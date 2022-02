Maple Leaf Sports & Entertainment e AWS se unem para transformar experiências para fãs de esportes canadenses

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e a Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) anunciaram hoje que estão inovando juntas para transformar como algumas das franquias esportivas mais conhecidas do Canadá – Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto Football Club (FC) e Toronto Argonauts – criam e oferecem esportes extraordinários momentos e maior envolvimento dos fãs. A MLSE selecionou a AWS como seu provedor oficial de nuvem e provedor oficial de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e serviços em nuvem de aprendizado profundo. A MLSE usará o portfólio abrangente de recursos de nuvem da AWS, incluindo ML, análise avançada, computação, banco de dados e serviços de armazenamento para apoiar suas equipes e linhas de negócios. Inovando juntos, a MLSE criará soluções que darão suporte à forma como as equipes jogam no gelo, quadra ou campo; como os jogadores se mantêm saudáveis; como os fãs se conectam e experimentam jogos e como as franquias esportivas operam internamente.

A MLSE visa oferecer às suas equipes novos insights com tecnologia AWS para melhorar ainda mais o calibre da jogabilidade. Ao utilizar Amazon Rekognition (Serviço da AWS para análise automatizada de imagens e vídeos) e Amazon Kinesis (serviço da AWS para coletar, processar e analisar facilmente fluxos de vídeo e dados em tempo real), a MLSE poderá processar e analisar imagens de vídeo de câmeras instaladas em estabelecimentos de treinamento de equipes e locais de jogos em tempo real para melhor se preparar para decisões cruciais durante jogos. Por exemplo, os dados críticos do jogo armazenados e analisados ​​na AWS podem ser visualizados pelos treinadores no banco para ajudá-los a planejar sua próxima jogada.

“Construímos o Digital Labs na MLSE para nos tornarmos a organização tecnologicamente mais avançada do esporte. À medida que a tecnologia avança e a forma como assistimos e consumimos esportes evolui, a MLSE se dedica a criar soluções e produtos que impulsionam essa evolução e elevam a experiência dos fãs. Nosso objetivo é oferecer novas maneiras para os torcedores se conectarem digitalmente com seus times favoritos, ao mesmo tempo em que buscamos descobrir oportunidades de desempenho esportivo digital em colaboração com nossos escritórios”, disse Humza Teherany, diretor de tecnologia e digital da MLSE. “Com os serviços avançados de aprendizagem de máquina e análise da AWS, podemos usar dados com nossas equipes para ajudar a informar áreas como seleção de equipes, treinamento e estratégia para oferecer um calibre ainda maior de competição. Adotar uma abordagem de inovação na nuvem com a AWS capacita ainda mais nossa organização a experimentar novas ideias que podem ajudar nossas equipes a ter o melhor desempenho e nossos fãs sentirem uma conexão mais próxima com a ação.”

“Estamos sempre à procura de organizações inovadoras para fazer parceria e que vão romper a norma e criar a melhor experiência para nossos fãs. Nossa parceria e o que planejamos alcançar com a AWS ajudará a transformar a indústria de esportes e entretenimento de Toronto”, disse Jordan Vader, vice-presidente sênior de parcerias globais da MLSE. “Aproveitar a tecnologia desenvolvida pela AWS também melhorará a forma como nos envolvemos com os fãs, proporcionando a eles experiências emocionantes e personalizadas dentro e fora de nossos locais, desde antes do disco circular cair na pista até depois da campainha final na quadra.”

A MLSE também desenvolverá novas tecnologias para fãs de esportes, usando o amplo portfólio de serviços em nuvem da AWS para criar experiências estendidas e incomparáveis ​​para os torcedores de suas equipes na arena, em casa e no metaverso. A MLSE usará aplicativos de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) e o Amazon Kinesis para potencializar sua experiência digital planejada de “Jogo dentro do jogo”. Com ele, os fãs poderão seguir seus jogadores favoritos, acessar informações aprimoradas de jogos em tempo real, participar de jogos gratuitos e participar de apostas esportivas sob demanda. No futuro, a MLSE trabalhará com a AWS para criar uma experiência de realidade mista em casa e no estádio, combinando dados visuais de câmeras ao redor da arena com sensores nas camisas dos jogadores e no disco ou bola.

O objetivo do MLSE é criar um senso de comunidade mais poderoso por meio de plataformas como o Digital Arena (também conhecido como “Game Time” nos aplicativos móveis das equipes do MLSE). A plataforma oferece aos fãs uma experiência interativa de segunda tela, onde os fãs podem compartilhar e conversar com outros fãs, ex-alunos e mascotes da equipe. A experiência também inclui um lance de camiseta virtual e um jogo de curiosidades, permitindo que os fãs se conectem uns com os outros. O Digital Arena visa ajudar os fãs a se sentirem mais próximos do jogo e uns dos outros, não importa onde estejam assistindo. Ao executar o Digital Arena na nuvem líder mundial, o MLSE pode fornecer uma experiência consistente de participação real e virtual com os fãs.

“A AWS oferece suporte a muitas das organizações esportivas mais empolgantes do mundo com as ofertas de nuvem mais abrangentes e amplamente adotadas. Ajudamos organizações como a Fórmula 1 a redesenhar seus carros, a National Football League a treinar seus jogadores e a National Hockey League a atrair torcedores de forma mais profunda para o jogo com uma lista crescente de estatísticas em tempo real. Estamos entusiasmados em aumentar nossa comunidade esportiva global com a MLSE e ajudá-los a criar um conjunto vencedor de recursos de análise e aprendizado de máquina”, disse Matt Garman, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Amazon Web Services. “Juntamente com a AWS, a MLSE continuará a fortalecer franquias esportivas canadenses icônicas, como Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto FC e Toronto Argonauts, e os ajudará a se conectar com os fãs em um nível mais pessoal do que nunca.”

Os fãs canadenses de hóquei experimentaram a combinação vencedora da AWS e visualização de hóquei com a estreia em junho de 2021 das duas novas análises avançadas da Liga Nacional de Hóquei dos EUA (NHL) durante as finais da Stanley Cup de 2021. As estatísticas em tempo real do Shot Analytics e do Save Analytics, fornecidas pela AWS, apareceram como gráficos na tela e visualizações de dados durante os jogos da NHL, dando aos fãs uma melhor compreensão e uma apreciação mais profunda de como seus jogadores e times favoritos se comportam em momentos cruciais. Para obter mais informações sobre a AWS e seu envolvimento com a principal liga profissional de hóquei do mundo, visite https://aws.amazon.com/sports/nhl/.

Por 15 anos, o Amazon Web Services tem sido a oferta em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho em nuvem e agora tem mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (VR e AR), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 84 zonas de disponibilidade em 26 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 24 zonas de disponibilidade e mais oito regiões da AWS na Austrália, Canadá, Índia, Israel, Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Emirados Árabes Unidos. Milhões de clientes — inclusive as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais — confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. A Amazon se dedica a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra, e o lugar mais seguro para trabalhar da Terra. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, a tecnologia Just Walk Out, e o The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), uma das principais empresas de esportes e entretenimento do mundo, é proprietária do Toronto Maple Leafs (NHL), Toronto Raptors (NBA), Toronto FC (MLS), Toronto Argonauts (CFL), Toronto Marlies (AHL) ), Raptors 905 (NBA G League), TFC II (USL) e Raptors Uprising Gaming Club, a franquia de eSports do Toronto Raptors na NBA 2K League. Seu braço beneficente, a MLSE Foundation, concentra-se no financiamento de iniciativas para apoiar os jovens por meio de programas esportivos e recreativos. Em 2017, a MLSE Foundation, com o apoio da comunidade e de parceiros corporativos, construiu o MLSE LaunchPad, um espaço de 42.000 pés quadrados dedicado à programação que suporta seus quatro Pilares: Corpo saudável, mente saudável, pronto para a escola e pronto para o trabalho. A MLSE também é proprietária e opera o Scotiabank Arena, o principal local de esportes e entretenimento do Canadá que hospeda mais de 200 eventos por ano, dois canais digitais - Leafs Nation Network e NBA TV Canada e tem uma parceria com a Live Nation - a maior promotora de shows do mundo. A MLSE também investiu e opera cinco das instalações desportivas de Toronto – Coca-Cola Coliseum, BMO Field, BMO Training Grounds em Downsview Park, sede da Academia do Toronto FC e das instalações de treinos da Primeira Equipe, OVO Athletic Centre, as instalações de treinos do Toronto Raptors e Ford Performance Center for Hockey Excellence, o centro de prática para os Maple Leafs e Marlies.

