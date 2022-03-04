Aeternals：新型NFT和互动技术相结合，持续改善地球环境

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Digigo宣布发行同类首款非同质化代币(NFT)资产，以独特方式将高尚美学和游戏化与现实世界的影响结合起来。这种资产旨在将收藏者与其对世界的积极影响更紧密地联系在一起。

Emerge创始人兼Aeternals项目联席主管Lucia Gallardo表示：“我们一直在努力开发一种新型NFT。我们将互动和变质技术的发展与令人感兴趣的投资机会相结合，在买家和他们通过NFT收藏支持的事业之间建立联系。”

Aeternals是非同质化代币，其灵感来自广袤的亚马逊雨林。此类NFT是交互式的，收藏者可以旋转NFT并与他们的地块互动，从而使NFT发生变化和演变。Digigo创意总监Kat Hoelck表示：“除此之外，它们是可以变质的。我们将在雨林中安装物联网传感器来收集环境数据，随着时间的推移，这些数据将导致Aeternals发生艺术变化。”它们与雨林时区24小时同步运行，从黎明到白昼，从白昼到黄昏，从黄昏到夜晚。

除了绝妙的用户体验外，Aeternals的独特之处还在于其可衡量的影响：这些资产的销售收入中将有55%直接流向非营利保护组织Rainforest Partnership，用于持续保护和恢复亚马逊雨林这一地球上古老而珍贵的生态系统。还为社区参与设计了一系列特权和活动。

Gallardo表示：“我们项目的目标是以一种积极、创新和有吸引力的方式将Rainforest Partnership与流行文化联系起来，而不是依赖于传统的基于捐赠的筹款方式。Aeternals NFT是一种新的资产类别，其价值不受资源开采或消耗的影响。相反，它们的激励结构基于可再生的价值，即购买者对环境保护的巨大热情。”

Digigo是一家提供“NFT即服务”的代理机构，而Emerge则专长于将分布式技术与可持续发展和经济激励模型相结合。Emerge和Digigo共同致力于开发类似Aeternals这样的基于NFT的工具，使“影响力”成为一种可投资的资产类别和社会经济运动。

Rainforest Partnership推动了原住民和雨林社区所做的工作，他们正在保护南美洲的雨林，以打造一个健康、充满活力的地球。Digigo正在将这一使命推向数字领域。

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