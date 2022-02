SEGA of America et Paramount Pictures s’associent avec JAKKS Pacific et Disguise pour présenter les nouveaux jouets et déguisements Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Movie 2 toys and collectibles by JAKKS Pacific (Photo: Business Wire)

SANTA MONICA, Californie--(BUSINESS WIRE)--JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ : JAKK) et Disguise, Inc. ont annoncé aujourd’hui une nouvelle gamme de jouets et déguisements, dont le lancement aura lieu au printemps 2022 pour célébrer la sortie du film Sonic the Hedgehog 2, de Paramount Pictures. La nouvelle gamme de produits JAKKS inclura des figurines d’action, sets de jeu, véhicules, peluches, et autres articles, juste à temps pour la sortie internationale du film. Disguise, la division de JAKKS Pacific, axée sur les déguisements, concevra et fabriquera également des déguisements et accessoires inspirés des personnages de Sonic the Hedgehog 2, qui seront disponibles cet automne.

« JAKKS Pacific est fière de célébrer la sortie du nouveau film Sonic the Hedgehog 2, à travers une toute nouvelle gamme d’articles mettant en valeur la prochaine grande aventure de la Tornade bleue », a confié Craig Drobis, vice-président principal du Marketing, chez JAKKS Pacific, Inc. « Nouvel ensemble de figurines d’action à collectionner, sets de jeu amusants, peluches de différentes tailles, et le tout nouveau véhicule radiocommandé Sonic Speed : tous les fans et collectionneurs de Sonic y trouveront leur bonheur. »

« Nous constatons une formidable adoption des fans autour des produits Sonic the Hedgehog, créés par JAKKS Pacific, et nous sommes très heureux d’y consacrer nos efforts sans relâche, afin de célébrer la sortie de Sonic the Hedgehog 2 », a déclaré pour sa part Alex Gomez, directeur des Licences et partenariats, chez Sonic the Hedgehog. « Nous espérons que les fans de la Tornade bleue verront dans cette collection le témoignage de notre reconnaissance, et qu’ils créeront des souvenirs mémorables de Sonic grâce à ces produits dans les années à venir. »

À travers cette collaboration, Sonic et JAKKS lanceront les nouveaux articles commerciaux suivants :

Figurines - Une toute nouvelle gamme de figurines de 4 po, représentant le Dr Robotnik, Sonic, et Tails et Knuckles, sera disponible à la vente. D’une apparence semblable à celle du film, ces figurines sont dotées de 11 points d’articulation leur permettant d’adopter des poses personnalisables, ainsi que d’un accessoire unique tiré du film. Destinée aux enfants à partir de 3 ans, cette première gamme sera rapidement épuisée !

Peluches - La gamme de peluches de plus de 9 po est inspirée des personnages préférés des fans, tirés du film. Ces peluches câlines et très douces sont proposées en trois personnages : Sonic, Tails et Knuckles. Destinées aux enfants à partir de 3 ans, vous les trouverez en rayons et sur Internet ce printemps. De plus, une nouvelle peluche Sonic de 13 po sera également disponible en exclusivité chez Target ce printemps. Cette grande peluche est extrêmement douce et agréable au toucher. Destinée aux enfants à partir de 3 ans, cette peluche Sonic de 13 po sera disponible à la vente au détail.

Véhicule radiocommandé Sonic Speed - Le nouveau véhicule radiocommandé Sonic Speed permet aux fans de recréer l’action de Sonic the Hedgehog 2 . Ce véhicule s’accompagne d’une télécommande emblématique en forme d’anneau, permettant des accélérations, virages et mouvements circulaires. Le véhicule radiocommandé s’illumine lorsque vous actionnez le mode turbo pour bénéficier d’une propulsion supplémentaire. La figurine Sonic articulée, de 6 po, peut être retirée du véhicule. Ce véhicule radiocommandé est destiné aux enfants à partir de 4 ans, et sera disponible à la vente au détail.

JAKKS Pacific, Inc. est un concepteur, fabricant et vendeur de premier plan, de jouets et produits de consommation commercialisés à travers le monde, dont le siège est situé à Santa Monica, en Californie. JAKKS Pacific gère un vaste portefeuille de marques et produits de propriété intellectuelle sous licence et en pleine propriété, dont plusieurs best-sellers tels que les figurines, peluches et sets de jeu Sonic the Hedgehog. Tous les produits sont disponibles en ligne ou dans les boutiques de vente au détail à travers le pays.

Sous la propriété de JAKKS Pacific, Inc., Disguise est un chef de file mondial en matière de conception et création de déguisements et accessoires inventifs, de pointe, qui sont distribués dans le monde entier. Plaçant l’accent sur la qualité et les détails, Disguise demeure au premier plan du secteur des déguisements sous licence, grâce au lancement de nouvelles gammes chaque année. Sonic the Hedgehog 2 apporte à son univers un formidable ensemble de personnages, idéalement adaptés à des produits de déguisement.

À propos de JAKKS Pacific, Inc. :

JAKKS Pacific, Inc. est un concepteur, fabricant et vendeur de premier plan, de jouets et produits de consommation commercialisés à travers le monde, dont le siège est situé à Santa Monica, en Californie. Les marques exclusives célèbres de JAKKS Pacific incluent : Fly Wheels®, Perfectly Cute®, ReDo Skateboard Co.®, X Power Dozer®, Disguise®, Weee-Do™, ainsi qu’un large éventail de produits inspirés par le divertissement et incluant des propriétés sous licence, de premier plan. Au travers de JAKKS Cares, engagement de la société en faveur de la philanthropie, JAKKS contribue à impacter positivement la vie des enfants. Rendez-vous sur notre site www.jakks.com, et suivez-nous sur Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) et Facebook (JAKKS Pacific).

©2022 JAKKS Pacific, Inc. Tous droits réservés

À propos de Disguise, Inc. :

Depuis 1987, Disguise est leader dans le secteur du déguisement, la Société créant des déguisements et accessoires innovants, qui fixent la tendance. Basée à San Diego, Disguise produit des déguisements et accessoires sous la licence de nombreuses marques parmi les plus emblématiques au monde, ainsi que dans le cadre de ses propres marques exclusives, pour les plus grands détaillants du pays, notamment pour les boutiques spécialisées, boutiques festives, et boutiques éphémères. Disguise conçoit et fabrique plusieurs millions de déguisements pour le marché des États-Unis et d’autres marchés internationaux, créant chaque année le bonheur et les souvenirs des enfants comme des adultes. Pour découvrir l’ample collection de Disguise, rendez-vous sur www.disguise.com, et suivez-nous sur Instagram (@disguise.costumes), Twitter (@DisguiseInc) et Facebook (Disguise Costumes).

Disguise est une marque commerciale de Disguise, Inc.

À propos de SEGA of America, Inc. :

SEGA of America, Inc. est la branche américaine de la société SEGA CORPORATION, basée à Tokyo, au Japon, leader mondial du divertissement interactif dans le pays et à l’étranger. La société développe, édite et distribue des produits logiciels interactifs de divertissement, pour une multitude de plateformes physiques incluant PC, appareils sans fil, et consoles Nintendo, Microsoft et Sony Interactive Entertainment Inc. Rendez-vous sur le site Web de SEGA of America à l’adresse www.sega.com.

À propos de Paramount Pictures Corporation

Paramount Pictures Corporation (PPC), producteur et distributeur mondial de divertissement cinématographique, est une unité de ViacomCBS (NASDAQ : VIAC ; VIACA), une société de contenus, de premier plan, aux marques cinématographiques, télévisuelles et de divertissement numérique, célèbres et reconnues. Paramount contrôle une collection réunissant diverses marques de divertissement cinématographique, parmi les plus puissantes, dont Paramount Pictures, Paramount Animation, et Paramount Players. Les opérations de PPC incluent également Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc., et Paramount Studio Group.

© 2022-2023 Paramount Pictures Corporation et Sega of America, Inc. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.