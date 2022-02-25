世嘉（美国）公司和派拉蒙影业携手JAKKS Pacific和Disguise为《刺猬索尼克2》推出新玩具和服装

加州圣塔莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为庆祝派拉蒙影业发布新电影《刺猬索尼克2》，JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK)和Disguise, Inc.今天宣布将于2022年春季推出全新玩具和服装系列。为配合该电影在全球上映，JAKKS的新商品系列将包括动作玩偶、玩具套装、玩具车、毛绒玩具及其它收藏品。JAKKS Pacific的服装部门Disguise也将设计和制造以《刺猬索尼克2》中的角色为灵感的服装和配饰，这些服装和配饰将在今年秋季与粉丝见面。

JAKKS Pacific, Inc.高级营销副总裁Craig Drobis表示：“JAKKS Pacific很自豪为庆祝新电影《刺猬索尼克2》上映而推出一系列纪念索尼克伟大新征程的全新纪念品。这一批全新收藏品包括动作玩偶、新型炫酷玩具套装、多尺寸毛绒玩具以及全新索尼克无线速度遥控车，每位索尼克粉丝和收藏者都能从中找到自己喜爱的东西。”

《刺猬索尼克》授权与合作关系总监Alex Gomez表示：“我们看到，粉丝对JAKKS Pacific制作的《刺猬索尼克》产品反响热烈，也非常高兴能继续与他们合作庆祝《刺猬索尼克2》的上映。我们希望索尼克的粉丝能将这个收藏品系列视作我们表达的感激之情，并在未来通过这些产品创造令人难忘的索尼克体验。”

索尼克和JAKKS将通过此次合作推出以下新商品：

小雕像 ——包括蛋头博士、索尼克、塔尔斯和纳克鲁斯在内的全新4英寸小雕像系列将通过零售渠道发售。这些电影风格的角色小雕像具有11个可定制姿势的关节点和电影中的独特配件。该系列商品为3岁（含）以上人群制作，首批小雕像限时发售！

毛绒玩具——根据粉丝喜爱的电影角色而制作9英寸的毛绒玩具，包括索尼克、塔尔斯和纳克鲁斯，触感极其柔软，十分惹人怜爱。该商品为3岁（含）以上人群制作，今年春天即可在线上线下发售。此外，13英寸的索尼克毛绒玩具新品也将在今年春天通过Target独家发售。这个高大可爱、触感超级柔软的毛绒玩具为3岁（含）以上人群制作，粉丝可通过零售渠道购买。

索尼克速度遥控车套装——新版索尼克速度遥控车可以让粉丝重现《刺猬索尼克2》中的动作。该套装包括一个用于前进、转弯和旋转动作的经典环形控制器。当您选择加速模式获得额外动力时，遥控车会亮灯。这一6英寸比例的铰接式索尼克遥控车可进行拆卸，专为4岁（含）以上人群制作，并将通过零售渠道发售。

服装和配饰 ——Disguise开发了一系列幼儿、儿童和成人尺寸的《刺猬索尼克2》服装和配饰、索尼克裙装和儿童配饰包。所有款式都将于今年秋天在线上线下渠道开售。 幼儿款 ——《刺猬索尼克2》幼儿款包括一件带有白色袖口装饰的超柔软连体衣。为进一步体现角色元素，这款连体衣的超酷软帽还配有索尼克标志性尖刺和一个可以上下移动的透明乙烯基材质的帽舌！ 基础款——索尼克基础款服装是一件非常舒适的带帽连身衣，可以让您看起来和索尼克一模一样！衣服材质非常柔软，还带有索尼克经典尖刺和一对触感较硬的耳朵。 经典款 ——索尼克和他的朋友塔尔斯都有经典款服装。两套服装均为天鹅绒材料制成的舒适带帽连身衣，其中索尼克的服装带有立体耳、绣制眼睛和尖刺，塔尔斯的服装带有一束头发和一条位于身后的立体尾巴！ 索尼克裙装款——Disguise还创造了索尼克裙装款。这款超级柔软的裙子缀有亮片，还配备了一双手套和一个带有索尼克经典尖刺和耳朵的可爱头带！ 索尼克豪华款——这款超柔软的连体衣带有可拆卸的尾巴和精致的索尼克帽子，帽子上附有耳朵和可充气尖刺，让这款服装看起来和电影里一样逼真，再加上一副索尼克手套，让这身装扮变得更加完美！ 索尼克儿童配饰包——配饰包内含带耳朵的帽子、可充气尖刺、手套和一双带闪电图标的红色泡沫鞋套！再搭配蓝色衬衫和牛仔裤，即可打造超级简单的索尼克造型。 索尼克成人中性连体衣——一件极其柔软的天鹅绒带帽连体衣，配有索尼克经典尖刺和立体耳。这套装扮再配上一双红色的运动鞋，可以让您在任何派对上成为夺目焦点。 带帽连体衣 ——Disguise还将在英国和美国为塔尔斯和索尼克推出两种奇装异服风格。这些带帽连体衣穿起来极为舒适，还带有经典索尼克尖刺和一对硬耳。后面的缝制尾巴让整套塔尔斯服装看起来栩栩如生。



JAKKS Pacific, Inc.是一家领先的玩具和消费品设计、制造和营销公司，其产品在全球各地均有销售，公司总部位于加州圣莫妮卡。JAKKS Pacific管理着广泛的授权和自有知识产权品牌和产品组合，畅销产品包括《刺猬索尼克》动作玩偶、毛绒玩具和玩具套装。所有产品均可在网上或全美国的零售店买到。

JAKKS Pacific, Inc.旗下的Disguise是全球设计和开发新锐创意服装和配饰的领先公司，产品销往世界各地。凭借对质量和细节的专注，Disguise一直在授权服装领域占有重要地位，每年都有新的产品线推出。《刺猬索尼克2》带来了令人振奋的角色阵容，非常适合制成服装产品。

关于JAKKS Pacific, Inc.：

JAKKS Pacific, Inc.是一家领先的玩具和消费品设计、制造和营销公司，其产品在全球各地均有销售，公司总部位于加州圣莫妮卡。JAKKS Pacific备受欢迎的专属品牌包括Fly Wheels®、Perfectly Cute®、ReDo Skateboard Co.®、X Power Dozer®、Disguise®、Weee-Do™以及拥有高级特许版权的各种娱乐相关产品。借助公司的慈善承诺JAKKS Cares，JAKKS正帮助为儿童的生命带来积极的影响。请访问我们的网站www.jakks.com，或在Instagram (@jakkstoys)、Twitter (@jakkstoys)和Facebook (JAKKS Pacific)上关注我们。

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关于Disguise, Inc.：

自1987年以来，Disguise一直是服装行业的领导者，致力于创造引领潮流的创意服装和配饰。Disguise的总部设在圣地亚哥，为专卖店、聚会用品店和快闪店等美国大型零售商生产多个世界知名授权品牌和自有品牌的服装和配饰。Disguise每年为美国和其它国际市场设计和制造数百万件服装，为孩子和成年人带来微笑并创造回忆。要查看Disguise的丰富产品系列，请访问www.disguise.com，并在Instagram (@disguise.costumes)、Twitter (@DisguiseInc)和Facebook (Disguise Costumes)上关注我们。

Disguise是Disguise, Inc.的商标。

关于世嘉（美国）公司：

世嘉（美国）公司是总部设在日本东京的室内外互动娱乐全球领导者世嘉公司在美国的分部。该公司为各种硬件平台开发、发布和分销互动娱乐软件产品，包括个人电脑、无线设备以及任天堂、微软和索尼互动娱乐公司(Sony Interactive Entertainment Inc.)制造的产品。世嘉（美国）公司的网站为：www.sega.com。

关于派拉蒙影业公司

派拉蒙影业公司(PPC)是一家全球性电影娱乐制作和发行公司，隶属于拥有多个知名电影、电视和数字娱乐品牌的领先内容公司ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA)。派拉蒙控制着电影娱乐领域多个首屈一指的品牌，包括派拉蒙影业(Paramount Pictures)、派拉蒙动画(Paramount Animation)和派拉蒙玩家(Paramount Players)。派拉蒙影业公司的业务还包括派拉蒙家庭娱乐(Paramount Home Entertainment)、派拉蒙影业国际(Paramount Pictures International)、派拉蒙授权公司(Paramount Licensing Inc.)以及派拉蒙工作室集团(Paramount Studio Group)。

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