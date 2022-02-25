SEGA（美國）公司和派拉蒙影業與JAKKS Pacific和Disguise合作，為《音速小子2》推出新玩具和服裝

加州聖塔莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為慶祝派拉蒙影業推出新電影《音速小子2》，JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK)和Disguise, Inc.今天宣佈將於2022年春季推出全新玩具和服裝系列。為配合該電影在全球上映，JAKKS的新商品系列將包括動作玩偶、玩具套組、玩具車、絨毛玩具及其它收藏品。JAKKS Pacific的服裝部門Disguise也將設計和製造以《音速小子2》中的角色為靈感的服裝和配件，這些服裝和配件將在今年秋季與粉絲見面。

JAKKS Pacific, Inc.資深行銷副總裁Craig Drobis表示：「JAKKS Pacific很自豪為慶祝新電影《音速小子2》上映而推出一系列紀念音速小子偉大冒險活動的全新紀念品。這一批全新收藏品包括動作玩偶、酷炫的玩具套組、多尺寸絨毛玩具以及全新音速小子無線競速遙控車，每位音速小子粉絲和收藏者都能找到自己喜愛的物品。」

《音速小子》授權與合作關係總監Alex Gomez表示：「我們看到，粉絲對JAKKS Pacific製作的《音速小子》產品反應熱烈，也非常高興能繼續與他們合作慶祝《音速小子2》的上映。我們希望音速小子的粉絲能把這個收藏品系列看作我們表達的感激之情，並在未來藉由這些產品創造令人難忘的音速小子體驗。」

音速小子和JAKKS將透過此次合作推出以下新商品：

小雕像 ——包括蛋頭博士、音速小子、塔爾斯和奈克魯斯在內的全新4英寸小雕像系列將在零售通路發售。這些電影人物小雕像具有11個可自訂姿勢的關節點和電影中的獨特配件。該系列商品為3歲（含）以上者製作，首批小雕像限時發售！

絨毛玩具——根據粉絲喜愛的電影角色而製作的9英寸絨毛玩具，包括音速小子、塔爾斯和奈克魯斯，觸感極其柔軟，十分惹人憐愛。該商品為3歲（含）以上者製作，今年春天即可在商店和線上發售。此外，13英寸的音速小子絨毛玩具新品也將於今年春天在Target獨家發售。這個高大可愛、觸感超級柔軟的絨毛玩具為3歲（含）以上者製作，粉絲可在零售通路購買。

音速小子競速遙控車套組——新版音速小子競速遙控車可以讓粉絲重現《音速小子2》中的動作。該套組包括可用於前進、轉彎和旋轉動作的經典環形控制器。當您選擇加速模式獲得額外動力時，遙控車會亮燈。這一6英寸比例的鉸接式音速小子遙控車可拆卸，專為4歲（含）以上者製作，並將在零售通路發售。

服裝和配件 ——Disguise開發了一系列幼兒、兒童和成人尺寸的《音速小子2》服裝和配件、音速小子裙裝和兒童配件組。所有款式都將於今年秋天在商店和線上銷售。 幼兒款 ——《音速小子2》幼兒款包括帶有白色袖口裝飾的超柔軟連身衣。為進一步體現角色元素，這款連身衣的超酷軟帽還配有音速小子的代表性尖刺和可以上下移動的透明乙烯材質遮陽帽！ 基本款——音速小子基本款服裝是非常舒適的帶帽連身衣，可以讓您看起來和音速小子一模一樣！衣服材質非常柔軟，還帶有音速小子經典尖刺和一對觸感較硬的耳朵。 經典款 ——音速小子和他的朋友塔爾斯都有經典款服裝。兩套服裝均為天鵝絨材料製成的舒適帶帽連身衣，其中音速小子的服裝帶有立體耳、繡製眼睛和尖刺，塔爾斯的服裝帶有一束頭髮和一條位於身後的立體尾巴！ 音速小子裙裝款——Disguise還創造了音速小子裙裝款。這款超級柔軟的裙子綴有亮片，還配備了一雙手套和帶有音速小子經典尖刺和耳朵的可愛頭飾帶！ 音速小子豪華款——這款超柔軟的連身衣帶有可拆卸的尾巴和精緻的音速小子帽子，帽子上附有耳朵和可充氣尖刺，讓這款服裝看起來和電影裡一樣逼真，再加上一副音速小子手套，讓這身裝扮變得更加完美！ 音速小子兒童配件組——配件組內含帶耳朵的帽子、可充氣尖刺、手套和一雙帶閃電圖示的紅色泡棉鞋套！再搭配藍色襯衫和牛仔褲，即可打造超級簡單的音速小子造型。 音速小子成人中性連身衣——一件極其柔軟的天鵝絨帶帽連身衣，配有音速小子經典尖刺和立體耳。這套裝扮再配上一雙紅色的運動鞋，可以讓您在任何派對上成為吸睛焦點。 帶帽連身衣 ——Disguise還將在英國和美國為塔爾斯和音速小子推出兩種奇裝異服風格。這些帶帽連身衣穿起來極為舒適，還帶有經典的音速小子尖刺和一對硬耳。後面的縫製尾巴讓整套塔爾斯服裝看起來栩栩如生。



JAKKS Pacific, Inc.是首屈一指的玩具和消費品設計、製造和行銷公司，其產品在全球各地均有銷售，公司總部位於加州聖塔莫妮卡。JAKKS Pacific管理廣泛的授權和自有智慧財產權品牌和產品組合，暢銷產品包括《音速小子》動作玩偶、絨毛玩具和玩具套組。所有產品均可在網上或全美國的零售店買到。

JAKKS Pacific, Inc.旗下的Disguise是全球設計和開發新銳創意服裝和配件的一流公司，產品銷往世界各地。憑藉對品質和細節的專注，Disguise一直在授權服裝領域佔有重要地位，每年都有新的產品線推出。《音速小子2》帶來令人振奮的角色陣容，非常適合製成服裝產品。

關於JAKKS Pacific, Inc.：

JAKKS Pacific, Inc.是首屈一指的玩具和消費品設計、製造和行銷公司，其產品在全球各地均有銷售，公司總部位於加州聖塔莫妮卡。JAKKS Pacific備受歡迎的專屬品牌包括Fly Wheels®、Perfectly Cute®、ReDo Skateboard Co.®、X Power Dozer®、Disguise®、Weee-Do™以及擁有高級特許版權的各種娛樂相關產品。透過公司的慈善承諾JAKKS Cares，JAKKS正幫助為兒童的生命帶來正向影響。請瀏覽我們的網站www.jakks.com，或在Instagram (@jakkstoys)、Twitter (@jakkstoys)和Facebook (JAKKS Pacific)上關注我們。

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關於Disguise, Inc.：

自1987年以來，Disguise一直是服裝業的領導者，致力於創造引領潮流的創意服裝和配件。Disguise的總部設在聖地牙哥，為專賣店、聚會用品店和快閃店等美國大型零售商生產多個世界知名授權品牌和自有品牌的服裝和配件。Disguise每年為美國和其它國際市場設計和製造數百萬件服裝，為孩子和成年人帶來歡笑並創造回憶。欲查看Disguise的豐富產品系列，請造訪www.disguise.com，並在Instagram (@disguise.costumes)、Twitter (@DisguiseInc)和Facebook (Disguise Costumes)上關注我們。

Disguise是Disguise, Inc.的商標。

關於SEGA（美國）公司：

SEGA（美國）公司是總部設在日本東京的室內外互動娛樂全球領導者SEGA公司在美國的分部。該公司為各種硬體平臺開發、出版和分銷互動娛樂軟體產品，包括個人電腦、無線裝置以及任天堂、微軟和索尼互動娛樂公司(Sony Interactive Entertainment Inc.)製造的產品。SEGA（美國）公司的網站為：www.sega.com。

關於派拉蒙影業公司

派拉蒙影業公司(PPC)是全球性電影娛樂製作和發行公司，隸屬於擁有多個知名電影、電視和數位娛樂品牌的一流內容公司ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA)。派拉蒙控制著電影娛樂領域多個首屈一指的品牌，包括派拉蒙影業(Paramount Pictures)、派拉蒙動畫(Paramount Animation)和派拉蒙玩家(Paramount Players)。派拉蒙影業公司的業務還包括派拉蒙家庭娛樂(Paramount Home Entertainment)、派拉蒙影業國際(Paramount Pictures International)、派拉蒙授權公司(Paramount Licensing Inc.)以及派拉蒙工作室集團(Paramount Studio Group)。

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