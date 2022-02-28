彪馬形象大使、西洋棋世界冠軍Magnus Carlsen參與彪馬「唯有不凡」活動，分享成為西洋棋頂級大師背後的動力

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)最近宣佈，挪威籍西洋棋世界冠軍Magnus Carlsen出任公司形象大使。在接受彪馬的視訊採訪時，Carlsen暢談了在西洋棋賽事中持續保持最高水準背後的動力，以及他如何成為史上排名第一的西洋棋選手。

藉由「唯有不凡」(Only See Great)活動，彪馬探討了旗下多位品牌形象大使的職涯道路，他們也分享了自身如何努力成就不凡，忠於自我，以及到達超越所有人想像的巔峰。

在採訪中，Carlsen談到了過往輝煌的戰績——13歲時便獲得首個西洋棋大師頭銜，自己如何一步一步邁向成功，以及如何在體能訓練和健康生活型態之間取得平衡，以獲得追求成功的能量。

「在我的西洋棋職業生涯中，我從未朝著具體目標奮鬥。我只是希望經由每一盤棋來提升自己。現在我的確設立了一個目標，那就是成為達到西洋棋2900等級分的首位選手，然而我更看重邁向這一目標的過程，也就是要走好每一步，這樣我才有機會來達成這個目標。我在日常生活中非常在意這一點。」

Carlsen是狂熱的運動迷，他說自己最大的動力來源是比賽：「我熱愛運動，而且這也是我的訓練方式。我愛踢足球，最近開始玩籠式網球，我還會請個人教練來輔助做一些健身運動，但我一直嘗試將此看作是比賽。這正是推動我前進的動力。」

在談到杜拜西洋棋世界冠軍賽上耗時最長的那盤棋時，Carlsen表示：「在最後一小時的比賽中，我個人最難忘的莫過於自己異常沉著的心態。我並不感到緊張，哪怕計時器上的時間所剩無幾亦是如此，當我在走完最後一步時，我感覺到的是堅持到最後以及最終做出正確抉擇的極大滿足感。」

彪馬「唯有不凡」活動構想的靈感源於文化偶像、企業家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。他是第一個提出此種想法的人：「唯有不凡，拒絕尚可，拒絕妥協。我們應始終努力，成就不凡，成就永恆。」

如欲查看Magnus Carlsen的完整訪談，請點選以下連結：

https://youtu.be/qaapV7iu1V8

攝影師/錄影師：Pelle Lannefors

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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