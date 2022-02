O embaixador da PUMA e campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen explica sua motivação para se tornar o número um na campanha “Only See Great” da PUMA

PUMA Ambassador and Norwegian World Chess Champion Magnus Carlsen speaks about his motivation to stay at the highest level in his sports and how he became the highest-rated player in history, in a video interview with sports company PUMA. (Photographer/Videographer: Pelle Lannefors)

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--Recém-anunciado embaixador da PUMA e campeão mundial de xadrez, o norueguês Magnus Carlsen falou em uma entrevista para a empresa esportiva sobre sua motivação para se manter no mais alto nível em seus esportes e como ele se tornou o jogador mais bem qualificado da história.

Com a campanha “Only See Great”, a PUMA explora a carreira de seus embaixadores de marca, enquanto eles comentam sobre seus próprios caminhos para alcançar a grandeza, ouvir seus corações e encontrar uma ponto de vista exclusivo.

Na entrevista, Carlsen falou sobre suas performances extraordinárias, conquistando seu primeiro título de Grande Mestre aos 13 anos, e como a jornada rumo ao sucesso e uma combinação equilibrada de treinamento físico e estilo de vida saudável estão lhe dando energia para triunfar.

“ Nunca fui motivado por objetivos específicos na minha carreira no xadrez. Eu sempre quis aprender a ser melhor cada vez que jogo e agora tenho o objetivo de ser o primeiro jogador a atingir essa inflação de classificação de 2.900 no xadrez, mas o que é mais importante para mim é o caminho que possivelmente vai me levar até lá. É ser capaz de fazer todas as coisas certas para me dar a chance de conseguir isso. Eu me preocupo muito com isso no meu dia a dia.”

Carlsen, um ávido fã de esportes, afirmou que sua maior motivação é a competição: “ Adoro esportes e é assim que eu treino. Jogo futebol, comecei a praticar padel recentemente, também faço alguns exercícios com um personal trainer, mas sempre tento fazer isso como uma competição. É isso que me motiva.”

Sobre o jogo de xadrez mais longo do Campeonato Mundial em Dubai, Carlsen disse: “ O que foi mais memorável para mim pessoalmente, durante a última uma hora de jogo, é que eu estava muito calmo. Eu não estava estressado, embora houvesse pouco tempo no relógio, e o que senti depois que fiz o último movimento foi apenas uma profunda satisfação de ter superado e feito as coisas da maneira certa no final.”

A ideia da campanha “Only See Great” da PUMA foi inspirada no ícone cultural, empresário e filantropo Shawn “Jay-Z” Carter, que disse pela primeira vez: “ Eu só vejo o ótimo. Eu não vejo o bom. Eu não vejo o meio-termo. Devemos sempre nos esforçar para fazer algo grande, algo que perdure.”

Para assistir à entrevista completa do Magnus Carlsen, clique no link abaixo:

https://youtu.be/qaapV7iu1V8

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

