NAVYA rejoint MOVIN’ON, le premier écosystème mondial de co-innovation pour une mobilité durable

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce avoir rejoint Movin’On dans le but d’accélérer le déploiement de solutions de mobilité durable et partagée pour tous.

Movin’On est le premier écosystème mondial d’anticipation stratégique et de co-innovation en faveur de la mobilité durable. Il fédère plus de 300 grands acteurs publics et privés, tous engagés dans l’anticipation des marchés et la concrétisation de solutions d’avenir pour une mobilité plus durable.

Acteur de référence du transport autonome de personnes et de biens, NAVYA apportera son expertise et ses solutions pour contribuer de manière active aux deux objectifs majeurs de Movin’On :

Améliorer la société, en mettant en place des solutions de mobilité multiples et complémentaires, qui répondent à trois critères : efficacité, éthique et inclusion,

Agir pour la planète, en combattant le changement climatique, la pollution de l’air et la diminution des ressources.

Erik Grab, Vice-Président Anticipation Stratégique et Innovation du Groupe MICHELIN et Directeur de Movin’On, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir NAVYA au sein de notre écosystème Movin’On. Notre vocation est de coopérer et de co-innover avec l’ensemble des parties prenantes de la mobilité durable : les autorités publiques dont les villes, les organisations internationales, les académiques, les grands groupes internationaux….. mais aussi les startups et tout particulièrement les entreprises récentes et innovantes du monde de la mobilité propre, sûre et connectée. C’est évidemment le cas de NAVYA dont le dynamisme et les succès sur plusieurs marchés des navettes autonomes et de la robotisation n’est plus à démontrer.

Nous accueillons par ailleurs Sophie Desormière au sein du « Corporate Advisory Board » de notre Movin’on LAB afin de promouvoir dans les mois qui viennent avec NAVYA de nouvelles communautés d’intérêts développant in fine de nouveaux systèmes produits & services impactant les mobilités des personnes et des biens pour les rendre plus durables. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA : « NAVYA est fier de devenir un membre actif de Movin’On qui rassemble les plus prestigieux acteurs de la mobilité et confirme ainsi sa position d’acteur référent de la mobilité autonome et partagée. Ensemble, nous pourrons accélérer le déploiement à grande échelle de solutions de transports autonomes partagés et agir pour une mobilité plus inclusive, plus flexible et plus accessible à tous. Je suis également honorée de rejoindre le Corporate Advisory Board de Movin’On LAB et d’inscrire NAVYA dans une dynamique de prospective et de développement, au cœur des sujets et des projets d’avenir ».

NAVYA au cœur d’un écosystème solide et engagé

Avec son entrée au sein de l’écosystème Movin’On, NAVYA consolide sa position stratégique auprès d’acteurs clés mondiaux, unis autour d’une vision partagée du progrès et de la mobilité pour tous.

Les membres de Movin’On sont des entreprises leaders dans des secteurs variés et complémentaires : transport, technologie, énergie, information, communication, finance, assurance, conseil, infrastructures, stratégie, logistique… Elles mettent en commun leur expertise pour faire progresser une mobilité plus sûre, plus propre, plus connectée, plus accessible et plus efficace.

Movin’On réunit plus de 300 grandes entreprises, startups, villes, pays, société civile, organisations internationales, académiques présentes dans 65 pays.

A propos de Movin’On

Movin’On est le premier écosystème mondial d’anticipation stratégique et de co-innovation en faveur de la mobilité durable. Il fédère plus de 300 grands acteurs de la mobilité durable, publics et privés, collectifs et individuels : grandes entreprises, villes, pays, organisations internationales, startups, académiques, société civile.... Movin’On facilite l’anticipation des marchés et accélère la co-innovation et la concrétisation de solutions pour une mobilité plus durable et ceci notamment grâce au Movin’On LAB, un think-and-do tank et à ses Communautés d’Intérêt.

Tout au long de l’année, l’écosystème Movin’On organise des événements, physiques ou numériques, pour faire avancer concrètement ses projets.

Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur www.movinonconnect.com

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech