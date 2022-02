Bacardi gagne le titre de Great Place to Work®, devenant ainsi l’endroit idéal pour fabriquer des spiritueux emblématiques

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Bacardi célèbre l’obtention de la certification internationalement reconnue, Great Place to Work®, sur tous ses sites de production dans le monde, alors que son équipe des Opérations mondiales, comptant près de 4 000 employés loue l’atmosphère familiale, l’équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée, et les installations exceptionnelles.

L’entreprise familiale de spiritueux possède 23 sites de fabrication, répartis dans 10 pays, où les produits de son portefeuille de marques haut de gamme, emblématiques, notamment le rhum BACARDÍ®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth MARTINI®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, et le Blended Scotch DEWAR’S® whisky, sont fabriqués, mélangés, vieillis et mis en bouteille, pour être dégustés dans plus de 170 pays à travers le monde.

« Bacardi est vraiment un lieu de travail dynamique et passionnant, et je ne pourrais pas être plus fier de voir cela reconnu par cette certification », commente Jean-Marc Lambert, vice-président principal des Opérations mondiales, chez Bacardi. « Chez Bacardi, nous célébrons la passion, l’engagement et les compétences de chacun dans les Opérations mondiales, depuis nos Master Blenders jusqu’à nos experts en botanique, mélange, vieillissement, mise en bouteille et conception d’emballages, en passant par notre incroyable équipe de la chaîne d’approvisionnement ; tous participent à la création de nos belles boissons qui sont le fruit du travail en commun. »

Les employés de Bacardi interrogés par Great Place to Work ont ​​loué la culture de respect et d’équité de l’entreprise, en attribuant des scores élevés qui reflètent combien tous les employés y sont traités de manière égale. Le sens de la famille chez Bacardi, reflet des 160 ans de propriété familiale de l’entreprise, a été mis en évidence avec le concept de camaraderie arrivant en tête.

Parallèlement, 92 % des employés ont déclaré être fiers de dire aux autres qu’ils travaillaient pour Bacardi, tandis que 87 % ont exprimé leur satisfaction concernant les nombreuses initiatives de l’entreprise pour contribuer au développement des communautés locales. Bacardi investit par ailleurs dans des initiatives de Responsabilité d’entreprise, dont les objectifs visent un avenir plus sûr, plus brillant et plus vert pour tous ; pour y parvenir, elle s’attache en particulier à promouvoir les bonnes décisions de la part de ses consommateurs, de ses employés, de ses partenaires commerciaux, et des communautés où elle opère, ainsi qu’à l’environnement.

Les sites Bacardi détenant désormais la certification Great Place to Work incluent le domicile de MARTINI, à Pessione, en Italie ; la distillerie de rhum BACARDÍ, connue comme étant « La cathédrale du rhum » à Cataño, Porto Rico ; l’Hacienda PATRÓN à Jalisco, et la maison de la tequila CAZADORES® 100 % agave bleu, à Tultitlán, toutes deux au Mexique ; le siège des Opérations mondiales, de Bacardi, à Genève, en Suisse ; la maison de la vodka GREY GOOSE, et le Château de Cognac où les cognacs D’USSÉ® et BARON OTARD® sont produits, tous deux en France ; et pour la deuxième année consécutive, la distillerie BOMBAY SAPPHIRE en Angleterre, le centre d’exploitation de la Société, basé à Glasgow, et le centre de mélange et maturation, de 100 acres, Poniel, ainsi que les cinq distilleries de whisky écossais appartenant à Bacardi, à savoir, Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie, Macduff et Royal Brackla.

La certification Great Place to Work fait suite à la récente nouvelle selon laquelle Bacardi a été nommé par Forbes comme l’un des « Meilleurs employeurs au monde ».

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l’échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR’S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d’autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON’S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a 160 ans à Santiago de Cuba, l’entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez http://www.bacardilimited.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l’autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, l’organisation a interrogé plus de 100 millions d’employés à travers le monde, et utilisé ses connaissances approfondies pour déterminer ce qui définit un très bon lieu de travail : la confiance. Great Place to Work aide les organisations à quantifier leur culture et produire de meilleurs résultats commerciaux, en créant une expérience de travail de grande confiance pour tous les employés. Emprising®, leur plateforme de gestion de la culture, permet aux dirigeants d’accéder aux enquêtes, aux rapports en temps réel, et aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions basées sur les données. Leurs données de référence inégalées sont utilisées pour reconnaître les entreprises certifiées Great Place to Work™ et les Best Workplaces™ aux États-Unis, et dans plus de 60 pays, y compris les 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler®, et la liste des meilleures au monde, publiée chaque année dans Fortune. Tous leurs accomplissements sont motivés par la mission de construire un monde meilleur en aidant chaque organisation à devenir un Great Place to Work For All™.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur greatplacetowork.com, écoutez le podcast Better by Great Place to Work, et lisez « A Great Place to Work for All ». Rejoignez la communauté sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

