rf IDEAS宣布与ID R&D合作，为旗下产品添加市场领先的生物识别解决方案

伊利诺伊州绍姆堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的身份验证和逻辑访问凭证读卡器制造商rf IDEAS欣然宣布与ID R&D合作，将ID R&D市场领先的生物识别身份验证和反欺骗产品引入rf IDEAS的产品组合。

rf IDEAS产品和营销副总裁Raul Cepeda Jr.表示：“我们是ID R&D市场领先的生物识别软件解决方案的经销商，双方的合作有助于扩大rf IDEAS的生物识别产品。ID R&D的解决方案与我们的读卡器配合使用，可为我们的客户提供所需的多因素身份验证(MFA)功能。这会推动我们将MFA推广至所有垂直领域的安全打印和其他逻辑访问应用。”

ID R&D是一家身份验证和认证领域的顶尖生物识别产品开发商。其产品采用先进的技术，为移动访问应用及物理访问设备提供便捷、安全的身份验证因素。

被动式面部活体检测：可识别针对面部生物特征匹配的欺骗性攻击（比如使用照片或面具）。

语音生物识别：可通过移动电话或自助服务终端等设备中的麦克风来验证用户的身份。ID R&D的反欺骗措施能够识别出声音是否为录制的或被以某种方式篡改过。

ID R&D首席执行官Alexey Khitrov表示：“员工可以共享密码、门禁卡，甚至移动设备。在保护关键基础设施时，生物识别技术的一大优势是其方便性，而活体检测技术可以保护上述加密信息不会丢失、被盗或共享。如果用户本人不在现场，生物识别访问就会失败。因此，企业可以更加确信，是用户本人正在访问受保护的设备和信息。”

在rf IDEAS的产品组合中添加生物识别认证，可增强安全性，并提供更流畅的用户体验。

深入了解rf IDEAS和ID R&D的生物识别解决方案的功能和特点。

深入了解rf IDEAS合作伙伴计划，以及rf IDEAS如何与合作伙伴的技术、专长和支持服务相结合，将MFA应用于各行业的安全打印、逻辑访问和安全识别。

请查阅我们的生物读卡器产品，或深入了解我们如何与合作伙伴共同实现MFA。

关于rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是医疗、制造业、政府机构、教育机构和企业使用的逻辑访问解决方案领域的领军企业。公司的WAVE ID®读卡器（原pcProx®）得到全球用户信赖，以及与领先的身份访问管理提供商建立的牢固合作伙伴关系的支持。rf IDEAS读卡器为单点登录、安全打印、出勤跟踪和移动身份验证提供创新解决方案，支持全球几乎所有凭证。如需了解更多信息，请访问：www.rfIDEAS.com。

rf IDEAS®是rf IDEAS, Inc.的注册商标。所有其他商标、服务标志和产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

关于ID R&D

Mitek旗下公司ID R&D是一家屡获殊荣的人工智能语音、人脸生物识别和活体检测技术提供商。凭借业内顶尖的研发团队，ID R&D持续提供创新的一流生物识别能力，不断提高可用性和性能标准。我们久经验证的产品在行业领先的挑战赛、第三方测试和40多个国家的实际部署中均取得了卓越成绩。ID R&D的解决方案可轻松集成移动、网络、消息、电话等渠道，以及智能音箱、机顶盒和其他物联网设备。ID R&D总部位于纽约州纽约市。

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