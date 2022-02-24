Cohere Capital完成對一流數位行銷科技與服務公司Boostability的策略性成長投資

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Cohere Capital是總部位於波士頓的私募股權公司，專注於投資一流的科技型中型企業。該公司宣佈已對Boostability（以下簡稱「公司」）進行策略性成長投資。Cohere Capital將與該公司管理層和現有投資者H.I.G. Growth Partners合作，以加快公司的發展，並進一步為其不斷成長的龐大客戶群提升價值主張。

Boostability總部位於猶他州李海市，專注於搜尋引擎最佳化(“SEO”)技術，為中小型企業(“SMB”)提供數位行銷科技和服務。公司的專有軟體和面對客戶的科技，使其能夠在全球大規模提供履行、內容採購、合作夥伴整合和客戶活動透明度等服務。

Boostability執行長Gavan Thorpe評論道：「我們很高興能與Cohere團隊合作，他們在我們的終端市場擁有獨特的經驗，同時對科技型數位行銷業務也很擅長。我們相信Cohere是幫助我們擴展科技平臺的理想合作夥伴。」

Cohere Capital共同創辦人兼管理合夥人Nik Shah補充道：「Boostability正處於令人振奮的成長轉捩點上。我們非常高興能提供支援，幫助他們將其高度可擴充的專有科技平臺推向全球更多的中小型企業客戶。」Cohere Capital共同創辦人兼負責人Daniel Gedney補充道：「能與這支充滿創新力的業界一流團隊合作，我們感到振奮不已。」

Boostability在此次交易中由KPMG Corporate Finance LLC代理。

關於Boostability

Boostability是為得不到充分服務的中小型企業提供優質、平價和可擴充的數位行銷解決方案的一流供應商。公司目前在12個國家發展業務，與300多家通路合作夥伴攜手為超過1.8萬家活躍客戶提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.boostability.com。

關於Cohere Capital

Cohere Capital是總部位於波士頓的私募股權公司，專注於投資中型市場上的成長型公司。Cohere Capital在各類成長型市場擁有靈活的委任管理模式，但主要針對快速成長的科技型服務公司的資本重組和成長投資。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.coherecapital.com。

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