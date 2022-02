LANCEMENT D’UNE COLLECTION EN COLLABORATION AVEC LA BAIE : PASCAL SIAKAM ET DALANO BANTON, DES TORONTO RAPTORS, TÊTES D’AFFICHE D’UNE CAMPAGNE METTANT EN VEDETTE DES COLLABORATEURS CANADIENS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, deux marques emblématiques canadiennes, La Baie et les Toronto Raptors, ont annoncé leur première collaboration, la collection de mode urbaine Une capsule porteuse de changement. Cette microcollection exclusive d’articles fabriqués au Canada est bien plus qu’une affaire de style; il s’agit d’un engagement social commun. En effet, le produit de la vente servira à soutenir la Charte pour le changement La Baie d’Hudson, une initiative de la Fondation La Baie d’Hudson pour accélérer l’équité raciale au Canada. Pascal Siakam et Dalano Banton, des Toronto Raptors, seront les têtes d’affiche d’une campagne publicitaire qui met également en vedette neuf collaborateurs d’ici, chacun représentant son style unique et son amour du basketball. La campagne s’amorce aujourd’hui et se poursuivra sur le terrain lors d’une soirée spéciale dont La Baie sera l’hôte au Scotiabank Arena de Toronto en mars prochain.

La campagne réunit le sport, la mode et l’expression individuelle. Les divers collaborateurs font part du changement qu’ils souhaitent voir pour promouvoir l’équité dans tout le pays. La liste des collaborateurs comprend des talents canadiens, chacun ayant un lien unique avec le basketball. Citons notamment le fondateur cri de Prime Basketball Development, Michael Linklater; le « superfan » des Raptors Nav Bhatia et sa fille Tia Bhatia, philanthrope et influenceuse sur les médias sociaux; les ambassadrices de Hijabi Ballers, un organisme à but non lucratif qui encourage les filles et les femmes musulmanes à prendre leur place dans le monde du sport; la créatrice de contenu et directrice de la stratégie destinée aux femmes à SoleSavy, Anna Bediones; et Abel Berhane et Basma Berih, deux membres de MLSE LaunchPad.

« L’une des leçons les plus précieuses que nous apprend le basketball est de travailler en équipe pour atteindre nos objectifs. Lorsque nous gagnons, c’est ensemble que nous le faisons. Cette façon de penser s’applique également dans la vie en général. Nous devons travailler ensemble à faire progresser l’équité raciale, et je suis fier de travailler avec une entreprise qui se consacre à cette importante tâche au Canada », déclare Pascal Siakam.

« Changer les choses demande des efforts à tous les niveaux. Il faut d’abord le faire individuellement, puis collectivement. J’ai espoir que dans l’avenir, la prochaine génération réalisera l’importance de la contribution des peuples des Premières Nations », mentionne Michael Linklater.

« À Toronto, j’ai baigné depuis mon enfance dans la diversité et les multiples cultures. Je crois que c’est ce qui rend la ville si inspirante : la possibilité d’exprimer qui vous êtes à travers vos valeurs, vos passions, vos traditions et votre style. Le message qui sous-tend cette collaboration, soit faire front commun en partageant une vision qui aura une incidence positive sur les communautés pour des générations à venir, est pour moi une source d’inspiration », déclare Dalano Banton.

« Pascal et Dalano sont deux athlètes de niveau international, et leur influence transcende le terrain de basketball. Ce sont des experts du style qui partagent notre mission de faire progresser l’équité raciale et d’offrir plus de possibilités au Canada. Nous savons que cette association trouvera écho auprès des Canadiens », affirme Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie. « Nous sommes ravis de cette collaboration unique avec des personnes talentueuses et heureux de favoriser un changement positif qui aura un effet à long terme dans nos communautés. »

La collaboration La Baie x Raptors propose 5 pièces mariant le style urbain à celui du terrain. On y trouve des chandails à capuchon en molleton pour homme et femme ainsi qu’une veste d’entraînement à glissière pleine longueur et un pantalon de jogging coordonné. Chaque pièce arbore les rayures emblématiques de La Baie d’Hudson et le logo des Toronto Raptors. La collection de série limitée est offerte dès aujourd’hui à labaie.com et dans certains magasins La Baie d’Hudson.

La collaboration La Baie x Raptors fait partie d’un partenariat entre La Baie, les Toronto Raptors et la NBA qui fait de La Baie le partenaire mode officiel des Toronto Raptors.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com, l’une des plus importantes plateformes de commerce électronique de produits de première qualité au Canada, qui comprend le Marché, en plus d’une connexion facile à un réseau de 85 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter, et TikTok.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D’HUDSON

La Fondation La Baie d’Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d’accès à l’emploi et à l’autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d’Hudson a lancé la Charte pour le changement La Baie d’Hudson, un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l’équité raciale dans les communautés partout au pays. En s’associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d’Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.