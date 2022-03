Kyoto Semiconductor s’associe à Rochester Electronics

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Kyoto, Japon), l’un des principaux fabricants de solutions pour dispositifs optiques, réputé pour ses technologies de premier ordre et sa qualité japonaise, s’associe à Rochester Electronics LLC (Massachusetts, États-Unis) pour collaborer en offrant des produits actifs et en fin de vie (FDV) aux clients.

Le partenariat étend l’envergure de la clientèle de Kyoto Semiconductor à l’échelle mondiale, tout en optimisant la gamme des produits de Rochester Electronics grâce aux produits de haute qualité, de Kyoto Semiconductor, pour les équipements de communication et de détection optiques.

« Kyoto Semiconductor se réjouit de collaborer avec Rochester Electronics, une société connue pour avoir la gamme la plus vaste au monde de semi-conducteurs en fin de vie (FDV), et la gamme la plus large de semi-conducteurs actifs. Grâce à ce partenariat, nous élargissons notre clientèle à travers le monde, en offrant à la fois des semi-conducteurs FDV et actifs », a déclaré Tsuneo Takahashi, PDG de Kyoto Semiconductor. « Nos produits sont essentiels pour les infrastructures de communication optiques et les équipements de détection optique, utilisés pendant une longue période. Comme nous disposons d’une grande variété de produits similaires aux produits FDV, et que nous pouvons développer des produits personnalisés, notre partenariat avec Rochester Electronics fournira des solutions utiles aux clients qui doivent effectuer une maintenance à long terme sur leurs infrastructures ou leurs équipements. »

« Nous sommes honorés d’annoncer un nouveau partenariat avec Kyoto Semiconductor, une marque respectée dans le secteur des semi-conducteurs optiques », a ajouté Colin Strother, vice-président exécutif chez Rochester Electronics. « Grâce à cet accord stratégique, nos clients estimés peuvent être rassurés quant au fait de disposer d’un approvisionnement continu de solutions pour dispositifs optiques de Kyoto Semiconductor, lesquelles seront non seulement certifiées et garanties par Rochester, mais également autorisées à 100 % par le fabricant original, Kyoto Semiconductor. »

Dans le cadre de ce partenariat, les produits de Kyoto Semiconductor sont disponibles auprès de Rochester Electronics.

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs, au monde, autorisés à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs. En tant que distributeur des fabricants d’origine, Rochester possède plus de 15 milliards de composants en stock, dont plus de 200 000 numéros de pièces, et fournit la gamme de semi-conducteurs en fin de vie (FDV), et la gamme de semi-conducteurs actifs, les plus étendues au monde. En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de dispositifs. Avec plus de 12 milliards de moules en stock, Rochester a la capacité de fabriquer plus de 70 000 types de dispositifs.

Rochester propose une gamme complète de services de fabrication comprenant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, les tests, la fiabilité et l’archivage PI, fournissant des solutions uniques jusqu’à la fabrication complète clé en main, accélérant ainsi la mise sur le marché. Rochester est la solution en matière de cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise ne peut lui être comparée en termes d’étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée, et des solutions de fabrication.

Notre personnel de vente directe et d’assistance sur tous les principaux marchés, ajouté à notre réseau de partenaires de distribution, régionaux et mondiaux agréés, nous permet d’honorer notre mission consistant à répondre à vos besoins par téléphone ou via nos plateformes de commerce électronique, partout et à tout moment.

Site Web de la Société : https://www.rocelec.com/

À propos de Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor est né en 1980 à Kyoto, en tant que fabricant spécialisé en semi-conducteurs optiques. Les semi-conducteurs fabriqués offrent des performances et une précision hors du commun, parfaites pour une utilisation en transmission optique. Ils sont fabriqués de bout en bout, pré- et post-traitement inclus, grâce à la technologie de packaging unique de Kyoto Semiconductor, dans nos locaux au Japon, pour être expédiés à nos clients du monde entier. Kyoto Semiconductor est à la tête de l’industrie, grâce à des technologies standard de très haut niveau dédiées au développement de solutions de dispositifs optiques, de qualité japonaise, et une attention particulière au niveau de la production.

Site Web de la Société : https://www.kyosemi.co.jp/en/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.