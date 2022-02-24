Cohere Capital完成对领先数字营销技术与服务公司Boostability的战略增长投资

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Cohere Capital是一家总部位于波士顿的私募股权公司，专注于投资领先的技术型中型市场公司。该公司宣布已对Boostability（以下简称“公司”）进行战略增长投资。Cohere Capital将与该公司管理层和现有投资者H.I.G. Growth Partners合作，以加快公司的发展，并进一步为其不断增长的庞大客户群提升价值主张。

Boostability总部位于犹他州李海市，专注于搜索引擎优化(“SEO”)技术，为中小型企业(“SMB”)提供数字营销技术和服务。公司的专有软件和面向客户的技术使其能够在全球范围内大规模提供履行、内容采购、合作伙伴集成和客户活动透明度等服务。

Boostability首席执行官Gavan Thorpe评论道：“我们很高兴能与Cohere团队合作，他们在我们的终端市场拥有独特的经验，同时对技术型数字营销业务也很擅长。我们相信Cohere是帮助我们扩展技术平台的理想合作伙伴。”

Cohere Capital联合创始人兼管理合伙人Nik Shah补充道：“Boostability正处于令人振奋的发展转折点上。我们非常高兴能提供支持，帮助他们将其高度可扩展的专有技术平台推向全球更多的中小型企业客户。”Cohere Capital联合创始人兼负责人Daniel Gedney补充道：“能与这支充满创新力的行业领先团队合作，我们感到振奋不已。”

Boostability在此次交易中由KPMG Corporate Finance LLC代理。

关于Boostability

Boostability是一家为得不到充分服务的中小型企业市场提供高质量、可负担和可扩展的数字营销解决方案的领先供应商。公司目前在12个国家开展业务，与300多家渠道合作伙伴携手为超过1.8万家活跃客户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.boostability.com。

关于Cohere Capital

Cohere Capital是一家总部位于波士顿的私募股权公司，专注于投资中型市场上的成长型公司。Cohere Capital在各类成长型市场拥有灵活的授权模式，但主要针对快速增长的技术型服务公司的资本重组和增长投资。如需了解更多信息，请访问www.coherecapital.com。

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