Aeternals：新型NFT和互動科技相結合，持續改善地球環境

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Digigo宣佈發行同類首款非同質化代幣(NFT)資產，以獨特方式將高尚美學和遊戲化與真實世界的影響結合起來。這種資產旨在將收藏者與其對世界的正向影響更緊密地連結在一起。

Emerge創辦人兼Aeternals專案共同主管Lucia Gallardo表示：「我們一直在努力開發新型NFT。我們將互動和變質技術的演進與令人感興趣的投資機會相結合，在買家和他們透過NFT收藏所支持的事業之間建立聯繫。」

Aeternals是非同質化代幣，其靈感來自於廣袤的亞馬遜雨林。此類NFT是互動式，收藏者可以旋轉NFT並與他們的地塊互動，從而使NFT發生變化和演變。Digigo創意總監Kat Hoelck表示：「除此之外，它們是可以變質的。我們將在雨林中安裝物聯網感測器來蒐集環境資料，經過一段時間，這些資料將導致Aeternals發生藝術變化。」它們與雨林時區24小時同步運行，從黎明到白晝，從白晝到黃昏，從黃昏到夜晚。

除了絕妙的用戶體驗外，Aeternals的獨特之處還在於其可衡量的影響：這些資產的銷售收入中將有55%直接流向非營利保護組織Rainforest Partnership，用於持續保護和恢復亞馬遜雨林這一地球上古老而珍貴的生態系統。還為社區參與設計了一系列特別福利和活動。

Gallardo表示：「我們專案的目標是以積極、創新和有吸引力的方式，將Rainforest Partnership與流行文化聯繫起來，而不是依賴傳統的捐贈籌款方式。Aeternals NFT是新的資產類別，其價值不受資源開採或消耗的影響。相反，它們的激勵結構以再生的價值為基礎，即購買者對環境保護的巨大熱情。」

Digigo是提供「NFT即服務」的代理機構，而Emerge則專精於將分散式技術與永續發展和經濟激勵模型相結合。Emerge和Digigo共同致力於開發類似Aeternals這樣的NFT工具，使「影響力」成為可投資的資產類別和社會經濟運動。

Rainforest Partnership為原住民和雨林社區所做的工作提供助力，他們正在保護南美洲的雨林，以打造健康、充滿活力的地球。Digigo正在將這一使命推向數位領域。

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