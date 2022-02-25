rf IDEAS宣布與ID R&D合作，為旗下產品添加市場領先的生物識別解決方案

伊利諾州紹姆堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的身分驗證和邏輯存取認證讀卡機製造商rf IDEAS欣然宣布與ID R&D合作，將ID R&D市場領先的生物辨識身分驗證和反欺騙產品引進rf IDEAS的產品組合。

rf IDEAS產品和行銷副總裁Raul Cepeda Jr.表示：「我們是ID R&D市場領先的生物辨識軟體解決方案的經銷商，雙方的合作有助於擴大rf IDEAS的生物辨識產品。ID R&D的解決方案與我們的讀卡機配合使用，可為我們的客戶提供所需的多因素身分驗證(MFA)功能。這會推動我們將MFA推廣至所有垂直領域的安全列印和其他邏輯存取應用。 」

ID R&D是一家身分驗證和認證領域的頂尖生物辨識產品開發商。其產品採用先進技術，為行動存取應用程式及實體存取設備提供便捷、安全的身分驗證因素。

被動式臉部活體檢測：可識別針對臉部生物特徵匹配的欺騙性攻擊（比如使用照片或面具）。

語音生物辨識：可透過行動電話或自助服務終端裝置等設備中的麥克風來驗證使用者的身分。ID R&D的反欺騙措施能夠識別出聲音是否為錄製或被以某種方式篡改過。

ID R&D執行長Alexey Khitrov表示：「員工可以共用密碼、門禁卡，甚至行動裝置。在保護關鍵基礎建設時，生物辨識技術的一大優勢是其方便性，而活體偵測技術可以保護上述加密資訊不會遺失、被盜或分享。如果用戶本人不在現場，生物辨識存取就會失敗。因此，企業可以更加確信，是用戶本人正在存取受保護的設備和資訊。」

在rf IDEAS的產品組合中添加生物辨識認證，可增強安全性，並提供更流暢的用戶體驗。

深入瞭解rf IDEAS和ID R&D的生物辨識解決方案的功能和特點。

深入瞭解rf IDEAS合作夥伴計畫，以及rf IDEAS如何與合作夥伴的技術、專長和支援服務相結合，將MFA應用於各行業的安全列印、邏輯存取和安全識別。

請查閱我們的生物讀卡機產品，或深入瞭解我們如何與合作夥伴共同實現MFA。

關於rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是醫療、製造業、政府機構、教育機構和企業使用的邏輯存取解決方案領域的領軍企業。公司的WAVE ID®讀卡機（原pcProx®）得到全球用戶信賴，以及與領先的身分存取管理供應商建立的牢固合作夥伴關係的支援。rf IDEAS讀卡機為單一登入、安全列印、出勤追蹤和行動身分驗證提供創新解決方案，支援全球幾乎所有認證。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.rfIDEAS.com。

rf IDEAS®是rf IDEAS, Inc.的註冊商標。所有其他商標、服務標章和產品或服務名稱均為其各自所有者的財產。

關於ID R&D

Mitek旗下公司ID R&D是一家屢獲殊榮的人工智慧語音、人臉生物辨識和活體檢測技術供應商。憑藉業界頂尖的研發團隊，ID R&D持續提供創新的一流生物辨識能力，不斷提高可用性和性能標準。我們久經驗證的產品在產業領先的挑戰賽、協力廠商測試和40多個國家的實際部署中均取得了卓越成績。ID R&D的解決方案可輕鬆整合行動、網路、訊息、電話等管道，以及智慧音箱、機上盒和其他物聯網設備。ID R&D總部位於紐約州紐約市。

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