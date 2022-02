rf IDEAS annonce un partenariat avec ID R&D afin d’ajouter à son offre des solutions biométriques leaders du marché

rf IDEAS Announces Partnership with ID R&D to Add Market-Leading Biometric Solutions to its Offering (Graphic: Business Wire)

rf IDEAS Announces Partnership with ID R&D to Add Market-Leading Biometric Solutions to its Offering (Graphic: Business Wire)

SCHAUMBURG, Illinois--(BUSINESS WIRE)--rf IDEAS, l’un des principaux fabricants de lecteurs d’informations d’identification pour l’authentification et l’accès logique, est ravi d’annoncer son partenariat avec ID R&D, afin d’ajouter ses produits d’authentification biométrique et de lutte contre l’usurpation, leaders du marché, au portefeuille de rf IDEAS.

« Ce partenariat nous permet de renforcer l’offre biométrique de rf IDEAS en tant que distributeur des solutions logicielles biométriques leaders du marché, d’ID R&D », a déclaré Raul Cepeda Jr., vice-président Produits et marketing, chez rf IDEAS. « Utilisées conjointement avec nos lecteurs, ces solutions offrent à nos clients une capacité d’authentification multifactorielle (AMF) nécessaire. Cette initiative s’inscrit dans la poursuite de nos efforts consistant à introduire l’AMF dans les solutions d’impression sécurisée et autres applications d’accès logique, sur tous les secteurs verticaux. »

ID R&D développe des produits biométriques de premier ordre, destinés à la vérification et l’authentification de l’identité. Ses produits mettent en œuvre des technologies avancées permettant de fournir un facteur d’authentification pratique et sécurisé, à la fois pour les applications d’accès mobile et les appareils d’accès physique.

Détection passive de la vivacité faciale, apte à identifier les attaques d’usurpation, notamment au moyen d’une photo ou d’un masque, par rapport à la correspondance biométrique du visage.

Biométrie vocale utilisant le microphone d’un appareil du type téléphone ou kiosque mobile, pour authentifier l’utilisateur. Les mesures de lutte contre l’usurpation, d’ID R&D peuvent ainsi déterminer si la voix est enregistrée ou modifiée de quelque manière que ce soit.

« Les employés peuvent partager des mots de passe, accéder à des cartes, voire à des appareils mobiles. Lorsqu’il s’agit de protéger les infrastructures essentielles, la biométrie présente l’avantage d’être pratique, et la détection de la vivacité les protège contre la perte, le vol ou le partage », a souligné Alexey Khitrov, PDG d’ID R&D. « Sans la présence physique de l’utilisateur réel, l’accès biométrique échouera. Les entreprises s’assurent ainsi que l’accès aux informations et équipements protégés est bien fourni à la personne visée. »

L’ajout de l’authentification biométrique au portefeuille de rf IDEAS renforce la sécurité et réduit la friction pour les utilisateurs.

À propos de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. est un leader des solutions d’accès logique pour les soins de santé, le secteur manufacturier, les gouvernements, l’enseignement et les entreprises. Adoptés par des utilisateurs du monde entier et soutenus par les solides partenariats de l’entreprise avec les principaux fournisseurs de gestion des identités et des accès, les lecteurs WAVE ID® (anciennement pcProx®) de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l’authentification unique, l’impression sécurisée, le traçage de la présence et l’authentification mobile tout en prenant en charge presque toutes les technologies d’identification dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® est une marque déposée de rf IDEAS, Inc. Toutes les autres marques de commerce, marques de service, et appellations de produits ou de services appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

À propos d’ID R&D

ID R&D, une société de Mitek, est un fournisseur primé de solutions de biométrie vocale et faciale, basées sur l’IA, et de détection de la vivacité. Comptant l’une des meilleures équipes de R&D, du secteur, ID R&D délivre en permanence des capacités biométriques innovantes et de premier ordre, qui relèvent la barre en termes d’usage et de performance. Nos produits éprouvés ont atteint des résultats supérieurs lorsqu’ils ont été confrontés aux plus grands défis du secteur, et à divers tests tiers, y compris une fois déployés dans le monde réel, dans plus de 40 pays. Les solutions d’ID R&D sont disponibles pour une intégration facile au niveau des canaux mobiles, Web, de messagerie et de téléphone, tout comme dans les enceintes intelligentes, boîtiers décodeurs et autres appareils IdO. ID R&D est basée à New York, dans l’État de New York.

