portfolio an digitalen Diensten sowie Telefonie-, Messaging-, Daten- und IPTV-Dienste in seinen Mobilfunk- und Festnetzen an. Die Unternehmen der Turkcell Group sind in 4 Ländern tätig – in der Türkei, der Ukraine, Weißrussland und Nordzypern. Turkcell hat seine LTE-Services in seinem Heimatland am 1. April 2016 gestartet und setzt in 81 Städten LTE-Advanced sowie drei Carrier-Aggregation-Technologien ein. Turkcell bietet mit seinen FTTH-Diensten eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps an. Die Turkcell Group erzielte im GJ21 einen Umsatz von 35,9 Milliarden TRY und wies zum 31. Dezember 2021 ein Gesamtvermögen von 70,7 Milliarden TRY auf. Das Unternehmen ist seit Juli 2000 an der NYSE und der BIST notiert und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen der Türkei. www.turkcell.com.tr

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

