OCTO Telematics et Ford Motor Company entrent en partenariat pour une gestion précise des données de voitures connectées en Europe

ROME--(BUSINESS WIRE)--OCTO Telematics annonce un nouvel accord avec Ford Motor Company visant le renforcement de son partenariat de flux de données en Europe. Cette décision vient consolider l'accord initial signé sur le marché nord-américain en juillet 20211. En s'appuyant sur les données de véhicules connectés de Ford, OCTO optimisera ses services télématiques éprouvés pour l'assurance et l'analyse au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne.

L'intégration fournit une expérience fluide pour les assureurs automobiles et leurs assurés, avec une tarification hautement prédictive basée sur les données de conduite télématiques collectées dans les véhicules de clients ayant donné leur accord et dotés d'une connectivité intégrée.

Grâce à cet accord, OCTO intégrera les données de Ford à ses sources de données actuelles, renforçant ainsi le leadership d'OCTO sur le marché européen, avec 43,5% des polices d'assurance basées sur l'utilisation2. En outre, l'accord optimise la capacité analytique d'OCTO et offre un service précis et anticipant les futures attentes du monde de l'assurance.

L'expertise d'OCTO en matière de conception et de déploiement d'assurances basées sur l'utilisation, déjà acquise sur le marché secondaire, fournira une option normalisée et prête à l'emploi permettant de poursuivre la numérisation du secteur assurantiel, via la connectivité native des véhicules Ford.

Le marché européen de l'assurance basée sur l'utilisation devrait dépasser les 24 millions de polices à l'horizon 20252 et les solutions embarquées/installées à la construction joueront un rôle clé dans l'adoption et l'expansion de cette tendance, pour représenter 10% de toutes les polices d'assurance basée sur l'utilisation2, et dans la création de nouvelles solutions de mobilité en tant que service.

"Nous sommes heureux d'approfondir notre relation avec Ford sur le marché UE pour tirer parti de sa technologie de véhicules connectés afin d'optimiser la notation des risques pour les assureurs et leurs clients, et de proposer une nouvelle application de mobilité en tant que service", déclare Nicola Veratelli, PDG d'OCTO Group. "Nous nous réjouissons à l'idée de saisir de nouvelles opportunités de services de mobilité pour les clients d'OCTO et les propriétaires de véhicules Ford."

Mark Harvey, directeur, connectivité d'entreprise, Ford Europe: "Nous sommes ravis de consolider notre partenariat avec OCTO en Europe. Sa technologie permettra à nos clients de bénéficier des polices d'assurance les plus précises et performantes du marché."

A propos d'OCTO Telematics Fondé en 2002, OCTO est l’un des principaux fournisseurs de services télématiques et d’analyses de données avancées pour le secteur de l’assurance, et l’une des principales sociétés proposant des solutions pour la télématique de gestion de flottes et la mobilité intelligente. Avec les propositions uniques d’OCTO déjà établies dans les domaines de l’assurtech et de la mobilité intelligente, OCTO continue de se développer dans de nouveaux secteurs et marchés internationaux. Dans le contexte d’un monde de plus en plus connecté, les analyses avancées d’OCTO et son ensemble de mégadonnées pour l’IdO génèrent des analyses exploitables, donnant vie à une nouvelle ère de la télématique intelligente. La société compte aujourd’hui plus de 5,5 millions d’utilisateurs connectés et la plus grande base de données télématiques sur les véhicules au monde, avec la collecte de données de conduite sur plus de 487 milliards de kilomètres et 493 000 sinistres et événements d’assurance analysés. OCTO gère également plus de 400 000 locations de véhicules par mois. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.octotelematics.com

Note: (1) Source: PTOLEMUS Consulting Group, Connected Auto Insurance Global Study (2021)

1 https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/07/22/octo-telematics-and-ford-team-up-to-provide-more-accurate-auto-i.html

2 PTOLEMUS Consulting Group

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.