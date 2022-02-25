Rossell Techsys贏得波音公司為T-7A紅鷹平臺製造線束的合約

印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rossell Techsys已經贏得了波音公司的一項合約，為這家全球航空航太公司的T-7A紅鷹(T-7A Red Hawk)製造和供應線束。

作為無限期交付不確定數量(IDIQ)策略協議的一部分，Rossell將製造電氣線路互聯系統(EWIS)組件。交付工作將持續到2032會計年度，共涉及84個獨特的組件。最初主要著重初期少量生產(LRIP) I和II階段以及全量生產(FRP) 3和4階段。Rossell將在專為波音公司設立的卓越中心生(CoE)產全部組件。

Rossell Techsys執行長Prabhat Kumar Bhagvandas 先生表示：「我們很高興有機會為先進的波音T-7A紅鷹製造EWIS組件。」他補充道：「這次合作突出了Rossell Techsys對動力工程專案的承諾，在印度為全世界生產極具價值、品質上乘的零件，並準時交貨。」

波音印度區供應鏈管理總監Ashwani Bhargava表示：「T-7A是一個使用數位執行緒和本土製造的組件建造的首創平臺，是我們對印度政府『自力更生的印度』(Aatmanirbhar Bhara)願景承諾的重要一步。作為一家在印度有70多年歷史的公司，波音公司繼續重視和支持印度本土航空航太和國防能力的發展。」

Rossell Techsys還為T-7A 紅鷹的工程和製造設計(EMD)以及飛行測試(FT)版本製造EWIS組件。迄今為止，Rossell已經為波音公司生產了超過10萬個EWIS零件。

Rossell India Limited總監Rishab Gupta 表示：「十多年來，Rossell Techsys一直致力於為印度和國外的航空航太和國防部門設計和製造零組件。公司一直在為發展印度自力更生的航空航太和國防生態系統做出貢獻。隨著印度成為一個主要的全球航空航太市場，公司將實現進一步發展。」Rishab Gupta補充道，「Rossell Techsys為T-7A的機翼、前機身和尾翼製造零件，就是這一貢獻的證明。」

關於Rossell Techsys：

Rossell Techsys總部位於班加羅爾，是上市公司Rossell India Limited的航空航太與國防部門。該公司是全球主要原始設備製造商的一線供應商，為20多個固定翼和旋翼平臺生產零件。該公司已通過AS9100、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001、ISO 37001和NADCAP AC7121認證，並符合ISO 31000和NIST 800-171標準。Rossell Techsys提供電氣線路互聯系統(EWIS)、電子系統與系統整合(ESSI)、測試設備方面的客製化工程和製造服務與售後產品支援服務。

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