rf IDEAS anuncia parceria com a ID R&D para incluir em suas ofertas as melhores soluções biométricas do mercado

rf IDEAS Announces Partnership with ID R&D to Add Market-Leading Biometric Solutions to its Offering (Graphic: Business Wire)

SCHAUMBURG, Illinois--(BUSINESS WIRE)--A rf IDEAS, importante fabricante de leitores de credenciais para autenticação e acesso lógico, anunciou que está fazendo uma parceria com a ID R&D para incluir seus produtos biométricos de autenticação e anti-spoofing líderes de mercado no portfólio da rf IDEAS.

“Esta parceria nos ajuda a ampliar as ofertas biométricas da rf IDEAS como revendedora de soluções dos softwares biométricos líderes de mercado da ID R&D”, afirmou Raul Cepeda Jr., vice-presidente de produto e marketing da rf IDEAS. “Quando utilizadas com nossos leitores, essas soluções fornecem um necessário recurso de autenticação multifator (multi-factor authentication, MFA) a nossos clientes. Isso dará continuidade a nossos esforços de levar a MFA para a proteção de aplicações de impressão e de outros acessos lógicos em todos os setores”.

A ID R&D desenvolve os melhores produtos biométricos do mercado para verificação e autenticação de identidade. Seus produtos empregam tecnologia avançada para fornecer um fator de autenticação prático e seguro para aplicativos de acesso móvel e dispositivos de acesso físico.

A detecção passiva de vivacidade facial identifica ataques de spoofing — como o uso de foto ou máscara — contra correspondências biométricas faciais.

A biometria por voz utiliza um microfone em dispositivos como telefones celulares ou quiosques de autoatendimento para autenticar o usuário. As medidas anti-spoofing da ID R&D são capazes de identificar se a voz é gravada ou alterada de alguma maneira.

“Funcionários podem compartilhar senhas, cartões de acesso e até mesmo dispositivos móveis. Ao proteger infraestruturas essenciais, a biometria oferece uma vantagem prática, e a detecção de vivacidade protege contra perda, roubo ou compartilhamento”, explicou Alexey Khitrov, diretor executivo da ID R&D. “Se o usuário real não estiver fisicamente presente, o acesso biométrico não funcionará. Assim, as empresas podem ter mais confiança de que seus equipamentos e informações estão sendo realmente acessados pelas pessoas esperadas”.

A inclusão da autenticação biométrica no portfólio da rf IDEAS reforça a segurança e reduz atritos para o usuário.

Saiba mais sobre os recursos e características das soluções biométricas da rf IDEAS e da ID R&D.

Saiba mais sobre o programa de parcerias da rf IDEAS e como a empresa integra tecnologias, conhecimentos e suporte de parceiros para trazer a MFA para impressão segura, acesso lógico e identificação segura aos mais diversos setores de mercado.

Confira nosso leitor biométrico ou saiba mais como damos vida à MFA com nossos parceiros.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para os setores de saúde, fabricação, governamental, educacional e empresarial. Os leitores WAVE ID® da empresa (anteriormente chamados de pcProx®) contam com a confiança de usuários do mundo todo e o respaldo de sólidas parcerias estabelecidas com importantes fornecedores de gestão de acesso de identidade. Os leitores da rf IDEAS possibilitam soluções inovadoras para acesso único (single sign-on, SSO), impressão segura, monitoramento de presença e autenticação móvel, e são compatíveis com praticamente todas as credenciais do mundo. Para saber mais, acesse www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® é uma marca comercial registrada da rf IDEAS Inc. Todas as demais marcas comerciais, marcas de serviço e nomes de produtos ou serviços pertencem a seus respectivos proprietários.

Sobre a ID R&D

A ID R&D, uma empresa Mitek, é uma premiada fornecedora de biometria facial e por voz, e detecção de vivacidade baseadas em inteligência artificial (IA). Com uma das melhores equipes de pesquisa e desenvolvimento do mercado, a ID R&D oferece constantemente os melhores e mais inovadores recursos biométricos que elevam os padrões em termos de usabilidade e desempenho. Nossos produtos comprovados já alcançaram resultados superiores nos maiores desafios do setor, testes externos e implementações reais em mais de 40 países. As soluções da ID R&D estão disponíveis para fácil integração com canais móveis, web, de mensagens e telefone, além de alto-falantes inteligentes, decodificadores de TV por assinatura e outros dispositivos de internet das coisas (Internet of Things, IoT). A ID R&D está sediada na cidade de Nova York.

