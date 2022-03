The Aeternals : NFT d’un nouveau genre et technologie interactive se marient pour avoir un impact durable sur la planète

The Aeternals are non-fungible tokens inspired by acres of Amazonian Rainforest and are unique because of their measurable impact: 55% of the sale of these assets goes directly to conservation non-profit organization Rainforest Partnership, for the continued protection and restoration of one of Earth's oldest and most precious ecosystems. Get a glimpse into the elevated aesthetics and gamification environment that are being brought together for real-world impact.

The Aeternals are non-fungible tokens inspired by acres of Amazonian Rainforest and are unique because of their measurable impact: 55% of the sale of these assets goes directly to conservation non-profit organization Rainforest Partnership, for the continued protection and restoration of one of Earth's oldest and most precious ecosystems. Get a glimpse into the elevated aesthetics and gamification environment that are being brought together for real-world impact.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Digigo a annoncé la sortie d’un actif NFT unique en son genre, qui combine de manière unique une esthétique et une gamification élevées, avec un impact dans le monde réel. Les NFT (jetons non fongibles) sont conçus pour permettre aux collectionneurs d’approfondir leur lien avec leur impact positif sur le monde.

« Nous avons travaillé sur une nouvelle classe de NFT », a déclaré Lucia Gallardo, fondatrice d’Emerge et co-responsable du projet chez Aeternals. « Nous avons marié une évolution de la technologie interactive et métamorphique avec des opportunités d’investissement passionnantes, pour forger un lien entre l’acheteur et la cause qu’il soutient via sa collection de NFT ».

The Aeternals sont des jetons non fongibles, inspirés par les hectares de forêt amazonienne. Les NFT sont interactifs - les collecteurs peuvent les faire tourner et interagir avec leur tracé, ce qui fait changer et évoluer les NFT. « Et ils sont métamorphiques », a déclaré Kat Hoelck, directrice de la création chez Digigo. « Nous allons installer des capteurs IdO dans la forêt tropicale pour collecter des données environnementales, qui déclencheront des changements artistiques dans The Aeternals au fil du temps ». Ils se trouvent sur une piste de 24 heures synchronisée sur le fuseau horaire d’une forêt tropicale, qui change de l’aube à la lumière du jour, et du crépuscule au soir.

Au-delà de l’expérience utilisateur astucieuse, The Aeternals sont uniques de par leur impact mesurable : 55 % du produit de la vente de ces actifs va directement à l’organisation à but non lucratif de conservation Rainforest Partnership, pour la protection et la restauration continues de l’un des écosystèmes les plus anciens et les plus précieux de la Terre. Des avantages et des événements spéciaux ont été imaginés afin de stimuler l’engagement communautaire.

« L’objectif de notre projet est de connecter Rainforest Partnership à la culture populaire d’une manière audacieuse, innovante et engageante, qui ne repose pas sur la collecte de fonds traditionnelle basée sur les dons », a déclaré Mme Gallardo. « Les NFT Aeternals sont une nouvelle classe d’actifs - leur valeur n’est pas liée à l’extraction ou à la consommation de ressources. Au lieu de cela, leur structure d’incitation est basée sur une valeur régénératrice : la passion démontrable d’un acheteur pour notre environnement. »

Digigo est une agence proposant des NFT en tant que service. Emerge se spécialise dans le rapprochement des technologies distribuées avec des modèles de développement durable et d’incitation économique. Ensemble, Emerge et Digigo travaillent sur des instruments de type NFT, tels que The Aeternals, qui font de l’« impact » une classe d’actifs d’investissement et un mouvement socio-économique.

Rainforest Partnership alimente le travail des communautés autochtones et des forêts tropicales, qui protègent les forêts tropicales d’Amérique du Sud pour soutenir une planète saine et dynamique. Digigo conduit cette mission dans le monde numérique.

