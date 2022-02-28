彪马形象大使、国际象棋世界冠军Magnus Carlsen参与彪马“唯有不凡”活动，分享成为国象顶级大师背后的动力

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)最近宣布，挪威国际象棋世界冠军Magnus Carlsen出任公司形象大使。在接受彪马的视频采访时，Carlsen畅谈了在国际象棋赛事中持续保持最高水准背后的动力，以及自己如何成长为史上排名第一的国象选手。

通过“唯有不凡”(Only See Great)活动，彪马探讨了旗下多位品牌形象大使的职业道路，各位大使也分享了自身如何努力成就不凡，忠于自我，以及到达超越所有人想象的巅峰。

在采访中，Carlsen谈到了过往辉煌的战绩——13岁时便收获了首个国际象棋大师头衔，自己如何一步一步迈向成功，以及如何通过体能训练和健康生活方式之间的平衡来获得通往成功的能量。

“ 在我的国际象棋职业生涯中，我从未朝着具体目标奋斗。我只是希望通过每一盘棋来提升自己。现在我的确设立了一个目标，那就是成为达到国际象棋2900等级分的首位选手，然而我更看重实现这一目标的过程，也就是要走好每一步，这样我才有机会来实现这个目标。我在日常生活中非常在意这一点。”

作为一名热心的体育迷，Carlsen称自己最大的动力来源于比赛：“ 我热爱体育，而且这也是我的训练方式。我爱踢足球，最近开始玩笼式网球，我还会请个人教练来辅助做些锻炼，但我一直尝试将他们看作是一种比赛。这正是推动我前进的动力。”

在谈到迪拜国际象棋世界冠军赛上耗时最长的那盘棋时，Carlsen表示：“ 在最后一小时的比赛中，我个人最难忘的莫过于自己的那种异常沉着的心态。我并不感到紧张，哪怕计时器上的时间所剩无几亦是如此，当我在走完最后一步时，我感到的是坚持到最后以及最终做出正确抉择的极大满足感。”

彪马“唯有不凡”活动理念的灵感源于文化偶像、企业家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。作为第一个提出该理念的人，他表示：“ 唯有不凡，拒绝尚可，拒绝妥协。我们应始终努力，成就不凡，成就永恒。”

如需查看Magnus Carlsen完整采访视频，请点击以下链接：

https://youtu.be/qaapV7iu1V8

摄影师/摄像师：Pelle Lannefors

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约有1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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