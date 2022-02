Getlink et le groupe CAT boostent le fret ferroviaire transmanche pour le compte de Toyota

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) et Groupe CAT annoncent ce jour le lancement d’un nouveau service de fret ferroviaire transmanche pour le compte de Toyota, pour une durée de 6 ans, entre Toton (UK) et Kolin (CZ) via Onnaing (FR).

Ce nouveau trafic représente à lui-seul une croissance du fret transmanche de +15%, à périmètre comparable, par rapport à l’année 2021.

Il va permettre de réduire significativement les émissions de CO 2 en favorisant le report modal de plus de 8 500 camions par an vers le rail et éviter ainsi l’émission de plus de 8 000 Tonnes de CO 2 1.

Le Groupe CAT, leader européen de la logistique véhicules, va transporter pour le compte de Toyota jusqu’à 70 000 voitures par an, à raison de 6 fréquences hebdomadaires, soit 270 trains entre l’usine de Derby et celle de Valenciennes. Eurotunnel, expert de la gestion de l’infrastructure frontalière stratégique du tunnel sous la Manche, veillera à la traversée de ces convois de véhicules avec les exigences de qualité attendues par Toyota.

Cette décision s’inscrit dans la dynamique de report modal pronée par les deux gouvernements français et britanniques et est l’illustration parfaite de la demande croissante des industriels de solutions pour décarboner leurs chaînes logistiques et réduire leur empreinte carbone via des actions concrètes.

Yann Leriche, Directeur Général de Getlink, a dit : « Nous nous réjouissons du démarrage de ce nouveau service qui démontre une nouvelle fois que le tunnel sous la Manche est un véritable lien vital et incontournable d’une chaîne logistique internationale qui tend à diminuer son empreinte carbone. »

Alejandro Forbes, Directeur général du Groupe CAT, a ajouté : « La mise en place de ce nouveau flux ferroviaire innovant réaffirme l’engagement du Groupe CAT dans des solutions logistiques à faible émission carbone, avec une solution durable qui permettra de faire croître le flux des véhicules entre le Royaume Uni et le continent européen via le tunnel sous la Manche. Ce nouveau service confirme l’objectif du Groupe CAT visant à bâtir une croissance saine et durable pour tous. »

Jean-Christophe Deville, Directeur Logistique Véhicules Toyota Motor Europe : « Le début de cette liaison de fret ferroviaire marque pour Toyota une étape importante alors que nous cherchons à réduire progressivement les émissions de carbone au fil du temps en améliorant les opérations avec des solutions innovantes et durables. Nous avons un plan ambitieux pour étendre notre utilisation du ferroviaire, ce qui apportera des avantages supplémentaires à nos clients avec des délais de livraison réduits. »

A propos de Getlink :

Getlink SE (Euronext Paris: GET) gère, via sa filiale Eurotunnel, l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite des services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Eurotunnel est concessionnaire et exploitant du tunnel sous la Manche, le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour travers la Manche, jusqu'en 2086. En 27 ans, plus de 465 millions de personnes et 95 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique est devenue un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni. Getlink propose également une activité de Fret ferroviaire par l'intermédiaire de sa filiale Europorte, qui offre un vaste éventail de services de transport ferroviaire intégré, ainsi qu'une interconnexion électrique par le biais de sa filiale ElecLink.

https://www.getlinkgroup.com

A propos de Groupe CAT :

Le Groupe CAT est l’un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous. Ses atouts : plus de 800 collaborateurs dont plus de 2 000 chauffeurs, une flotte de 1 400 camions et 2 000 wagons, un réseau dense de 190 sites dans 27 pays. Ses deux activités principales se composent d’une part de l’activité logistique véhicules pour les flux de véhicules neufs, d'occasion, privés, commerciaux et agricoles et d’autre part l’activité cargo pour les pièces détachées, composants, accessoires automobiles et deux-roues.

www.groupecat.com

_____________________

1 Estimation faite sur l’hypothèse d’un trafic intermodal route-ferry entre Toton et Valenciennes via les ports de Grimsby et Zeebrugge, et sur la base d’un nombre identique de véhicules transportés.