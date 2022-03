OCTO Telematics e Ford Motor Company estendono all’Europa la partnership per una gestione accurata dei dati delle auto connesse

ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO Telematics annuncia un nuovo accordo con Ford Motor Company per estendere all'Europa la partnership per lo streaming dei dati dei veicoli Ford connessi. L’annuncio fa seguito all'accordo per il mercato nordamericano siglato nel luglio dello scorso anno1. Grazie ai dati raccolti dai veicoli connessi Ford, OCTO potrà estendere i propri servizi telematici per il settore assicurativo e per quello dei servizi analitici nel Regno Unito, in Italia, in Germania, in Francia e in Spagna.

La partnership consentirà di offrire un’esperienza seamless alle assicurazioni auto e ai loro assicurati grazie alla possibilità di determinare i costi in maniera predittiva ed esatta tramite i dati telematici raccolti dai veicoli connessi previa autorizzazione da parte dei clienti.

In base ai termini dell’accordo, OCTO integrerà i dati Ford nelle sue fonti dati, rafforzando di conseguenza la posizione di leader sul mercato europeo, mercato all’interno del quale OCTO già gestisce il 43,5% delle polizze Usage Based (UBI)2. Inoltre, la partnership con Ford permetterà a OCTO di consolidare le proprie capacità analitiche e fornire un servizio sempre più accurato e già orientato alle esigenze future del mercato assicurativo.

Le competenze in progettazione e implementazione di servizi UBI, già acquisite nell’aftermarket, consentiranno a OCTO di fornire servizi in modalità “ready to use” senza necessità di configurazione; i servizi favoriranno ulteriormente la digitalizzazione delle assicurazioni grazie alla connettività nativa dei veicoli Ford.

Secondo le previsioni, il mercato UBI in Europa dovrebbe superare i 24 milioni di polizze entro il 20252, mentre le soluzioni di tipo “embedded/line fit” saranno un forte catalizzatore per l'accettazione e l'espansione di questo trend in costante crescita - pari al 10% di tutte le polizze UBI2 – oltre a favorire nuove soluzioni di Mobility-as-a-Service.

"Siamo lieti di ampliare oggi anche al mercato europeo la collaborazione con Ford per utilizzare la loro tecnologia dei veicoli connessi al fine di migliorare lo scoring del rischio per le compagnie assicurative e i loro clienti, oltre che per nuove applicazioni di Mobility as a Service per il mercato", ha dichiarato Nicola Veratelli, Amministratore delegato di OCTO. "Non vediamo l’ora di iniziare ad esplorare le nuove opportunità per poter offrire servizi scalabili di mobilità, vantaggiosi sia per i clienti di OCTO, sia per i proprietari di veicoli Ford".

Mark Harvey, Director Enterprise Connectivity di Ford Europe, ha commentato: "Siamo lieti di espandere all'Europa la partnership con OCTO. La loro tecnologia consentirà ai clienti di beneficiare di polizze assicurative sempre più accurate e convenienti".

1 https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/07/22/octo-telematics-and-ford-team-up-to-provide-more-accurate-auto-i.html

2 PTOLEMUS Consulting Group

Informazioni su OCTO Telematics

Fondata nel 2002, OCTO è oggi la principale azienda fornitrice di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e, in misura sempre maggiore, tra le aziende leader nella proposta di soluzioni tecnologiche per il Fleet Telematics e la Smart Mobility. Con le sue offerte uniche già consolidate nei settori dell'Insurtech e della Mobilità Intelligente, OCTO continua a espandersi in nuovi settori e mercati internazionali. Nell'ottica di un mondo sempre più connesso, grazie alle sue capacità analitiche avanzate e a un set proprio di Big Data per l'IoT, OCTO genera informazioni fruibili per dare vita a una nuova era della telematica intelligente

Nota: (1) Fonte: PTOLEMUS Consulting Group, Connected Auto Insurance Global Study (2021)

