The Aeternals: nova coleção de NFTs e tecnologia interativa se unem para gerar um impacto duradouro no planeta

The Aeternals are non-fungible tokens inspired by acres of Amazonian Rainforest and are unique because of their measurable impact: 55% of the sale of these assets goes directly to conservation non-profit organization Rainforest Partnership, for the continued protection and restoration of one of Earth's oldest and most precious ecosystems. Get a glimpse into the elevated aesthetics and gamification environment that are being brought together for real-world impact.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--A Digigo anunciou o lançamento de seu primeiro ativo de tokens não fungíveis (non-fungible token, NFT) que combina de forma única estética superior e gamificação com impacto real. A nova oferta foi criada para proporcionar a colecionadores uma conexão mais profunda com o impacto positivo que geram no mundo.

“Estivemos trabalhando em uma nova classe de NFTs”, revelou Lucia Gallardo, fundadora da Emerge e colíder do projeto The Aeternals. “Reunimos uma evolução de tecnologias interativas e metamórficas com oportunidades de investimento apaixonantes para criar um vínculo entre o comprador e a causa que ele apoia com sua coleção de NFTs.”

The Aeternals são NFTs inspirados em acres da floresta amazônica. Como eles são interativos, seus colecionadores podem girar e interagir com o diagrama, fazendo com que o NFT mude e evolua. “E eles são metamórficos”, explicou Kat Hoelck, diretora criativa da Digigo. “Vamos instalar sensores de Internet das Coisas na floresta para coletar dados ambientais, que desencadearão mudanças artísticas nas peças The Aeternals com o passar do tempo.” Eles se mantêm sincronizados 24 horas com um fuso horário da floresta, mudando do amanhecer ao pleno dia e do crepúsculo à noite.

Além da engenhosa experiência do usuário, a coleção The Aeternals é única em seu impacto mensurável: 55% da receita obtida com a venda desses ativos se direciona à organização de conservação sem fins lucrativos Rainforest Partnership para a proteção e a restauração contínuas de um dos ecossistemas mais antigos e preciosos da Terra. São criados benefícios e eventos especiais para o engajamento da comunidade.

“O objetivo de nosso projeto é conectar a Rainforest Partnership à cultura popular de uma forma ousada, inovadora e envolvente que não dependa de arrecadação de recursos tradicionais baseada em doação”, afirmou Gallardo. “Os NFTs The Aeternals são uma nova classe de ativos, pois seu valor não está vinculado à extração ou ao consumo de recursos naturais. Em vez disso, sua estrutura de incentivos se fundamenta em valor regenerativo: a paixão demonstrável de um comprador pelo meio ambiente.”

A Digigo é uma agência que oferece NFTs como serviço. A Emerge é especializada em unir tecnologias distribuídas a modelos de desenvolvimento sustentável e incentivos econômicos. Juntas, Emerge e Digigo trabalham em instrumentos baseados em NFTs — como a coleção The Aeternals — para tornar o “impacto” uma classe de ativo passível de investimento e um movimento socioeconômico.

A Rainforest Partnership promove o trabalho de indígenas e comunidades de florestas tropicais, que cuidam das florestas sul-americanas para possibilitar um planeta saudável e vibrante. A Digigo está levando essa missão para a dimensão digital.

