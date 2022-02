Fluence lance sa solution d’éclairage inter-canopée VYNE pour le marché mondial de l’horticulture

Fluence launched its intercanopy lighting solution, VYNE. The company’s newest luminaire is equipped with multiple spectral options to enable growers to balance light efficacy with crop quality and yield.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), fournisseur leader mondial de solutions d’éclairage LED écoénergétiques destinées à la production de cannabis commercial et de produits alimentaires, a lancé sa solution d’éclairage inter-canopée, VYNE. Le nouveau luminaire de la Société est équipé de multiples options spectrales, afin de permettre aux cultivateurs de concilier efficacité lumineuse, qualité, et rendement des récoltes.

L’éclairage inter-canopée peut constituer une stratégie efficace pour les cultures en palissage à haute densité, telles que les tomates et les concombres. La solution VYNE de Fluence est idéale pour les environnements de serre, en combinaison avec un éclairage de plafond supplémentaire. Grâce à VYNE, le rayonnement photosynthétiquement actif atteint les feuilles inférieures de la canopée, améliorant la photosynthèse et augmentant finalement le rendement des plantes. Les cultivateurs peuvent utiliser VYNE dans des serres équipées de plafonds bas, où l’installation d’éclairage de plafond est limitée.

« Nous savons que chaque environnement de culture est différent, nécessitant des stratégies d’éclairage sur mesure, pour répondre aux besoins de chaque cultivateur », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « VYNE fournit aux producteurs une nouvelle possibilité d’optimiser l’éclairage au sein de leurs installations. Notre solution d’éclairage inter-canopée hautement efficiente donne aux producteurs les moyens d’explorer de nouvelles stratégies permettant de pénétrer le couvert végétal, maximiser l’éclairage disponible, et améliorer simultanément la production et la qualité. »

VYNE est disponible en deux spectres standard, offrant les meilleures efficiences du marché, sous les spectres PhysioSpec™ BROAD R6 et DUAL R9B, de Fluence. Le flux de photons photosynthétiques (FPP) de VYNE s’étend de 240 µmol/s à 300 µmol/s selon la longueur du luminaire. Jusqu’à 40 luminaires peuvent être facilement connectés en série grâce aux connecteurs Wieland RST 20i3, afin de créer de longues rangées d’éclairage sur un seul branchement de descente.

Le lancement de la solution d’éclairage inter-canopée, de Fluence fait suite à l’achèvement d’une recherche étendue menée en collaboration avec la Wageningen University and Research aux Pays-Bas, ainsi qu’à plusieurs essais auprès de producteurs. Fluence présentera les résultats de ces essais collaboratifs lors d’un webinaire programmé pour le 17 mars 2022, et intitulé Recherche sur l’éclairage inter-canopée : impact de la distribution de l’éclairage sur les tomates et les concombres, (« Intercanopy Lighting Research: Impact of Light Distribution on Tomatoes and Cucumbers »). Pour vous inscrire au webinaire, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Fluence et sa gamme de solutions LED, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d’OSRAM, crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

