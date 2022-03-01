知名品牌烈酒公司百加得榮獲「卓越職場」認證

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百加得(Bacardi)正在慶祝其全球所有生產工廠均榮獲享譽國際的「卓越職場」(Great Place to Work®)認證，而其擁有近4,000名員工的全球營運團隊也對公司的家庭式氛圍、良好的工作生活平衡和卓越的設施稱讚不已。

這家家族式烈酒公司旗下擁有23家生產廠，分佈在10個國家。其標誌性的優質品牌組合包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭酒和帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌等，均由這些工廠釀造、調製、陳釀和裝瓶，並暢銷全球170多個國家，深受人們喜愛。

百加得全球營運資深副總裁Jean-Marc Lambert表示：「百加得提供了真正充滿活力、令人振奮的工作環境，並因此而榮獲這一認證，我感到無比自豪。在百加得，我們為全球營運團隊每位成員的工作熱情、奉獻精神和專長而歡呼，從我們的首席調酒師到我們的植物學、調配、陳釀、瓶裝和包裝設計專家，當然還有我們卓越的供應鏈團隊，他們共同打造了百加得優異的飲品。」

參與「卓越職場」調查的百加得員工讚揚公司的尊重和公平文化，高分反映出所有員工都得到公平對待。百加得所營造的家庭氛圍也是公司160年來由家族擁有的體現，而較高的同事情誼分數則充分彰顯出這一點。

同時，92%的受訪者稱他們會十分自豪地告訴他人自己在百加得工作，87%的受訪者稱他們對公司回饋當地社區的各種方式十分滿意。百加得大力投資企業社會責任計畫，為更安全、更美好和更綠色的未來設定目標，並專注於從事有利於其消費者、員工、商業合作夥伴、營運所在社區以及環境的活動。

百加得旗下目前獲得卓越職場認證的工廠包括：生產馬丁尼的義大利佩肖內工廠；百加得蘭姆酒酒廠，又稱為「蘭姆酒大教堂」，位於波多黎各卡塔諾；哈里斯科的PATRÓN Hacienda和100%藍色龍舌蘭草龍舌蘭酒CAZADORES®之鄉圖爾提特蘭，均位於墨西哥；瑞士日內瓦百加得全球營運總部；灰雁伏特加酒廠，以及D’USSÉ®和BARON OTARD®白蘭地生產地Château de Cognac，均位於法國；還有剛營運第二年的英格蘭龐貝蘭鑽酒廠(BOMBAY SAPPHIRE Distillery)；公司位於格拉斯哥的營運中心，以及100英畝調配和熟化中心伯尼埃爾；以及所有五個百加得旗下的蘇格蘭威士忌酒廠——阿伯費爾迪、奧爾特莫、克雷蓋拉希、馬克杜夫和皇家布拉克拉。

在獲得卓越職場認證之前，百加得還入選了《富比士》雜誌「全球最佳雇主」(World’s Best Employers)排行榜。

關於百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私人烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得有限公司品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、 CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。家族企業百加得有限公司成立於160年前的古巴聖地牙哥，目前擁有8,000多名員工，在10個國家經營多處生產設施，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司(Bacardi International Limited)。敬請造訪http://www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注我們。

關於卓越職場

卓越職場(Great Place to Work®)是職場文化的全球權威評選機構。自1992年以來，公司已經對全球逾1億名員工進行意見調查，並使用這些深入洞察來確定構成最佳職場的要素：信任。卓越職場幫助各大機構對其文化進行量化分析，並為所有員工打造高度信任的工作體驗以創造更佳業績。其文化管理平臺Emprising®讓領導人能獲得制定資料驅動型人力決策所需的調查、即時報告和洞察。公司無與倫比的基準資料被用於評選獲卓越職場認證(Great Place to Work-Certified™)的企業以及美國和60多個國家的「最佳職場」(Best Workplaces™)排行榜，包括百大最佳雇主排行榜(100 Best Companies to Work For®)以及《財星》年度全球最佳職場(World’s Best)排行榜。該公司的一切工作都由其使命所驅動：幫助各個機構成為所有員工的卓越職場(Great Place to Work For All™)，以建立更美好的世界。

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