知名品牌烈酒公司百加得荣获“卓越职场”认证

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--百加得(Bacardi)正在庆祝其全球所有生产工厂均荣获享誉国际的“卓越职场”(Great Place to Work®)认证，而其有着近4,000名雇员的全球运营团队也对公司的家庭式氛围、良好的工作生活平衡和卓越的设施交口称赞。

这家家族式烈酒公司旗下拥有23家生产厂，分布在10个国家。其标志性的优质品牌组合包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰酒和帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌等，均由这些工厂酿造、调制、陈酿和装瓶，并畅销全球170多个国家，深受人们喜爱。

百加得全球运营高级副总裁Jean-Marc Lambert表示：“百加得提供了真正充满活力、令人振奋的工作环境，并因此而荣获这一认证，我感到无比自豪。在百加得，我们为全球运营团队每位成员的工作热情、奉献精神和专长而欢呼，从我们的首席调酒师到我们的植物学、调配、陈酿、瓶装和包装设计专家，当然还有我们卓越的供应链团队，他们共同打造了百加得优异的饮品。”

参与“卓越职场”调查的百加得雇员称赞了公司的尊重和公平文化，较高的得分反映出所有雇员都得到了公平对待。百加得所营造的家庭氛围也是公司160年家族所有制历史的体现，而较高的同事情谊分数则充分彰显出这一点。

同时，92%的受访者称他们会十分自豪地告诉他人自己在百加得工作，87%的受访者称他们对公司回馈当地社区的各种方式十分满意。百加得大力投资企业社会责任计划，旨在为更加安全、更加美好和更加绿色的未来设定目标，并专注于从事有利于其消费者、雇员、商业合作伙伴、运营所在社区以及环境的活动。

百加得旗下目前获得卓越职场认证的工厂包括：生产马提尼的意大利佩肖内工厂；百加得朗姆酒酒厂，又称为“朗姆酒大教堂”，位于波多黎各卡塔诺；哈里斯科的PATRÓN Hacienda和100%蓝色龙舌兰草龙舌兰酒CAZADORES®之乡图尔提特兰，均位于墨西哥；瑞士日内瓦百加得全球运营总部；GREY GOOSE伏特加酒厂以及D’USSÉ®和BARON OTARD®白兰地生产地Château de Cognac，均位于法国；还有刚运营第二年的英格兰孟买蓝宝石酒厂(BOMBAY SAPPHIRE Distillery)；公司位于格拉斯哥的运营中心以及100英亩调配和熟化中心伯尼埃尔；以及所有五个百加得旗下的苏格兰威士忌酒厂——阿伯费尔迪、奥尔特莫、克雷盖拉希、马克杜夫和皇家布拉克拉。

在获得卓越职场认证之前，百加得还入选了《福布斯》杂志“全球最佳雇主”(World’s Best Employers)榜单。

关于百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私营烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得有限公司品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰酒、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司成立于160年前的古巴圣地亚哥，目前拥有8,000多名员工，在10个国家经营着多处生产设施，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司(Bacardi International Limited)。敬请访问http://www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注我们。

关于卓越职场

卓越职场(Great Place to Work®)是职场文化的全球权威评选机构。自1992年以来，公司已经对全球1亿多名雇员进行了问卷调查，并使用这些深入洞见来确定构成最佳职场的要素：信任。卓越职场帮助各大机构对其文化进行量化分析，并通过为所有雇员打造高度信任的工作体验来实现更好的业绩。其文化管理平台Emprising®能让领导者获得其制定数据驱动型人力决策所需的调查、实时报告和洞见。公司无与伦比的基准数据被用于评选获卓越职场认证(Great Place to Work-Certified™)的公司以及美国和60多个国家的“最佳职场”(Best Workplaces™)榜单，包括百强最佳雇主榜单(100 Best Companies to Work For®)以及《财富》年度全球最佳职场(World’s Best)榜单。该公司的一切工作都基于其使命：通过帮助各个机构成为所有雇员的卓越职场(Great Place to Work For All™)，来打造一个更加美好的世界。

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