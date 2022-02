L'ambassadeur de PUMA et champion du monde d'échecs Magnus Carlsen fait part de sa motivation pour devenir numéro un dans le cadre la campagne « Only See Great » de la marque

PUMA Ambassador and Norwegian World Chess Champion Magnus Carlsen speaks about his motivation to stay at the highest level in his sports and how he became the highest-rated player in history, in a video interview with sports company PUMA. (Photographer/Videographer: Pelle Lannefors)

PUMA Ambassador and Norwegian World Chess Champion Magnus Carlsen speaks about his motivation to stay at the highest level in his sports and how he became the highest-rated player in history, in a video interview with sports company PUMA. (Photographer/Videographer: Pelle Lannefors)

PUMA Ambassador and Norwegian World Chess Champion Magnus Carlsen speaks about his motivation to stay at the highest level in his sports and how he became the highest-rated player in history, in a video interview with sports company PUMA. (Photographer/Videographer: Pelle Lannefors)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Magnus Carlsen, le champion du monde d'échecs norvégien récemment nommé ambassadeur de PUMA, parle de sa motivation à rester au top niveau dans son sport et explique comment il est devenu le joueur le mieux classé de l'histoire dans une interview vidéo réalisée par l'enseigne de sport PUMA.

Dans le cadre de sa campagne « Only See Great », PUMA explore la carrière de ses ambassadeurs et les écoute parler de la voie qu'ils ont choisie pour atteindre la grandeur, écouter leur cœur et s'ouvrir des perspectives que personne d'autre n'avait pu envisager.

Lors de l'entretien, M. Carlsen évoque ses performances extraordinaires et son titre de grand maître acquis à l'âge de treize ans tout en expliquant comment sa manière d'aborder la réussite est un mélange savamment dosé d'entraînement physique et de mode de vie sain lui donnent l'énergie nécessaire pour réussir.

« Je n'ai jamais été motivé par des objectifs spécifiques dans ma carrière de joueur d'échecs. Ma seule ambition était d'apprendre en permanence à devenir meilleur lors de chaque partie. Maintenant, j'ai un véritable objectif, celui de devenir le premier joueur à atteindre le cap des 2900 points au classement Elo, mais ce qui est encore plus important à mes yeux, ce sont les moyens qui me permettraient d'y parvenir. C'est être capable de faire tout ce qu'il faut pour me donner la chance d'y arriver. Cela me préoccupe énormément dans ma vie quotidienne. »

Avide fan de sports, Carlsen affirme que sa principale motivation est la compétition : « J'aime le sport et c'est ma manière de m'entraîner. Je joue au football et j'ai récemment commencé à pratiquer le padel. Je m'entraîne aussi un peu avec un coach personnel, mais j'essayer toujours de me mettre en situation de compétition. C'est ça qui me motive. »

Concernant la plus longue partie d'échecs des championnats du monde de Dubaï, M. Carlsen déclare : « Ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est que, pendant la dernière heure de jeu, j'étais très calme. Je n'étais pas stressé, même quand la pendule affichait très peu de temps et ce que j'ai ressenti après le dernier coup a été la profonde satisfaction d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir fait ce qu'il fallait à la fin. »

L'idée qui sous-tend la campagne « Only See Great » de PUMA est inspirée de l'icône culturelle, entrepreneur et philanthrope Shawn « JAY-Z » Carter, qui avait déclaré : « Je ne vois que ce qui est grand. Pas ce qui est juste bien. Pas les compromis. Nous devrions toujours nous efforcer de rendre les choses exceptionnelles, d'en faire des choses qui durent. »

Pour accéder à l'interview complète de Magnus Carlsen, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://youtu.be/qaapV7iu1V8

Photographe/vidéaste : Pelle Lannefors

PUMA

PUMA est l’une des principales marques de sport au monde, qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA ne cesse de faire avancer le sport et la culture en créant des produits performants pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle d’excellence inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La marque collabore avec des créateurs et des marques de renom pour introduire ses influences sportives dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie près de 16 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.